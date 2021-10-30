Борьба за выживание в окружении президента Зеленского, - А.Каневский

09:01 30.10.2021

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 30.10.2021



Две статусные силовые структуры Украины вступили в открытое противостояние



22 октября украинские СМИ со ссылкой на официальные источники сообщили, что СБУ задержала оперативника Государственного бюро расследований (ГБР) за склонение к даче взятки.



Сообщалось, что служащие ГБР лоббировали интересы застройщиков, "помогали" бизнесменам вести коммерческую деятельность, маскируя свои действия под исполнение служебных обязанностей. А обязанности их связаны с пресечением коррупции в среде государственных служащих. В случаях, когда им отказывались "идти навстречу" сразу, сотрудники ГБР создавали благоприятные условия для подкупа должностных лиц.



22 октября украинские СМИ со ссылкой на официальные источники сообщили, что СБУ задержала оперативника Государственного бюро расследований (ГБР) за склонение к даче взятки.



ГБР подтвердила задержание. Вроде бы разные правоохранительные структуры совместными усилиями "очищают ряды" от нечистых на руку сотрудников.



Однако через несколько дней, 27 октября, ГБР сообщило о подозрении в отношении двух сотрудников центрального аппарата СБУ и одного работника территориального подразделения СБУ в незаконном удержании и вымогательстве денег у иностранца. В октябре 2020 года сотрудники СБУ незаконно задержали и долгое время удерживали гражданина другой страны, вымогая у него 200 тысяч долларов. Чтобы сделать задержанного сговорчивее, сотрудники СБУ избивали его и запугивали. А еще они проникли в жилье потерпевшего, откуда похитили, присвоив себе, его имущество.



Таким стал публичный ответ ГБР на "репрессии" в отношении его сотрудников. Кстати, деяния лихих эсбэушников были раскрыты еще в августе, и тогда их отстранили от должностей, поместив под домашний арест, но сообщила об этом ГБР лишь сейчас.



Итак, две статусные силовые структуры Украины вступили в открытое противостояние.



ГБР – это структура, созданная после государственного переворота 2014 года для расследования уголовных дел, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие чиновники. Предполагается, что со временем Бюро окончательно возьмет на себя функцию досудебного (предварительного) следствия у прокуратуры. Сейчас ГБР находится в вассальной зависимости от Генпрокуратуры, руководитель которой Ирина Венедиктова до назначения на эту должность некоторое время возглавляла ГБР.



Ирина Венедиктова



Ирина Венедиктова



Что касается СБУ, она является классической спецслужбой, перенявшей при распаде СССР функции КГБ, включая расследование уголовных дел "государственной важности". В последнее время западные партнеры настойчиво добиваются выведения из компетенции СБУ коррупционных дел, сосредоточения их расследования в ГБР и Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), еще одной силовой структуре.



Создание НАБУ в связке со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Антикоррупционным судом и лишение соответствующих функций СБУ преследуют одну задачу – посадить верхушку украинского правящего класса на "короткий крючок" подконтрольных Западу ведомств.



Что касается столкновения ГБР и СБУ, это не только борьба за контроль над криминальными схемами и финансовыми потоками. Корни противоречий лежат глубже.



Иван Баканов



Иван Баканов



Напомним общеизвестное: Зеленский-президент – это проект Коломойского. После победы комика на президентских выборах многие связанные с Коломойским люди заняли ключевые посты в новой власти. Среди них и Иван Баканов, глава СБУ при Зеленском. Он друг детства президента, в зрелые годы занимавшийся финансами "Квартала 95" и на этом поприще установивший плотные отношения с Коломойским. Его назначение в СБУ означало контроль над ключевой спецслужбой Украины со стороны "надежного человека" (надежного и для Зеленского, и для Коломойского).



Заседание с участием Зеленского и Коломойского



В то же время Зеленский, став президентом и следуя "естественному" порядку вещей, стал стремиться дистанцироваться от Коломойского, приводя во власть людей, с олигархом не связанных. Среди них была Ирина Венедиктова, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета. В 2018 году она стала советником Зеленского по правовым вопросам и вошла в его предвыборный штаб. Затем была депутатом от "слуг народа". В августе 2019 года заняла пост председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики, а в декабре была назначена на должность временно исполняющей обязанности директора ГБР. На этом посту пробыла до марта 2020 года, после чего получила очередное повышение, став генпрокурором. ГБР же возглавил в статусе и. о. Алексей Сухачев, креатура Венедиктовой и Зеленского.



Сейчас Зеленский сталкивается с сильным давлением Запада, требующим, в частности, сказать "окончательное прощай" Коломойскому. Западные хозяева указали президенту-комику его место. Сигналом Зеленскому стала недавняя публикация "досье Пандоры", где подробно раскрыты офшорные схемы фирм Зеленского, фигурируют люди из его старого окружения, включая Ивана Баканова, а главное – делается вывод об участии Зеленского, Баканова и Кo в схемах Коломойского по выводу капиталов из Приватбанка.



Как отмечал наш сайт, в случае "непослушания" Зеленскому грозит быть отлученным от западной поддержки, а судьба следующих президентских выборов (если дойдет до выборов и их не перешибет очередной майдан) будет решена заранее.



Схемы Зеленского



Падение Зеленского сведет со сцены всех его выдвиженцев. Поэтому те из них, кто, как Венедиктова, не успел испортить отношения с западными партнерами, будут предлагать Зеленскому удовлетворить их пожелания, то есть избавиться не только от Коломойского, но и от Баканова. Этих же подобный поворот не устраивает совершенно. В итоге в киевской верхушке обозначились две группировки с противоположными не политическими, но лично-групповыми интересами.



"Обмен любезностями" между СБУ и ГБР – это первые раскаты подковерной борьбы в окружении президента. Борьба принесет еще немало громких событий, добавив путаницы и в без того нескучную украинскую политическую жизнь.