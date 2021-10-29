Неизбежное будущее "незалежной": Украина без Новороссии, - В.Капленков

00:54 30.10.2021 29.10.2021 -

Прогнозы считаются не очень благодарным делом, сродни гаданию на кофейной гуще. И все же рискну сделать геополитический прогноз на ближайшую перспективу в отношении столь любимой в России соседушки Украины или, как там любят выражаться, неньки Украйны!



В целом не российская часть европейской территории бывшего СССР для нас, россиян, представляет особый интерес. Не чужая землица кровно связана с общерусской историей.



Российская империя и ее преемник Советский Союз канули в Лету, но политические катаклизмы, перемоловшие мировую державу, до сих пор отражаются на судьбах народов, когда-то в нее входивших.



Этнические группы

Когда мы в России пишем про те или иные украинские события, в качестве своеобразного стержня украинства - формируемой в "незалежной" идеологии - чаще всего называем галичанский фактор. Это так, и в то же время не совсем так. Галичане, действительно, считают себя самыми настоящими украинцами.



Не знаю, как ведут себя в Киеве сейчас, после событий 2014 года, но раньше поглядывали на киевлян свысока. Королевство Галиции и Лодомерии, являвшееся автономной частью Австро-Венгерской империи, галичане воспринимают почти идеальным украинизированным образованием.



Если угодно, некой украинской мечтой. Жителей Галичины и Волыни связывает тесная идейно-духовная связь. Они составляют в украинском этносе особую группу, которую, кроме прочего, объединяет галицко-волынский диалект языка.



Нередко забываем либо игнорируем другой украинский духовный стержень. Назовем его условно киевским или центральным. Относится к жителям Центральной Украины, ядру бывшей Малороссии, разговаривающим на киевско-полтавском диалекте.



Идеи незалежности, своеобразных мировоззренческих представлений здесь зарождались и активно развивались с давних времен.



Тарас Шевченко, Григорий Сковорода, Иван Котляревский, Александр Довженко, Вячеслав Черновол, Симон Петлюра, Петр Шелест - все родом из Малороссии. Жили, просвещали народ и руководили им в этих местах.



Киев, правда, перед революцией мало походил на типично украинский либо малороссийский город. Достаточно обратиться к статистике, чтобы в том убедиться. До половины жителей являлись великороссами, занимавшими в будущей украинской столице практически все ключевые направления.



Из великороссов происходили купцы, промышленники, администраторы, военные. Даже интеллигенция за небольшим исключением была великоросской.



Этнических украинцев, в принципе, хватало, но разговаривали они в основном на русском языке. На "рiднiй мовi" общались неграмотные сельские жители Малороссии.



Любопытный факт. В Киеве функционировал клуб русских националистов, в котором состоял Иван Сикорский - психиатр, публицист, профессор Киевского университета, отец знаменитого авиаконструктора, создателя бомбардировщиков "Илья Муромец" и вертолетов, названных в США его именем.



Игорь Сикорский не нашел взаимопонимания с советской властью и эмигрировал в Америку. Он, наверное, жутко удивился бы упоминанию своего имени в новейших киевских учебниках как первого украинского авиаконструктора!



В Соединенных Штатах Игорь Сикорский являлся членом монархического "Русского национального союза", возглавлял толстовское и пушкинское общества, дружил с композитором Сергеем Рахманиновым.



Небезынтересны политические взгляды и Сикорского-старшего.



12 ноября 1910 года в речи, посвященной выборам в Киевскую городскую думу, Иван Алексеевич произнес такие слова: "Мы - русские, и Киев - наш. Надо, чтобы Киев богател как национальный русский центр".



Богдан Хмельницкий, символ русско-украинского единства и особо почитавшийся в советское время, постоянно колебался на политической арене. Поначалу верой и правдой служил клятым ляхам. Личная трагедия заставила возненавидеть Речь Посполитую. Пытался создать независимое украинское государство, но не хватило силенок. Лавировал между Московией, Крымским ханством, Швецией и той же Польшей.



В конечном итоге состоялась знаменитая Переяславская рада 1654 года. Левобережная Украина выбрала покровительство России. Сын Богдана, гетман Юрий Хмельницкий, вступив в тайный союз с Речью Посполитой, предал Москву.



Во времена Петра Великого другой гетман, Иван Мазепа, удостоился за измену ордена Иуды, став единственным кавалером такой награды за всю российскую историю. Шутки про феноменальную украинскую хитрость, от которой даже евреи плачут, далеко не случайны!



В Малороссии у тамошней власти сформировался особый психологический тип - служить тем, кто на данный момент сильнее и кому это выгоднее. Наибольшего развития идеология приспособленчества достигла в советскую эпоху. Известны целые кланы партноменклатуры, соперничавшие друг с другом. Украинской элите очень льстило присутствие на значимых позициях во второй сверхдержаве мира.



