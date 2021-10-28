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|"Поэма о Панджшере". В Душанбе издана книга в поддержку афганского Фронта народного сопротивления в Панджшере
00:38 30.10.2021
В Душанбе состоялась презентация книги "Поэма о Панджшере"
Презентация книги "Поэма о Панджшере" ("Хамосаи Панҷшер") состоялась накануне в министерстве культуры Таджикистана в городе Душанбе.
Сборник стихов выпушен на таджикском и персидском языках издательством "Адиб" поддержку афганского Фронта народного сопротивления в провинции Панджшер.
Книга содержит собрание стихов различных персоязычных поэтов, а на обложке размещено фото национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда и его сына Ахмада Масуда-младшего.
Это уже второй сборник, который вышел в поддержку Панджерского сопротивления. Ранее в Душанбе также была издана книга "Письма в Панджшер", которая представляет собой послание интеллигенции и творческой молодежи Таджикистана Фронту национального сопротивления Афганистана под руководством Ахмада Масуда.
В презентации книги приняли участие афганский политолог Латифи Пидром, литератор Абдунаби Сатторзода, таджикский политолог Абдулло Рахнамо, поэты Аскар Хаким, Бехрузи Забехуллох и другие.