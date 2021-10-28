Партизанский "Фронт национального сопротивления Афганистана" открыл свое представительство (блиндаж) в США

13:44 29.10.2021

Фронт национального сопротивления Афганистана, который под руководством Ахмада Масуда-младшего противостоит захватившему власть в стране радикальному движению "Талибан" (запрещено в Таджикистане и ряд стран мира), зарегистрировал в США свое представительство.



Об этом 28 октября сообщил глава отдела внешних связей Фронта национального сопротивления Али Майсам Назари. По его словам, представительство в США – первая зарубежная миссия Фронт национального сопротивления Афганистана.



Отныне ФНС будет официально заниматься лоббистской деятельностью и убеждать американских политиков оказать поддержку афганской оппозиции, отмечает Али Майсам Назари. Официальный представитель афганского сопротивления отмечает, что США редко выдают разрешение на регистрацию военно-политическим организациям.



Как сообщают СМИ, в тексте документа о регистрации ФНС отмечается, что представительство будет выступать за поддержку свободы и демократии в Афганистане за счет активных контактов с Конгрессом, администрацией и американским народом. Отмечается, что ФНС стремится быть защитником американских инвестиций в Афганистан, которые были вложены за последние 20 лет, и силой, которая избавит страну от нетерпимости и терроризма.



Али Майсам Назари два дня назад на своей фейсбуковской странице написал, что ФНС активизирует и свою политическую деятельность. На днях, по его словам, он обсудил ситуацию с безопасностью в Афганистане и регионе с депутатами парламента Италии. Али Майсам Назари разместил фотографии с этой встречи.



"Депутаты, которые представляют правящую коалицию в парламенте Италии, заявили, что Рим ни при каких условиях не будет признавать власть "Талибан" в Афганистане", написал представитель ополченцев. По его словам, депутаты итальянского парламента обещали, что окажут поддержку ФНС в борьбе за свободу, справедливость и мир в Афганистане не только в самой Италии, но и во всем Евросоюзе.



Фронт национального сопротивления Афганистана был образован в провинции Панджшер после захвата власти в Кабуле "Талибаном" в середине августа. Силы, отказавшиеся признавать власть радикального движения, сплотились вокруг Ахмада Масуда - сына известного в 1980-90-е годы таджикского полевого командира Ахмад Шаха Масуда. В начале сентября талибы заявили, что им удалось взять под контроль Панджшерскую долину, бойцы сопротивления объявили о своем отходе в горные ущелья, окружающие долину. С тех пор регулярно появляются сообщения о боях в Панджшере, а также в провинциях Баглан, Бадахшан, Парван и Каписа. В середине октября о начале вооруженной борьбы против "Талибан" объявила ранее неизвестная организация "Безымянные солдаты Хазараджата (Хазарестана)".



Лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд

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Что в настоящее время происходит в Панджшере – неизвестно: талибы заставили все действующие телекоммуникационные компании в Афганистане отключить мобильную связь и Интернет на территории провинции, все дороги, ведущие в долину, находятся под усиленным контролем.



Две недели назад появилась информация об обнаружениимассовых захоронений в Панджшере. Талибы отвергли обвинения в убийстве мирных панджшеровцев.



15 августа боевики "Талибана" вошли в Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани сбежал в ОАЭ. В начале сентября талибы сформировали временное правительство, которое до сих пор не признано ни одной страной мира.