Россия совершает национальное самоубийство коронавирусом, - Дм.Попов

00:59 30.10.2021

Из действий властей по борьбе с пандемией народ делает ошибочный вывод



В России новый антирекорд с начала пандемии по числу умерших от коронавируса за сутки - скончались 1163 человека. Уже который день – новый антирекорд. Сейчас наших людей гибнет больше, чем в начале – когда было мало знаний о коронавирусе, когда не было отработанных схем лечения, еще не было специализированных лекарств и не было вакцины. А ведь это абсурд, массаракш, мир наизнанку. Ведь должно быть ровно наоборот, как, например, в Китае: научились лечить, вакцинировали население – нет смертности.



Из действий властей по борьбе с пандемией народ делает ошибочный вывод



Историю про несостоявшуюся в СССР эпидемию черной оспы уже много раз вспоминали с начала пандемии коронавируса. Поэтому – тезисно. "Нулевой" пациент, вернувшийся из Индии в Москву художник Кокорекин, умер 29 декабря 1959 года. 14 января 1960 года появились новые больные и стало понятно, что это оспа.



Тогда не было Интернета, мессенджеров и мобильных телефонов. Стационарные и то не везде были. Но Москву сумели закрыть, и уже 16 января развернуть прививочные пункты. Через 11 (!) дней от оспы было привито 10,2 миллиона человек. Всех, кто контактировал с Кокорекиным, напомню, без всяких там систем видеонаблюдения и прочих современных чудес, выявили поименно. В итоге заболели оспой 46 человек. Умерли трое.



Это был беспрецедентный вызов и беспрецедентно четкая реакция власти на него. Стоит заметить – той самой власти, которой, как нам внушают с девяностых годов, было плевать на благополучие население, лишь бы в ГУЛАГ всех загнать.



В пятницу пресс-секретарь Песков тоже говорил про вызовы: "Те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, в том числе такие беспрецедентные, как пандемия коронавируса, конечно же, так или иначе, де-факто приводят к поражению некоторых свобод граждан неминуемо, потому что речь идет об угрозе жизни. Пандемия убивает. И, конечно, очень важно сделать все, чтобы минимизировать это поражение в правах".



В январе 1960 года власть не испугалась поразить в правах население столицы огромной страны. И в результате обеспечила людям главное право – право на жизнь.



Почему же сейчас, когда есть все возможности остановить национальное самоубийство, власть заботится о том, как не лишить граждан "некоторых свобод"? Ну все равно же уже ярлыки прилеплены – "кровавый режим", "полицейское государство", "как душно в этой стране". Так что мешает им хоть раз соответствовать ради благого дела?



Потому что во власти не дураки сидят и прекрасно понимают, чего стоят все эти провозглашаемые с телеэкрана рейтинги доверия и одобрения. Одно дело погонять по Москве недовольную молодежь и совсем другое – разбираться с замордованным капитализмом населением, которое последнее без соли доедает. Лишить его этого последнего – себе дороже. А поддержать деньгами во время длительного локдауна (короткий просто не имеет смысла) – мешает жадность.



Капитуляция России: страна сдалась на милость коронавирусу



Накануне Песков сказал, что решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса не принималось, "нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации". Куда дальше-то, когда каждый день умирает все больше и больше? А вот куда – когда народ взвоет от количества смертей (для этого, похоже, трупы должны валяться на улицах) и для власти станет, наоборот, опасно не принимать жестких мер.



Именно потому, что мотив действий – любым способом сохранить свою власть - дрянной, и возникают эти странные оправдания, про минимизацию поражения в правах. Отсюда же – хаотичные меры, половинчатые решения. Люди это прекрасно видят и делают, казалось бы, логичный вывод: раз нет решительной борьбы и жестких мер, значит, и опасность – так себе.



Неверный, самоубийственный вывод.



Дмитрий Попов