 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пекин не шутит: "Если надо, мы и TikTok отключим"
00:46 30.10.2021

Власти Китая продолжают политику регулирования Интернета. Особое внимание - защите детей

Михаил Морозов

На этой неделе управление по вопросам киберпространства при правительстве КНР опубликовало проект новых правил регистрации пользователей соцсетей в интернете. Согласно ему, несовершеннолетние пользователи Всемирной Паутины обязаны будут предоставлять реальные данные своего удостоверения личности, личные данные, данные удостоверения личности родителей или опекунов, а также их согласие на регистрацию. Документ вынесен на общественное обсуждение, которое будет продолжаться до 10 ноября. Поскольку проект размещен для изучения и комментирования публикой во всекитайской социальной сети WeChat, которой пользуется большинство взрослого населения КНР, то любой гражданин сможет высказать свои замечания и предложения.

Эти нормы согласуются с одобренным на прошлой неделе Постоянным Комитетом Всекитайского Собрания Народных Представителей законом "О содействии домашнему воспитанию", по которому родители "должны играть активную роль в предотвращении развития у детей онлайн-зависимости". Закон в целом усиливает ответственность родителей за воспитание подрастающего поколения, за его нравственное и физическое здоровье.

Китайские власти признают несколько проблем детского интернета, которые предстоит решить. Среди них запрет прямых трансляций, которые ведут дети, запрет распространения через онлайн-платформы для обучения несовершеннолетних онлайн-игр, "пошлых романов", развлечений и рекламной продукции, не имеющей отношения к обучению. Опасность видится в демонстрации сцен насилия, в контенте, склоняющим к преступлениям. Особое внимание сервисы должны уделять чистке от роликов с обнаженными персонажами, порно и вульгарными сюжетами, ужасами, а также опасными моделями поведения, которым могут подражать дети.

И что самое интересное, государство не только декларирует наличие проблем, но и планомерно работает над их решением. В конце августа государственное управление по делам прессы и печати КНР опубликовало уведомление, согласно которому с 1 сентября с целью "защиты физического и психического здоровья детей" доступ несовершеннолетних пользователей к онлайн-играм ограничен тремя часами в неделю. В управлении отметили, что соответствующие органы усилят проверки в отношении компаний, работающих в сфере онлайн-игр, и будут пристально следить за тем, как они соблюдают указанные ограничения, а также проводят идентификацию пользователей для выявления несовершеннолетних игроков.

В русле государственной политики действуют и интернет-компании. Не дожидаясь указки сверху, китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, в конце сентября ввела ограничения в китайской версии приложения (Douyin) для подростков младше 14 лет. Теперь им можно использовать приложение не более 40 минут в день. Как сообщили в компании, все пользователи в возрасте до 14 лет перешли в "молодежный режим" приложения, а новые зарегистрированные пользователи будут входить в этот режим напрямую.

В июле текущего года китайские власти запретили детям до 16 лет появляться в стримах. Детей также нельзя склонять к получению дохода через интернет-ресурсы, воспитывать у них стяжательство, культ "богатства и поклонения деньгам". Запреты были наложены также госуправлением КНР по вопросам киберпространства. Особое внимание будет уделено попыткам использовать детей для привлечения подписчиков соцсетей и извлечению таким образом прибыли.

Как видно, государство самым серьезным образом относится к проблеме детского интернета и стремится создать такие условия, которые бы исключили негативное влияние на детей. Не устраняясь от воспитания, государство ужесточает ответственность родителей, дает однозначный сигнал бизнесу, работающему в этой сфере.

Следует отметить, что в Китае все эти установки будут неукоснительно выполнены не только потому, что там существует жесткая ответственность за неисполнение законов. Дело в том, что в КНР госорганы имеют куда более действенные административные и технические рычаги влияния на интернет-компании, чем в России. Зная возможности госорганов и их приверженность закону, китайский бизнес старается исполнять существующие нормы, не доводя дело до разбирательств. Там знают, что угроза закрыть бизнес или заблокировать соцсеть не останется нереализованной ни по политической ни по технической причине. Здесь нет никаких ограничений, кроме закона. А Фейсбук и Вотсап там не работают…

Кроме того, проводимая правительством политика в отношении ограничений детского интернета пользуется поддержкой подавляющей частью населения КНР. Родители в большинстве своем двумя руками высказываются за меры, которые вводит государство. И это создает такую атмосферу в обществе, которая исключает иной подход.

Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд".

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635543960
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