Африка по-пекински. Китай развивает самый молодой рынок инвестиций, - К.Батанов

00:56 30.10.2021 Африка по-пекински

Китай развивает самый молодой рынок инвестиций



Константин Батанов



Крупнейшая зимбабвийская газета The Herald 21 сентября сообщила, что правительство США через свое посольство финансировало проведение семинаров о негативной роли инвестиций китайских предприятий в Зимбабве, также был подкуплен ряд журналистов для написания статей на эту тему. Отмечается, что иногда гонорары достигали 1 тыс. долл. за статью.



В частности, сообщается, что с 14 по 15 сентября организация под названием "Информационный целевой фонд содействия развитию" пригласила 12 репортеров частных СМИ из Зимбабве и соседних стран принять участие в семинаре, в рамках которого им были даны инструкции написать критические статьи о сотрудничестве с Китаем в таких областях, как горнодобывающая промышленность, строительная отрасль, энергетика, строительство инфраструктуры и т.д. От журналистов потребовали подбирать соответствующие новости и сосредотачивать внимание на таких проблемах, как нарушения трудового законодательства, ущерб окружающей среде, конфликты с местными жителями.



В статье The Herald также отмечается, что подобные семинары являются неотъемлемой частью американской стратегии по формированию общественного мнения в отношении Китая и проводятся Департаментом по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США. В стратегии усилен акцент на проблемах сотрудничества с Китаем и на укреплении негативного имиджа КНР в общественном мнении зимбабвийцев. В статье сообщается, что Европейский союз и структуры некоторых североевропейских стран в Зимбабве также спонсируют аналогичные семинары.



В заключении статьи говорится, что "у честности и справедливости нет ценника, честность и справедливость не нужно покупать за деньги". Жители Зимбабве "должны протереть глаза, отличать друзей от врагов и остерегаться того, чтобы Соединенные Штаты использовали их в качестве антикитайских пешек". Также сделан вывод о том, что если США искренни в своей заботе о Зимбабве, то они должны обеспечить инженерно-техническую поддержку и инвестиции в Зимбабве, а не финансировать пропаганду и "террористическую журналистику".



Африка обычно представляется как бедный и политически нестабильный континент. Словосочетание "Китай и Африка" сразу вызывает ассоциацию: хитрые китайцы вывозят из Африки ресурсы, полученные ими у простодушных африканцев за бесценок. Возникновению такого стереотипа способствуют западные СМИ - общеизвестна карикатура, на которой китаец доит корову, у которой на боку написано "Африка". Некоторые африканские деятели называют поведение китайцев на континенте неоколониализмом, иногда молодежь устраивает акции против того, чтобы китайским компаниям достался какой-то проект. Китайские власти, наоборот, обозначают китайско-африканское сотрудничество как "взаимовыгодное".



В прошлом году экспорт Китая в Африку составил 124 млрд долл. (рост - 1,3%), импорт в Китай упал на 23,6% до 79 млрд долл. Из этого можно сделать вывод, что Китай почти в два раза больше поставляет в Африку, чем вывозит из нее, то есть Китай больше дает, чем получает. В африканском экспорте происходят качественные изменения. Конечно, основу экспорта по-прежнему составляют различные виды сырья на разных стадиях обработки, однако одновременно стала расти доля продовольствия и сельхозпродукции африканского производства.



На китайский рынок поступают новые товары. Отмечается, что свежие цветы из Кении могут быть доставлены в Китай всего за 14 часов. Красное вино из Южной Африки и мыло из козьего молока производства Марокко постепенно завоевали любовь китайцев. Руандийский сушеный перец стал чрезвычайно популярным товаром сразу после того, как поступил на рынок Китая. В рамках сотрудничества между китайским гигантом электронной торговли Alibaba и Руандой создается совместная электронная торговая платформа, через которую африканские производители могут выходить на китайский рынок.



Посол Руанды в Китае Джеймс Кимоньо недавно заявил на одном мероприятии: "Спасибо китайским компаниям электронной коммерции за то, что они вселили надежду в наших фермеров, дав им возможность продолжать участвовать в мировой торговле".