Третьей этнической группой на Украине являются так называемые южные украинцы. Живут на Юге и Юго-Востоке, общаются на южном диалекте, а чаще на суржике - смешанном языке из русских и украинских слов. Идейно-духовной скрепы, в отличие от западных и центральных собратьев, не имеют.



Какая скрепа у колонистов, совместно с великороссами, белорусами, сербами, болгарами и даже немцами, осваивавшими новые земли России? Если и было что-то похожее, однозначно без привязки к локальному этническому корню.



6

Имперские земли

Юго-Восточная и Южная Украина исторически назывались Новороссией. Так именовались все причерноморские и приазовские земли, завоеванные Россией в восемнадцатом веке. Ныне российские Дон и Кубань также входили в этот макрорегион.



Речь в данном случае пойдет про Новороссию, которая никакого отношения к коренной Украине никогда не имела, но в силу политических передряг стала ее частью. Новороссия, по-другому - новые имперские земли России.



В принципе, вся территория Российской империи есть ее имперская территория, включая современную Украину.



Но в какой-то мере можно согласиться с идеологами "незалежной" об исторических землях украинцев, проживающих на западе и в центре страны. Украинцы, как этнос, сохранились благодаря России, тому непреложному обстоятельству, что когда-то в нее входили.



Благодаря Российской империи и Советскому Союзу украинская элита обрела свои исконные территории, которые, в противном случае, ей никогда бы не достались.



Новороссия и Крым стали просто подарками за союз с русскими. Ленин и Хрущев отдали эти земли Украине по идеологическим соображениям, дабы удержать ее элиту в едином спектре коммунистических ценностей.



История показала ошибочность таких политических действий, близорукость мышления советских вождей. Увы, что сделано, то сделано! Крым, к счастью, волей госпожи Истории удалось вернуть в родную гавань, а вот будущее Новороссии пока что под вопросом.



Интуитивный прогноз

Не хотелось бы выступать в роли русского Нострадамуса, но основываясь на определенной логике развития политических процессов и каком-то интуитивном предвидении, попытаюсь спрогнозировать ситуацию на ближайшие годы.



Новороссия неизбежно отделится от остальной Украины, образовав отдельное государство под названием "Новорусская Республика". Новоруссия, будучи наследницей исторической Новороссии, немного изменит наименование, поскольку обретет самостоятельное государственное начало.



К тому же, как было замечено, макрорегион Новороссия занимал не только нынешние украинские земли, но и территорию, входящую в современную Россию. Ядром нового государства на востоке Европы станут Донецкая и Луганская Народные Республики.



Статус субъектов Новоруссии, кроме Донбасса, обретут еще шесть украинских областей: Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская. Не исключается девятый субъект под названием Приднестровская область с центром в Тирасполе.



Столицей Новорусской Республики первоначально будет Донецк, а несколько позднее… Святослав! Под последним подразумеваю нынешний Днепр, в прошлом Днепропетровск, Екатеринослав.



Во времена Российской империи, как известно, его хотели сделать третьей столицей. В новой политической реальности город, наконец-то, получит столичный статус!



Столицу Новоруссии назовут в честь погибшего где-то в этих местах славного воителя Древней Руси, князя Святослава. Второй вариант - Днепроград, по аналогии с российским Волгоградом, думаю, менее вероятен.



Остальная Украина, состоящая из 16 исконных украинских областей, сохранит формальную независимость, став частью Евросоюза, о коем ныне грезит. Возможно, войдет и в НАТО.



В последнем случае будет достигнута договоренность с Россией о разделе сфер влияния в бывшей Украине. Москва не размещает военные базы в своем новом союзном государстве - Новоруссии, а коллективный Запад - на территории, контролируемой Киевом.



Сценарии действий

Интуиция подсказывает, что изложенный прогноз реализуется после неминуемого столкновения России с Западом, в результате принуждения Украины к миру. Москву просто вынудят защитить своих граждан на Донбассе. Будут ли вводиться в Новороссию наши войска? Ответ на вопрос, безусловно, может знать только российское руководство. Мы же - политологи, аналитики - строим предположения.



Скорее всего, никаких российских войск на территории Новороссии не появится при любом варианте развития событий.



По украинским войскам и базам нанесут ракетно-бомбовые удары посредством задействования сил флота, авиации, ракетных и артиллерийских систем. Свои функции выполнят комплексы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, космической разведки и целеуказания.



Сухопутные войска, повторюсь, вводиться не будут, но… неожиданно резко увеличится численность Народной милиции и ополчения ДНР и ЛНР. Еще один сценарий: с помощью некого олигарха в Донецке и Луганске создается частная военная компания численностью в 40-50 тысяч бойцов. Мощная ЧВК типа Вагнера!



При поддержке преимущественно русскоязычного населения Новороссии, которое не очень-то жалует киевский режим, данные силы "зачистят" территорию.



Валерий Капленков, политолог, для "Русской Весны" Источник - Русская весна

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