Суэцкий кризис. Как СССР давал по зубам коллективному Западу (история), - М.Борисов

13:18 29.10.2021 "Самый документированный военный заговор в современной истории"

65 лет назад начался Суэцкий кризис



Максим Борисов



65 лет назад разразился Суэцкий кризис, внесший принципиальные изменения во всю мировую политику. Для обеспечения судоходства по Суэцкому каналу, закрытому для израильтян с 1950 года, Израиль при поддержке Франции и Великобритании за неделю захватил Синайский полуостров. Хрущев грозил всем трем странам применением ядерного оружия, ООН провела первую миротворческую операцию, а Великобритания по результатам конфликта окончательно потеряла статус сверхдержавы.



29 октября 1956 года израильская армия после тайного совещания с Великобританией и Францией атаковала египетские позиции на Синайском полуострове. Операция получила наименование "Кадеш" по названию города на Синае, упоминаемого в Торе. Европейская часть совместной операции называлась "Мушкетер", однако все эти события теперь помнят как Суэцкий кризис, Суэцкая, Синайская или Вторая арабо-израильская война, а также Тройственная агрессия против Египта, как об этом неизменно писали арабские и советские СМИ. У всех действий участников конфликта было второе и даже третье дно, однако никто не надеялся всерьез скрыть секрет Полишинеля, в результате чего откровенный цинизм военных победителей очень быстро привел к их общему осуждению со стороны мирового сообщества и политическому проигрышу.



Непосредственным поводом для своих военных действий Израиль первоначально избрал необходимость прекратить вылазки федаинов из сектора Газа, которых скрытно поддерживал Египет, однако вскоре выявилась и другая декларируемая цель: добиться беспрепятственного пропуска израильских судов через Суэцкий канал и пролив Эт-Тиран.



В принципе, это законное требование уже было прежде поддержано представителями других стран: Совет Безопасности ООН еще 1 сентября 1951 года обязал Египет открыть Суэцкий канал для израильского судоходства, однако такое указание было проигнорировано. Еще больше беспокоили израильтян военные приготовления Гамаля Абдель Насера, возглавлявшего Египет с 1954 года. Получая вооружение от стран Варшавского блока, он обещал собрать силы и стереть с лица земли как Израиль, так и всех его жителей.



Великобритания и Франция, заключившие 22 октября 1956 года секретное англо-франко-израильское соглашение о военных действиях против Египта, так называемый Севрский протокол, названный по имени города во Франции, рядом с которым, на вилле, и проходило совещание, должны были после израильского вторжения изобразить миротворческую миссию и высадить десанты в районе Суэцкого канала под предлогом защиты судоходства. Таким образом, Израиль обязывался первым атаковать Египет, а Великобритания и Франция - организовать свое вторжение под предлогом "защиты канала и необходимости разделить враждующие стороны".



Настоящей целью европейских держав - ради чего они и пошли на быстрое сближение с руководством Израиля - было воспрепятствование национализации Суэцкого канала, о которой Насер объявил 26 июля 1956 года, объясняя это необходимостью получить средства для проекта своей мечты - постройки Асуанской ГЭС. Суэцкий канал, открытый еще в 1869 году, изначально строился как франко-египетский проект, но в 1870-х годах Великобритания выкупила египетскую половину акций и теперь не собиралась расставаться с этим важнейшим активом, контролируемым финансово-промышленными группами во главе с Ротшильдами и британскими монархами.



Премьер-министр Великобритании, консерватор Энтони Иден, также стремился сохранить роль Британской империи в международной политике и на Ближнем Востоке, пусть и в урезанном виде - после утраты крупнейших колоний. Еще активнее за договоренности с Израилем выступал французский премьер-министр, социалист Ги Молле, пытавшийся блокировать египетскую помощь Алжиру, боровшемуся тогда за независимость от Франции. В перспективе скоординированные действия трех стран-агрессоров должны были привести к взятию Каира, свержению Насера и смене его режима.



В свою очередь Гамаль Насер, изменивший изначально вполне миролюбивый курс, явно стремился к обострению конфликтов с Европой и Израилем в надежде заработать популярность среди широких масс. Он пользовался помощью СССР и стремился "оседлать эту волну" - возглавить арабское национальное движение, опирающееся на неприязненное отношение местного населения к европейцам - в 1950-е в Египте уже случались массовые расправы над иностранцами, а также сожжение их предприятий и офисов. Еще ярче у арабских лидеров проявлялось желание уничтожить Израиль как "искусственный очаг, созданный западными империалистами".



Первоначально у тройственного союза, напавшего на Египет, все шло по плану: атака оказалась для египтян неожиданной, часть их военного руководства погибла еще в ночь на 28 октября, когда израильский истребитель сбил самолет с офицерами генштаба, возвращавшимися с переговоров из Иордании и Сирии. Выжил, правда, начальник генерального штаба Египта Абдель Хаким Амер, потому что возвращался уже позднее и на другом самолете.



За неделю Израиль с минимальными потерями захватил почти весь Синайский полуостров, а также сектор Газа. 5 ноября был занят Шарм-эш-Шейх, находящийся на южной оконечности полуострова (сейчас там популярный курорт). 7 ноября израильский премьер-министр и одновременно министр обороны Бен-Гурион выступил перед кнессетом и заявил, что "Синайская кампания - величайшая и славнейшая в истории израильского народа". Он также лично участвовал в тех самых секретных переговорах трех стран.