Kilimall - это африканская платформа электронной коммерции, основанная китайскими предпринимателями. В первом квартале этого года объем заказов на ней почти удвоился. В настоящее время эта платформа охватывает более 10 млн пользователей в Кении, Уганде, Нигерии и других африканских странах. Бренд-директор Kilimall Ляо Чжэнжун сообщил: "Большая часть продуктов Kilimall поставляется из Китая. Людям нужно всего лишь использовать мобильное приложение для покупки товаров из Китая".



В период с января по июль этого года объем торговли между Китаем и Африкой достиг 139,1 млрд долл., увеличившись на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт Китая из Африки увеличился на 46,3%, до 59,3 млрд долл.



В начале этого года была создана Африканская континентальная зона свободной торговли; процесс интеграции различных африканских субрегионов ускоряется. То есть в перспективе достаточно будет выйти на рынок одной страны, чтобы работать на всем континенте, а не осваивать рынки по отдельности, как сейчас.



Прямые инвестиции Китая в Африку в 2020 году достигли почти 3 млрд долл. При этом основные инвесторы - частные компании, а не государственные. Новые инвестиционные проекты начаты в 47 африканских странах, прирост инвестиций в 19 странах превысил 10%. Основные потоки инвестиций направлялись в Восточную Африку и Северную Африку. Характерная особенность последних нескольких лет - серьезный рост китайских инвестиций в сферу услуг: техническое обслуживание, транспорт, складирование и почтовые услуги, бытовые услуги, ремонт и здравоохранение.



Это может отражать несколько процессов. Во-первых, торгово-экономические отношения носят ярко выраженный рыночный характер, так как главные их участники - частные компании, которые руководствуются, в первую очередь, своей прибылью и не будут реализовывать проекты себе в убыток, исходя из политических целей. Во-вторых, серьезный скачок инвестиций в сферу услуг означает, что созрел емкий рынок потребления услуг. С одной стороны, это могут быть местные потребители, чьи доходы возросли. А, с другой стороны, что более вероятно, потребителями выступают китайские компании и граждане, ведущие бизнес в Африке. Изначально они "зашли" туда, например, для добычи полезных ископаемых, теперь их бизнес расширился, потребности возросли, предприимчивые соотечественники увидели в этом свой шанс разбогатеть и едут в Африку для того, чтобы оказывать услуги "первой волне" китайцев.



Другими словами, если крупная китайская корпорация начинает масштабный проект за пределами Китая, то через какое-то время это притягивает небольшие китайские компании, которые зарабатывают на том, чтобы сделать работу этой корпорации эффективнее, а жизнь ее сотрудников - комфортнее. Ориентируясь на потребности китайцев, работающих в Африке, они открывают китайские рестораны, магазины китайских товаров, создают инфраструктуру развлечений и т.д. Вывод, который напрашивается сам, достаточно прост: китайская диаспора в Африке уже достаточно внушительна и имеет тенденцию к увеличению. Китайские эксперты оценивают ее в 150–200 тыс. человек, постоянно проживающих в Африке. Многие из них решили остаться там навсегда, завели семьи с местными жителями. Еще сюда можно добавить несколько тысяч китайцев, которые посещают Африку краткосрочно. Китайские частные предприятия постепенно стали главной силой китайско-африканского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и совершают в настоящее время переход от "вхождения в Африку" к "оседанию и укоренению в Африке".



Учитывая этот факт и масштабы китайских инвестиций, становится очевидно, что Китай составляет мощную конкуренцию западным странам, которые традиционно сотрудничали с африканцами. Характерной особенностью поведения китайских компаний является стремление создать инфраструктуру. В обмен на это они получают доступ к месторождениям полезных ископаемых. Западные компании обычно стремятся извлечь максимум прибыли, по возможности избегая дополнительных трат на строительство дорог и т.д.



Китайцы включили создание африканской инфраструктуры в программу "Один пояс, один путь", поэтому могут привлекать финансирование со стороны китайского государства.



Западные страны стараются этому противостоять несколькими методами.



