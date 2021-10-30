Русских в Эстонии гнетут, как "советский биомусор", - А.Топоров

09:02 30.10.2021

АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ | 30.10.2021 |



А партия эстонских нацистов после местных выборов усиливается



Миновали местные выборы в Эстонии 17 октября, но для русских в этой республике, некогда советской, ничто не меняется. Их численность здесь достигает четверти населения, но с каждым годом их все меньше. Кто-то уезжает, кто-то умирает.



Перед выборами русских каждый раз чем-то приманивают. До участия в местных выборах теперь допущены так называемые неграждане; экзамен по эстонскому языку, необходимый для натурализации, упрощен; детям неграждан, уже "перевоспитанным" в эстонской школе, начали давать гражданство. И все равно неграждан в Эстонии около 70 тысяч человек (5,2% населения). На муниципальных выборах им теперь разрешено выбирать, но избираться – нет.



При голосовании 17 октября на русских, как обычно, рассчитывала Центристская партия, у которой большинство в парламенте, в городском собрании Таллинна и многих других городов, но на это раз не очень получилось: нельзя все время обещать ничего не делать. Хотя в целом по Эстонии центристы свой результат на местных выборах несколько улучшили, но в Таллинне, где русские составляют 40% населения, у них положение стало хуже: из 79 мест за ними осталось 39 – меньше, чем после предыдущих выборов 2017 года.



"Люди хотят перемен", – заметил мэр Таллинна, центрист Михаил Кылварт. Правильно, люди хотят перемен, а ты эти перемены блокируешь: Кылварт, избранный когда-то в Совет русских школ Эстонии, закрыл потом в эстонской столице четыре русские школы….



Самая крупная неудача ждала центристов в преимущественно русской Нарве, где их партия получила всего 10 мест из 31. И в целом по всему русскому (преимущественно) уезду Ида-Вирумаа, где расположена Нарва, результаты у центристов слабые: 12 в Кохтла-Ярве, в Нарва-Йыэсуу – 5, в Толайкской волости – всего 1. Только в Силламяэ эта партия сумела сохранить большинство (17 мест из 21).



До выборов всевозможные опросы предсказывали, что русская община проголосует за EKRE – Консервативную народную партию, по сути эстонских нацистов. У EKRE есть импонирующие пункты программы: противостояние антиковидным ограничениям правительства, включая перспективу "добровольно-принудительной" вакцинации, неприятие пропаганды ЛГБТ, ювенальной юстиции. При этом EKRE открыто заигрывает с русским избирателем: "Мы русские школы трогать не будем… Мы хотим, чтобы русские учили эстонский язык, но без радикально-принудительных мер", – заявляет лидер фракции EKRE в Таллинском горсобрании Март Каллас. В уезде Ида-Вирумаа от эстонских нацистов выдвинулись несколько кандидатов с русскими именами и фамилиями, которые вели предвыборную агитацию на русском языке (за что партийному руководству пришлось потом объясняться в языковом департаменте правительства).



Однако эстонские русские помнят махровый антисоветизм EKRE: эта партия стояла у истоков ежегодных маршей в честь ветеранов СС, требовала сноса советских памятников, а также добивалась пересмотра границ с РФ, предлагая забрать у России Печорский район, Ивангород и Изборск; требовала запрета русского образования и ассимиляции русских (кто не ассимилируется, того депортировать). Тот же Каллас, расхваливая в одном из выступлений Навального, говорил: "В России свои бунтари! А у нас – понаехавший биомусор с советским менталитетом!" Пока этот негодяй клеймил русских Эстонии, русские в Москве молчали…



Теперь заметим: если в русской Нарве эстонским нацистам не досталось ни одного мандата, то в целом по республике они заметно усилились, получив 13,2% голосов. Добавьте к этому националистическое "Отечество" (Isamaa), собравшее 8,4%, и видно, что ультраправые в Эстонии укрепляются.



Партия местных русских активистов "Народный союз", не преодолев необходимого процентного порога, вообще не попала в органы местной власти. За кого же тогда голосовали эстонские русские, которых третируют, как "биомусор"? В основном за избирательные блоки вроде "Списка Катри Райк" (социал-демократы) или Elagu Narva! (Да здравствует Нарва!) бывшего мэра города Алексея Евграфова, хотя ничего прорусского у таких политиков нет. Что это? Успехи политики ассимиляции?



Итак, политической силы, защищающей интересы четверти населения республики, в Эстонии не появилось и после этих выборов.



Стоит ли удивляться? Ведь эстонская реальность – это русский омбудсмен Сергей Середенко, автор книги "Русская правда об эстонской конституции", находящийся под эстонским судом за "антигосударственную деятельность". Сейчас Сергея Середенко, выступавшего против разгрома русского образования и дискриминации русских, эстонцы пытаются подвести под шпионаж. Какими, спрашивается, "государственными секретами" мог обладать человек, лишенный работы по специальности и зарабатывавший на хлеб как дворник? Впрочем, ни на этот вопрос, ни на другие вопросы, относящиеся к угнетению русских в Эстонии, ответов не будет. "Дело Середенко" рассматривается в закрытом режиме.



Для русских в Эстонии ничего не меняется.