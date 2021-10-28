В бой на Приднестровье и Донбасс пойдут американские морпехи

13:21 29.10.2021

Киев и Кишинев готовятся к большой войне. Кто поведет их в атаку?



Дмитрий Родионов

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Геворг Мирзаян

Михаил Александров



США разместили в Молдавии 400 морпехов, готовых отправиться на войну в Донбасс, пишет портал "Авиа.про".



Как сообщает журналист Алексей Непошлов, американские пехотинцы будут направлены в ДНР, если ВС Украины начнут наступление. По его словам, 400 пехотинцев, вероятно, полностью подготовлены и вооружены для поддержки ВСУ и защиты объектов НАТО, которые расположены на территории страны. При этом, добавляет он, поскольку, на вооружении ЛДНР есть средства ПВО, не исключено, что удары будут наноситься по стратегически важным объектам не только с земли, но и с воздуха.



"С конца сентября этого года в Молдавии находятся около 400 морских пехотинцев армии США. Американские морпехи, переодетые в гражданскую одежду и размещенные в гостинице „Центрум" города Кишинева, вызывают, по меньшей мере, настороженность среди местного населения. Пентагон готовится к переброске в Одессу морпехов для защиты строящихся там военных объектов НАТО. Ведь в случае обострения обстановки на юго-востоке Украины, в результате начала наступления ВСУ на Донбасс в вооруженный конфликт так или иначе будет втянута Россия", - пишет Непошлов.



Кроме того, как отмечет портал, не исключается и то, что американская военная техника была доставлена на Украину именно потому, что ВСУ готовятся к войне с Донбассом.



Конечно, информация выглядит весьма сомнительной, едва ли США будут напрямую участвовать в войне с Россией, вместо этого они предпочтут использовать молдаван и украинцев. Однако, очевидно, что провокаций можно ожидать в любой момент. И не только в Донбассе, но и в Приднестровье. Учитывая, что власти Молдовы так и не смогли договориться с Россией о поставках газа, и они могут прекратиться с 1 декабря, Кишинев может использовать нападение на Приднестровье как последний аргумент, и, несомненно, Запад его в этом поддержит.



Вопрос в том, в какой степени вовлеченности.



- Думаю, что данная информация нуждается в уточнении, - говорит эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.



- Программа Foreign Military Financing предусматривает лишь предоставление грантов партнерам и союзникам США на приобретение американского вооружения и военной техники. Размещение воинских контингентов в других странах этой программой не предусмотрено. Конечно, можно предположить, что речь идет об инструкторах и технических специалистах, которые будут обучать молдавских военнослужащих обращаться с приобретенным военным снаряжением. Участие данных лиц в боевых действиях в Приднестровье, вряд ли возможно.



"СП": - А Донбасс? В материале утверждается, что американские морпехи могут принять участие в войне против Донбасса…



- Не вижу связи с эскалацией ситуации в Донбассе. Киевский режим устраивает провокации, чтобы сорвать сертификацию "Северного потока-2". У Молдовы тоже большой интерес к газовой теме. Но сертификации "СП-2" Молдове скорее выгодна, и ссорится с Россией сейчас, когда идут газовые переговоры, Кишиневу не с руки.



"СП": - Однако на фоне текущей экономической ситуации война для властей Молдовы могла бы оказаться выходом. Ну, или провокации как средство давления на Москву в вопросе заключения нового газового контракта…



- Провокации против Приднестровья вполне возможны, если Молдова не сможет договориться с "Газпромом" по газу. Я думаю, именно для этого Кишинев сейчас воспользовался американской программой для закупки оружия. Это способ давления на Москву: если она не снизит цены на газ, то Кишинев может пойти на обострение в Приднестровье. Американцы этому всячески потакают. Им выгодно, чтобы Россия содержала русофобские режимы постсоветского пространства за русский счет.



По существу, Москва это и делала последние 30 лет и только сейчас начала брыкаться. В ответ мы видим шантаж и угрозы. России не надо на этот шантаж поддаваться, а любые действия против Приднестровья надо использовать, чтобы применить военную силу и решить одновременно украинский и приднестровский вопрос. Как говорится, "разрубить Гордиев узел". Без войны это все-равно не получится. И бесконечно оттягивать войну, как делал Сталин, это значит получить вражеский удар в самый неподходящий момент. Надо самим планировать действия и навязывать свою повестку дня.



- Сообщение о переодетых морпехах наверняка "утка", - уверен доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.



- Соединенные Штаты действительно поставляет Украине различные типы вооружения, но скорее в форме политической поддержки, а не для ведения реальных боевых действий. Но даже если реальные боевые действия начнутся, американцы к ним не будут иметь никакого отношения. Если же американские войска принимают участие в боевых действиях, а также несут них потери, то это может рассматриваться как прямое участие Америки в этой войне. И если американские гробы пойдут в США, то американское общество может спросить с Байдена. Ему это не нужно.



"СП": - Есть ли связь между возможным размещением американцев в Молдове и Донбассом? По логике их надо размещать на Украине…



- Логики нет ровно потому, что это утка. Конечно, можно рассказывать сказки о том, что войска размещается рядом с зоны боевых действий. Зачем Молдавия, где все всех знают? Почему не разместить где-нибудь в закрытом санатории на Украине?



"СП": - Теоретически провокации Кишинева в Приднестровье возможны?



- Теоретически, конечно, возможны, но нужно понимать один момент. В Приднестровье находится российские войска. И любые военные провокации против Приднестровья могут привести к столкновению с российскими миротворцами. Как Россия реагирует на столкновения с российскими миротворцами, все успели убедиться 2008 году. И несмотря на поражение России в Карабахе, несмотря на крайне мягкую реакцию на украинские военные провокации, ни у кого нет уверенности, что здесь Москва тоже ограничится лишь осуждением. Поэтому устраивать военные провокации в Приднестровье слишком опасно.



"СП": - Может ли Кишинев самостоятельно воевать с Приднестровьем? Или только с помощью американцев или еще кого?



- Кишинев воевать с Приднестровьем самостоятельно конечно же не может. Молдавская армия находится в плачевном состоянии, а в стане приднестровцев находится российский военный контингент. Так что здесь ответ очевиден.



"СП": - А как насчет Одессы? В случае большой войны, могут ли использовать молдавскую территорию как плацдарм выдвижения на Одессу? Насколько этот участок окажется критичным?



- О какой войне речь? США в случае развала Украины пойдут с территории Молдавии в Одессу? Это вообще какой-то фантастический вариант.



"СП": - Насколько, по-вашему, нынешние власти Молдовы готовы сыграть любую роль в американской игре? У них инстинкт самосохранения отсутствует?



- У них он отсутствует давно, в ином случае они бы не стали открывать памятник румынским союзникам Гитлера в тот самый момент, когда ведут переговоры с "Газпромом" о большой газовой скидке. Инстинкт самосохранения присутствует у американцев, поэтому устраивать в Молдавии или из Молдавии войну с Россией они не собираются.