Интриги, провалы и утечки Центральной Азии, - И.Джорбенадзе

11:15 29.10.2021

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Почему в Узбекистане жалеют, что выбрали президента без скандалов, Киргизия стала особо опасна для женщин и как Туркмения обогнала все автомобили в Аризоне?



Несмотря на проблемы из-за нестабильности в Афганистане, страны региона демонстрируют не сплочение, а раздрай.



"Росбалт" подготовил очередной обзор примечательных событий в центральноазиатском регионе за последнее время.



Узбекистан потерял на выборах скандал

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев баллотировался на второй президентский срок и очень спокойно выиграл выборы, набрав более 80% голосов избирателей. Его победа была предсказуема по сумме причин, при этом она не была фальсифицирована, и вроде поводов придраться к проведению выборов и избирательной кампании нет. Но это на взгляд беспристрастного наблюдателя. А пристрастный, судя по рассуждениям некоторых экспертов, все же был несколько шокирован. Чем именно?



Смешно сказать, но тем, что выборы в Узбекистане прошли "скучно", без интриг, мордобоя, войны компромата, похищения урн, вброса бюллетеней и т. д. - словом, всех "прелестей", характерных для избирательного процесса во многих постсоветских государствах. Кроме того, несмотря на наличие пяти кандидатов в президенты, выборы были "не конкурентными". Оно и понятно: реально сопоставимых по политическому весу оппонентов у Мирзиеева не было.



В общем, главное - устроить скандал, а в Узбекистане он не случился. И не потому, что страна эта имеет репутацию автократической, хотя при Мирзиееве в короткий срок было проведено множество либеральных реформ, и народ вздохнул свободнее после правления Ислама Каримова; а потому что население республики оценило огромную разницу между тем, как оно существовало прежде и тем, как оно живет последние пять лет.



Теперь перед Мирзиеевым стоит очень сложная задача: сохранить в предстоящие пять лет президентства уровень своей популярности, развивать и укреплять реформирование страны, держаться на определенной дистанции от мировых центров силы, не давая им рычагов влияния на узбекскую власть. И, конечно, обеспечить безопасность своей страны в столь взрывоопасном регионе, как Центральная Азия.



Словом, второй президентский срок для Мирзиеева будет более сложным, чем первый: если он остановится на достигнутом, народ, уже привыкший к активному поступательному развитию во многих сферах жизни, будет недоволен: спрос с него теперь больше, чем прежде.



СС0 Public Domain

Казахстан готов жить без "великого и могучего"?

Таджикистан и Киргизия делят землю и небезопасны для женщин

В отличие от Узбекистана, который за последнюю пятилетку наладил нормальные отношения с соседями по Центральной Азии, нестабильная обстановка сохраняется в Таджикистане и Киргизии. Напомним, что порой "разборки" между ними доходят до вооруженных столкновений. Вот и теперь президент КР Садыр Жапаров сделал весьма тревожное заявление: Таджикистан требует от Киргизии 210 тыс. га земли, ссылаясь на карты 1924 года. В ответ Бишкек потребовал от соседа вернуть ему Мургабский район площадью в 3 млн га - населен он этническими киргизами. По версии Жапарова, Москва в 1929 году передала эту территорию Таджикистану.



Ожидать, что спор решится мирным путем не стоит - несмотря на то, что у государств Центральной Азии сейчас громадные проблемы из-за нестабильности в Афганистане и угроз, исходящих от него. В такой ситуации необходимо сплочение, а не раздрай.



Киргизия считается "самой демократичной" страной региона - видимо, такую репутацию она стяжала себе из-за частой смены власти "цветными" способами. И такая вот "продвинутая" республика заняла 97-е место в глобальном Индексе безопасности женщин (WPS Index). Как пишет Eurasia Today, глобальным индексом охвачено 170 стран мира. Самыми опасными для женщин признаны Афганистан, Сирия, Йемен, Пакистан и Ирак. А в ареале государств Центральной Азии Киргизия вышла на последнее место.



Самой безопасной страной для женщин в регионе признан Казахстан - 59 место. За ним следуют Туркмения - 60 позиция; Узбекистан - 74-й. Таджикистан на 85 месте. Лидирующие позиции в индексе WPS заняли Норвегия, Финляндия, Исландия, Дания и Люксембург.



