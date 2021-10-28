Энергодефицит в Казахстане попытаются заткнуть российской "Интер РАО", - "Къ"

00:07 30.10.2021

Казахстану выпишут счет за электричество

"Интер РАО" хочет начать коммерческие поставки в республику



"Интер РАО" надеется с ноября начать коммерческие поставки электроэнергии в Казахстан, где ожидается серьезный энергодефицит из-за бурного развития ферм по майнингу криптовалюты. Желаемый объем поставок - до 400 МВт в сутки. Пока Казахстан без предупреждения увеличивает переток из РФ до 1,5 ГВт в день, что позволяет получать электроэнергию по более низкой цене. Такие поставки нерентабельны для РФ, а также затратны для энергосистемы, поскольку для них приходится включать самые неэффективные электростанции. Казахстан заявляет о готовности создать СП с "Интер РАО" для продажи энергии местным потребителям.



"Интер РАО" (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) хочет в ноябре начать первые коммерческие поставки электроэнергии в Казахстан, сообщила член правления - врио главы блока трейдинга энергохолдинга Александра Панина. Компания рассматривает возможность выхода на биржу Казахстана, где можно предлагать покупателям контракты (например, на час, сутки, месяц) по цене, включающей стоимость электроэнергии, плату за передачу и маржу. По словам госпожи Паниной, "Интер РАО" хотело бы продавать в среднем около 300–400 МВт в сутки.



По неофициальным оценкам, дефицит в Казахстане оценивается на уровне около 600 МВт в пиковые часы в ноябре, а в перспективе - до 1 ГВт. Причина - бурное развитие майнинговых ферм и наступление холодов.



Последнее время Казахстан серьезно наращивает потребление электроэнергии из РФ, несмотря на отсутствие коммерческих контрактов. Коридор перетока, достаточный для параллельной работы двух энергосистем, составляет 150 МВт. Но республика в разы превышает эти объемы без предупреждения и оплачивает электроэнергию постфактум по цене балансирующего рынка, которая ниже одноставочной цены европейской части РФ (по итогам августа составляла около 2,73 руб. за 1 кВт•ч). В Казахстане, уточнила Александра Панина, цена не превышает 2 руб.



В Минэнерго Казахстана пояснили "Ъ", что местное "Самрук-энерго" ведет переговоры с "Интер РАО" о создании СП для продажи электроэнергии потребителям страны.



Продавцами могут выступить и другие компании, имеющие договоренности с российскими поставщиками. Покупку электроэнергии из-за пределов Казахстана планируется организовать на площадке АО КОРЭМ: уже были проведены пилотные торги, куда в качестве покупателей допускались исключительно майнинговые компании, добавили в министерстве.



Общий рынок электроэнергии стран ЕАЭС может заработать в 2025 году

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов уже выносил проблему перетоков в Казахстан на уровень президента Владимира Путина. "Внеплановое отклонение объемов перетока достигает 1–1,5 ГВт. Это сказывается на работе наших электростанций, потому что они используются - первое - в неэффективных режимах, второе - мы зачастую вынуждены их оперативно включать в работу",- говорил он 20 октября. Министр оценивал рост потребления в республике в 6%.



Неплановые отклонения между РФ и Казахстаном в последние два года достигают 1,5 ГВт, что соизмеримо с пропускной способностью связей между энергосистемами, уточнили "Ъ" в "Системном операторе" (СО; диспетчер энергосистемы РФ).



"Техническая возможность организации плановой поставки в обсуждаемых объемах (300–400 МВт) имеется, поскольку эти объемы кратно ниже существующих на сегодня фактических неплановых межсистемных перетоков",- говорят в СО.



В "Россетях" сообщили "Ъ", что Россию и Казахстан связывают порядка 70 линий электропередачи классом напряжения до 500 кВ, все объекты исправны.



Сложная ситуация с балансом производства и потребления электроэнергии в Казахстане связана в первую очередь со старением парка генерации и очень ограниченным объемом ввода новых ТЭС - в среднем около 200–300 МВт в год (около 1–1,5% установленной мощности), говорит Сергей Роженко из КПМГ. При пике около 15 ГВт и потреблении в 105 млрд кВт•ч в год в Казахстане фактически исчерпаны резервы генерации. Импорт электроэнергии для северной энергозоны Казахстана, отмечает эксперт, становится фактически безальтернативным как минимум в отопительные сезоны на следующие три-пять лет - минимального срока строительства новой генерации.



Полина Смертина; Александр Константинов, Нур-Султан