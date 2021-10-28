 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Си и после него, - Дженифер Хсу
00:10 30.10.2021

СИ И ПОСЛЕ НЕГО

ДЖЕННИФЕР ХСУ
Научный сотрудник программы общественного мнения и внешней политики института Lowy.

БОЛЕЕ АМБИЦИОЗНЫЕ, БОЛЕЕ ОБРАЗОВАННЫЕ И ВОВЛЕЧЕННЫЕ – КОМПАРТИЯ КИТАЯ ВСТУПАЕТ ВО ВТОРОЕ СТОЛЕТИЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ

После сорока лет реформ и стремления к открытости празднование столетия Компартии Китая стало возможностью продемонстрировать успехи "социализма с китайскими особенностями". Выступая 1 июля, председатель КНР Си Цзиньпин не стесняясь говорил о будущем Китая и центральной роли КПК: "Успех Китая всецело зависит от партии".

Новая уверенность и подход страны к мировым делам связан с КПК. В речи Си Цзиньпина о возрождении Китая говорилось 24 раза. Но что это возрождение означает на практике? Китай продолжит развитие на внутреннем и международном направлениях, однако по собственному пути – это и есть "социализм с китайскими особенностями", партия будет занимать центральное место в этом подходе. Подход Китая к развитию характеризуется центральной ролью государства не только в экономике, но и в социальной сфере. И здесь очень много заинтересованных участников и в центральном аппарате страны, и на местном уровне. А теперь подчеркивается, что развитие зависит от партии, потому что, как заявил Си Цзиньпин, именно КПК возглавляла и будет и дальше возглавлять процесс возрождения Китая.

Празднование продемонстрировало уверенность Китая, желающего, чтобы его воспринимали как нацию, которая способна дать отпор обидчикам и по праву может использовать свою силу. В то же время Пекин хочет, чтобы в нем видели сторонника мира и мирного развития. Эти цели не противоречат друг другу, но Пекину приходится искать баланс между агрессивностью – вспомните дипломатию "воинов-волков" – и образом друга, приверженного "ориентированной на человека философии развития, защите социальной справедливости и правосудия".

Как отметил Си Цзиньпин, сложная международная обстановка, безусловно, станет вызовом для Китая на этом пути. Тем не менее вряд ли поиск баланса между агрессивным и мирным Китаем пойдет на пользу Западу в целом и Австралии в двусторонних отношениях. Пекин последовательно придерживается подхода, который не приветствует "ханжеские поучения" – вспомните роль Австралии в инициировании расследования ВОЗ о происхождении COVID-19. Чтобы защититься от обидчиков, Китаю нужна мощная армия. Как недавно отметил Курт Кэмпбелл, координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону, Пекин старается "изгнать Австралию из стада".

КПК – крупнейшая правящая партия в мире, она насчитывает 95 млн членов. С рецентрализацией власти при Си Цзиньпине значимость членства в партии только возрастет. Однако приток новых членов в КПК с приходом к власти Си замедлился. Это результат введения дополнительных критериев для повышения "качества" кандидатов. В частности, предполагается привлекать более молодых и образованных. К 2019 г. чуть более половины членов КПК имели высшее образование, 35 процентов – рабочие и крестьяне, традиционная база партии.

Как показывают данные, опубликованные КПК в 2019 г., только 8,4 процента членов работают в партии и госаппарате. Но человек, занимающий высокую позицию в армии, университете, образовательном учреждении или госкомпании, скорее всего, будет членом КПК. Это отражает обязательная и быстрая институционализация партийных ячеек в организациях гражданского общества и частном бизнесе. Стремление формализовать контроль над этими секторами свидетельствует о том, что членство в КПК, которое все сложнее получить, становится критически необходимым для продвижения по карьерной лестнице в любой сфере деятельности.

КПК вступает во второе столетие своей истории, и ее роль в китайском обществе, политике и экономике возрастает по сравнению с предыдущим периодом реформ. Возможны и побочные эффекты этого тренда на фоне стремления Пекина укрепить связи с другими странами для реализации "китайской мечты".

Источник - Россия в глобальной политике
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635541800
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