Кстати, по данным СМИ, в Таджикистане семейное насилие, возможно, признают уголовным преступлением - до сих пор там до этого не додумались. Соответствующая статья включена в новый проект УК республики. Если законопроект будет принят, мужчине или любому другому члену семьи, который жестоко обращается со своей супругой, сестрой или другим родственником, может грозить до семи лет лишения свободы.



Впрочем, лицо, осуществляющее насилие в отношении члена своей семьи, может отделаться исправительными работами на срок от 120 часов до 6 месяцев или арестом на срок до 40 дней.



Отмечается также, что в Таджикистане, как утверждают правозащитники, насилие в семье, особенно в отношении женщин и девочек, стало своего рода "нормой", а официальные лица смотрят на эту актуальную проблему сквозь пальцы. Между тем в республике каждая пятая женщина подвергается насилию; оно, в отношении супруги, сестры и других членов семьи, в последние годы участилось.



Однако неизвестно, будет ли предложение, за которое в течение многих лет выступали борцы за права женщин, принято парламентом, в котором доминируют мужчины.



Канадцы увидели туркменский метан из космоса

Хотя в крайне закрытой и в высшей степени авторитарной Туркмении положение женщин считается не столь удручающим, как в "развивающейся демократии", то есть в Киргизии, здесь свои большие беды. Мало было туркменам разного рода нелепых, в том числе и бытовых запретов, огромного слоя населения, находящегося на грани голода, так актуализировалась еще одна острая проблема.



"Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg информирует, что эксперты-экологи обнаружили крупные постоянные утечки метана (который по парниковому эффекту до 80 раз сильнее углекислого газа) с объектов газовой отрасли Туркмении. Канадская компания GHGSat, занимающаяся дистанционным мониторингом парниковых газов из космоса, в начале 2019 года зарегистрировала на западе страны "один из крупнейших выбросов метана, когда-либо наблюдавшихся в реальном времени".



Как сообщается, источником были объекты месторождения и установки подготовки газа. Исследователи пришли к выводу, что метан поступал в атмосферу не менее пяти лет. По воздействию на климат одна такая утечка примерно равна действию всех автомобилей в Аризоне.



На обращение GHGSat в "Туркменгаз" ответа не последовало. После того как канадский МИД подключил коллег из США, поступила информация, что туркменское правительство изучает проблему. Вскоре наблюдения GHGSat показали, что выбросы метана прекратились. Однако с апреля 2020 спутниковый мониторинг снова регистрирует утечки.



По подсчетам мониторинговой компании Kayrros SAS, из 50 крупнейших выбросов метана на планете с 2019 года на Туркмению приходится 31. Построенные в советскую эпоху нефтегазовые объекты на западе республики выделили примерно столько же газа, как и значительно превосходящие по объемам добычи американские газоносные провинции Permian и Anadarko.



В общем, экологическая ситуация в Туркмении крайне неблагополучна, но власти республики проблему замалчивают. Впрочем, не только экологическую, имеющую прямое отношение к состоянию окружающей среды и здоровью человека. Как известно, пандемии коронавируса в Туркмении, по утверждению властей республики, до сих пор нет.



Казахстан вакцинирует кошек

Продолжая тему здоровья - проблема вакцинации добралась до кошек. Казахстанские ученые, как информирует Zakon.kz, презентовали новую вакцину против COVID-19 для этих животных под названием NARUVAX-C19 (pets). По пояснению директора Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсара Табынова, некоторые домашние питомцы, в частности, кошки, подвержены заражению коронавирусом и потенциально могут внести свой вклад в его мутацию.



Сообщается, что кошачья вакцина привела к образованию высоких титров антител против нового особо опасного дельта-штамма COVID-19. Считается также, что вакцина "потенциально возможна и для других животных". При этом она по своему составу полностью отличается от вакцины для человека.



Впрочем, казахские ученые позаботились и о безопасности людей. На днях в республике начнется вторая фаза клинических испытаний местной вакцины QazCoVac-P, созданной на базе НИИ проблем биобезопасности. В стадии разработки - еще два векторных препарата. И, кстати, со следующего года в Казахстане бесплатные прививки от коронавируса будут делать только препаратами местного производства.



Ирина Джорбенадзе

28.10.21