Во-первых, как было отмечено в начале статьи, в африканских СМИ организуется массированная атака на Китай, регулярно звучит тезис о "китайской угрозе". Китайцы реагируют на это простым вопросом: "А что хорошего сделал Запад для Африки?" Китай, по крайней мере, строит заводы и дороги. Западные инвестиции сконцентрированы, в основном, в сырьевых проектах. Яркий пример - сотрудничество с Суданом. До начала 2000-х годов Судан в основном продавал нефть западным корпорациям. Речь шла, главным образом, о добычных проектах. После того, как в 2003–2004 годах в Судане разразился Дарфурский кризис и против него ввели санкции, ограничив экспорт нефти, китайские корпорации CNPC и Sinopec масштабно "зашли" в Судан и, помимо обычного обустройства месторождений, построили нефтеперерабатывающие заводы и железную дорогу от месторождений до порта. Одновременно с этим было реализовано несколько социально ориентированных гуманитарных проектов - построены больницы и школы. Другой пример - поставки вакцины от коронавируса. США обвиняют Китай в том, что он проводит политику "вакцинной дипломатии" - безвозмездно поставляет развивающимся странам вакцину, таким образом подкупая их. США считаются более богатой страной, чем Китай, однако они не спешат кому-либо давать что-то бесплатно. К примеру, в ту же Зимбабве Китай направил 3 млн доз вакцин, после чего эта страна стала занимать седьмое место на африканском континенте по уровню вакцинации. В конечном итоге это формирует хорошее отношение африканцев к Китаю. Согласно опросу Afrobarometer, 63% африканцев считают, что влияние Китая в Африке положительное или даже очень хорошее.



Во-вторых, страны, которые сотрудничают с Китаем, часто под различными предлогами подвергаются санкциям со стороны Запада.



В-третьих, как крайняя мера, - там устраиваются цветные революции. Например, убийство Муаммара Каддафи и переворот в Ливии в Китае были однозначно восприняты, как операция западных спецслужб против интересов Китая в Ливии. На момент начала ливийской войны общая сумма инвестиций китайских компаний в Ливию достигла примерно 20 млрд долл. В настоящее время основная часть китайских проектов в Ливии заморожена.



Другими словами, можно констатировать, что Африка стала ареной геополитического противостояния между Западом и Китаем. Победит тот, чья стратегия лучше продумана и будет лучше воспринята африканцами.



Китайцы настроены очень серьезно. По мнению ряда экспертов китайских НИИ, занимающихся изучением Африки, с учетом роста китайских инвестиций в африканскую промышленность и ресурсный потенциал Африки, этот континент в перспективе вполне может стать новой точкой глобального экономического роста. В связи с этим в соответствующих ведомствах Китая разрабатывается стратегия "инклюзивного" экономического роста, то есть совмещения преимуществ Китая и африканских стран для совместного процветания в будущем.



Население Африки сопоставимо с Китаем - оно превышает 1,3 млрд человек, то есть это гигантский рынок. При этом средний возраст населения - 19,7 лет, то есть оно молодое, а значит работоспособное, и будет увеличиваться. Ожидается, что к 2034 году численность рабочей силы в Африке превысит численность рабочей силы Китая и Индии вместе взятых.



В Китае наблюдается обратная ситуация: в 2022 году КНР вступит в этап старения общества. Ожидается, что к 2050 году средний возраст населения там достигнет 51 года. К 2060 году треть граждан Китая будет старше 65 лет, и Китай станет одной из самых стареющих стран в мире. Ожидается, что к 2050 году численность населения Китая упадет ниже 1 млрд человек, тогда как население Африки достигнет 2,5 млрд человек. И можно предположить, что многие трудоемкие производства будут перенесены из Китая в Африку.



Очевидно, Африка имеет для Китая стратегическое значение, ее роль в китайской концепции развития может оказаться существенно выше, чем у США и ЕС. Это означает, что Китай будет бороться за Африку, не жалея своих финансовых и технологических ресурсов и вытесняя оттуда конкурентов из других стран. Источник - Завтра

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