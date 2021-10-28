Пряли в пряхи. В Туркменистане соткут новый ковер-гигант (размером 210 кв. метров) для "Белой Юрты"

13:54 29.10.2021

В Туркменистане создадут гигантский ковер размером 210 квадратных метров

Новый гигантский ковер площадью 210 квадратных метров появится в Туркменистане к празднованию Дня нейтралитета страны. Над созданием очередного коврового шедевра трудятся мастерицы Сердарского предприятия художественного ковроделия Балканского региона, передает издание "Туркменистан: Золотой век".



По словам специалиста Государственного предприятия "Туркменхалы" Огулмарал Аманжаевой, на гигантском ковре будут вытканы гели (ковровые орнаменты) Ахалского региона, а сама новинка украсит одну из белых юрт "Türkmeniň ak öýi".



Туркменское национальное искусство ковроделия включено в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.



В этом году исполняется 80 лет с создания первого туркменского ковра-гиганта "Туркмен калбы". Много позже своего предшественника другой туркменский ковер-гигант "Золотой век", общая площадь которого составила 301 квадратный метр, был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире ковер ручной работы.



День нейтралитета Туркменистана - второй по значимости национальный праздник в стране. Эта дата отмечается ежегодно 12 декабря.