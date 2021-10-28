Мажоры протестуют или кривляются? В Алма-Ате мальчики "Назарбаев интеллектуальной школы" пришли в школу в юбках после гибели восьмиклассника

13:12 29.10.2021

Так они выразили протест против отношения школьной администрации к одежде и гендерному вопросу



В Алма-Ате ученики престижной "Назарбаев интеллектуальной школы" (НИШ) пришли на занятия в юбках в знак протеста против отношения администрации к одежде, сообщает интернет-журнал "Vласть".



27 октября ученик 8-го класса этой школы покончил с собой. Перед этим, по словам других учеников, он пришел в юбке на школьный бал, посвященный книгам о Гарри Поттере, его не пустили и отправили к школьному психологу.



"Сексизм - это когда куратор школы не впускает мальчика на осенний бал, потому что он пришел в юбке. После чего насильно отводит его к школьному психологу. А когда за него заступаются одноклассники, поименно требует фамилии каждого и угрожает дисциплинарным актом за то, что посмели поддержать "грешника"", - цитирует "Vласть" мнение ученицы НИШ, высказанное в соцсетях. Она убеждена, что он покончил с собой, не выдержав давления.



Самоубийство школьника агентству "КазТАГ" подтвердили в полиции Алма-Аты и в школе. Полицейские начали досудебное расследование случившегося по статье о доведении до самоубийства. Источник агентства утверждает, что восьмиклассник надел юбку, чтобы пошутить.