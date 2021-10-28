Узбекистан построит две школы в Баткенской области Кыргызстана. Халява, плиз

08:44 30.10.2021

Узбекистан построит две школы в Баткенской области Кыргызстана

Школа им. Алишера Наваи в Оше, построенная узбекскими властями.

Школа им. Алишера Наваи в Оше, построенная узбекскими властями.



В рамках проекта соглашения между правительствами Узбекистана и Кыргызстана узбекская сторона построит две средние школы в Баткенской области Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба парламента Кыргызстана.



Строительство этих школ будет полностью профинансировано Узбекистаном. Школы будут переданы на баланс Кыргызстану.



Планируется выделить 0,75 га земли в селе Самаркандек Баткенского района и 0,30 га в селе Маргун Лейлекского района.



Ранее заместитель министра образования и науки Кыргызстана Надира Джусупбекова сообщила, что школа, которая будет построена в селе Самаркандек, будет на 350 мест, а школа в Маргуне - на 500 мест.



Договоренность о строительстве Узбекистаном двух школ в Баткенской области была достигнута в ходе встречи губернаторов Ферганской и Баткенской областей на юге Кыргызстана.



В октябре 2017 года Узбекистан начал строительство новой современной школы-гимназии No 18 имени Алишера Навои в Оше, которая была сдана в эксплуатацию 1 сентября 2018 года.



Кроме того, Узбекистан профинансировал строительство в Кыргызстане двух больниц модульной конструкции для больных коронавирусом.