Искурил учебники? КырПрез Жапаров мелет чушь про передачу киргизского Мургаба Таджикистану в 1924 году

13:47 29.10.2021

Демпартия Таджикистана отреагировала на заявление Садыра Жапарова по поводу Мургаба



Демократическая партия Таджикистана (ДПТ) подвергла критике заявление кыргызского президента Садыра Жапарова о том, что якобы Мургабский район в 1924 году перешел от Кыргызстана Таджикистану.



"С политической точки зрения высказывание президента КР - нападение на территориальную целостность Таджикистана, - говорится в распространенном 26 октября заявлении Демпартии. - С самого первого дня образования Таджикской ССР территория Мургабского района находилась в составе Таджикистана".



Мургабский район находится в около 1000 км. от Душанбе на территории Горно-Бадахшанской автономной области.



Выступая на пресс-конференции 23 октября, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, касаясь вопроса спорных участков в граничащими с Таджикистаном Лейлекском и Баткенских районах Кыргызстана, заявил по поводу Мургаба: "Они (власти Таджикистана – Ред.) говорят: "В 1924 году земли перешли к вам, эти земли отдадите нам". Я говорю: "Нет, если эти земли перешли к нам в 1924 году, то в 1924 году к вам перешел Мургаб, там 3 млн гектаров. Тогда отдайте нам его, мы отдадим вам вот эти земли". Они не соглашаются".



Власти Таджикистана не отреагировали на заявление главы КР. Пока неизвестно, был ли обсужден вопрос о Мургабском районе во время переговоров делегаций Таджикистана и Кыргызстана о делимитации и демаркации государственной границы.



Садыр Жапаров также не пояснил – когда, где и при каких условиях произошел спор по поводу Мургабского района.



Ровно через два месяца после вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе, унесший жизни десятки граждан двух стран, президент КР Садыр Жапаров прибыл с визитом в Таджикистан. В ходе визита Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров провели шестичасовые переговоры за закрытыми дверями. По итогам переговоров делегаций было подписано 4 документа, однако среди них не было договоренностей по границе.



Лидер ДПТ и депутат нижней палаты парламента Таджикистана Саидджафар Усмонзода 26 октября в беседе с Радио Озоди назвал заявление Жапарова "давлением на Таджикистан на переговорах о делимитации и демаркации госграницы".



"К сожалению, политика нынешнего руководства Кыргызстана подливает масла в огонь конфликта между соседними странами и может иметь трагические последствия. Я призываю президента и политиков Кыргызстана в этот сложный период отказаться от заявлений, усиливающих вражду. Война - не решение проблемы", отметил политик.



Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 970 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 519. Спорными остаются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана, где села, а иногда и дома жителей двух республик тесно переплетены, что затрудняет определение линии границы. Из-за неопределенности линии госграницы между жителями и пограничниками соседних государств часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям.



Столкновения на таджикско-кыргызской границе произошли 28 и 29 апреля. В ходе пограничного конфликта с обеих сторон погибло 55 человек, десятки получили ранения различной степени тяжести, были сожжены десятки домов. Душанбе и Бишкек обвинили друг друга в развязывании вооруженного конфликта и возбудили соответственно уголовные дела в отношении его участников. Чем закончилось расследование, в Генпрокуратурах Таджикистана и Кыргызстана не сообщают.