31 октября Великобритания и Франция в соответствии с тем же секретным соглашением начали заранее спланированную бомбардировку Египта, уничтожив с помощью палубной авиации значительную часть египетских самолетов. В тот же день британцами были потоплены несколько египетских кораблей, а спустя неделю был высажен англо-французский десант, взявший под контроль Порт-Саид, Порт-Фуад - и вместе с ними значительную часть Суэцкого канала. Одновременно с этим Великобритания и Франция наложили вето на предложенную США резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к Израилю прекратить агрессию против Египта. Взамен этого они призвали обе стороны конфликта отвести войска от Суэцкого канала.



Но тут, наконец, проявилось то, что европейские премьер-министры не учли и что одновременно и подвигло весь мир к самому краю ядерной катастрофы, и не позволило перерасти Суэцкому кризису в полномасштабную войну. Позже нечто подобное произойдет и во время Карибского кризиса в октябре 1962 года. В конфликт вмешались сразу две сверхдержавы - СССР и США, причем обе выступили на стороне Египта.



Незадолго до событий на Синае в Венгрии вспыхнуло антикоммунистическое восстание. Советский Союз направил войска для "восстановления порядка и создания условий для мирного созидательного труда". Великобритания и Франция ошибочно полагали, что советскому правительству в этих условиях будет совсем не до Египта, однако просчитались. Советский лидер Никита Хрущев не просто "выразил беспокойство", он категорически требовал немедленно остановить агрессию и даже угрожал Великобритании, Франции и Израилю применением ядерного оружия.



"Было разослано пояснение товарищам англичанам и французам, как говорят, с такими кругами, где было показано, сколько надо мегатонн ядерных зарядов положить на Англию, чтобы ее не было, и сколько на Францию. В три дня все свернули. Оставили в покое Суэцкий канал с Египтом", - рассказывал в беседе с корреспондентом ТАСС в 2018 году советский конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов.



Некоторые историки утверждают, что Хрущев явно блефовал или что речь шла не об ударах по Европе, а о применении тактических ядерных зарядов в зоне военных действий, однако любой подобный конфликт грозил перерасти в полномасштабную ядерную войну. Ядерный шантаж на этот раз то ли действительно успешно сработал, то ли просто совпал с желанием США как можно скорее погасить конфликт. Но при этом "слабость" противников-партнеров могла подвигнуть советского руководителя и на более жесткие действия в Венгрии, и на дальнейшую эскалацию ядерных угроз, которые привели потом к Карибскому кризису.



Самым неожиданным фактором во всей этой истории стала позиция Соединенных Штатов. Президент Дуайт Эйзенхауэр и его советники то ли из желания заручиться симпатиями Насера и арабов (что в общем-то потом не оправдалось), то ли возмущенные скрытностью и лживостью европейских стратегов оказали весьма значимую поддержку египтянам, фактически дезавуировав почти все военные достижения своих союзников. Этому способствовало то, что и посол США в Египте, и ЦРУ придерживались примерно одной и той же позиции.



"Истории о сговоре между нами, французами и израильтянами широко распространяются, и в ЦРУ заявили, что у них есть доказательства, - телеграфировало британское посольство в Вашингтоне министру иностранных дел Селвину Ллойду, участвовавшему в Севрском совещании. - Это усиливает необходимость принятия срочных мер, чтобы убедить администрацию в том, что это неправда". Однако все это было правдой, и взбешенный Эйзенхауэр знал об этом. "Тому, что нас обманывают, нет оправданий", - заявил он своему госсекретарю Джону Даллесу - брату Аллена Даллеса, возглавлявшего ЦРУ.



Скорее всего, в США узнали о европейском сговоре от кого-то из израильских политиков. "У Израиля в целом, и Бен-Гуриона в частности не было причин хранить это в секрете, - объяснял Мордехай Бар-Он, возглавлявший канцелярию начальника штаба Моше Даяна и присутствовавший на той встрече. - Нам было выгодно, чтобы мир знал, что мы не одни участвуем в этой агрессии".



В конечном счете встреча в Севре стала, по словам британского историка Ави Шлаима, "самым документированным военным заговором в современной истории". Британский премьер-министр отрицал наличие договоренностей перед парламентом, он сжег свой экземпляр договора, призывал к тому же французского коллегу, однако все это не помогло им обоим избежать отставки уже на следующий год. Великобритания, одернутая Соединенными Штатами, окончательно лишилась своего статуса сверхдержавы.



В сложившейся ситуации настал звездный час Организации Объединенных Наций и ее генерального секретаря Дага Хаммаршельда, которому Генеральная ассамблея поручила реализовать идею проведения международной миротворческой операции. Хаммаршельд убедил руководство Египта разрешить размещение ооновских войск на своей территории после перемирия, и первые подразделения сил ООН оказались там 15 ноября 1956 года.



Суэцкий канал так и остался египетским - взамен на обязательство никогда больше не препятствовать международному судоходству. Источник - Газета.Ru

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