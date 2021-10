Когда нас заставят есть мясо из пробирки? - Р.Трунов

09:49 30.10.2021

Когда нас заставят есть мясо из пробирки?

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Начавшийся глобальный энергопереход подразумевает отказ не только от "устаревшего" топлива, но и от привычной еды.



Пока главная проблема даже не технические сложности, а высокая себестоимость искусственной пищи.



Роман Трунов

Журналист

Развитие технологий далеко не всегда шло на пользу делу. Ученые нередко создавали аналоги натуральных продуктов, которые были гораздо хуже, чем их оригиналы. Эти изделия обычно называли немецким словом "эрзац", что означает "заменитель", поскольку массовое производство таких суррогатов, как, например, гороховая колбаса, пришлось на время двух мировых войн, когда Германия жила в условиях хронического дефицита.



Звучит несколько парадоксально, но "зеленая повестка" актуализировала идею возврата к эрзац-продуктам. В частности, это относится к мясу из пробирки, которое также называют искусственным или культивированным мясом. Этот продукт, как нетрудно догадаться, создается в лабораторных условиях.



Еще в декабре 2005 года в The New York Times Magazine вышла статья под названием "In Vitro Meat" ("Мясо из пробирки"). В ней описывалось, как ученые Университета Мэриленда берут стволовые клетки из биоптата (материала, полученного путем биопсии) живого или убитого животного, а затем помещают их в "своего рода строительные леса из белков". Находясь в питательной смеси из глюкозы, аминокислот и минералов, стволовые клетки размножаются и преобразуются в клетки, из которых формируются мышечные волокна. И уже затем из этих волокон делают мясной фарш.



Фото предоставлено образовательной компанией Modum Lab

Кроме того, американское издание утверждало, что ученые NASA и нескольких нидерландских университетов разрабатывают эту технологию с 2001 года. И что через 20 лет, по прогнозам этих исследователей, будет возможность выращивать "целую говяжью или свиную вырезку". Но очень похоже на то, что этим предсказаниям не суждено оправдаться.



Справедливости ради стоит заметить, что 5 августа 2013 года в Лондоне был прилюдно съеден первый гамбургер из культивированного мяса, "идентичного говядине". Котлету вырастили из нескольких стволовых клеток коровы в лаборатории Маастрихстского университета. Этот эксперимент был осуществлен группой ученых под руководством профессора Марка Поста. Правда, кулинарные критики, попробовавшие чудо-продукт, нашли, что он суховат. И ко всему прочему, производство знаменитого бургера обошлось в 250 тыс. евро.



С тех пор периодически приходили известия о некоторых достижениях в области производства искусственного мяса. В 2018 году первый говяжий стейк вырастили в Израиле. А в 2020 году власти Сингапура первыми в мире разрешили продажу в своей стране американской культивированной курятины. Но это все были, скорее, исключения из правил, потому что в этой отрасли действуют в основном стартапы, которые, как известно, относятся к высокорисковым инновационным проектам.



А между тем нью-йоркское издание The Counter, специализирующееся на вопросах питания в США, провело исследование внутреннего американского рынка искусственного мяса. В обширной статье эта, казалось бы, прогрессивная идея подвергнута беспощадной критике с позиций как экономической обоснованности, так и научной состоятельности.



CC0 Public Domain

Автор этого текста, Джо Фасслер, утверждает, что промышленное производство искусственного мяса потребует колоссальных финансовых и технологических затрат. Между тем, если начать прямо сегодня, то к 2030 году, ориентировочной дате глобального энергоперехода, можно будет построить первую мегафабрику, отвечающую поставленным целям. Но она будет выпускать 10 тыс. тонн эрзац-мяса в год, что составит около 0,0002% от объема текущего производства мяса в США. Постройка такого предприятия обойдется в 450 млн долларов, что ненамного дешевле, чем стоимость традиционной скотобойни, которая при этом производит гораздо больше обычного мяса.



Более того, эту фабрику необходимо оснастить биореакторами. Однако сегодня общий объем этих устройств, которыми располагает вся биофармацевтическая промышленность Соединенных Штатов, равен примерно 6300 кубическим метрам. Тогда как для гипотетического предприятия по производству культивированного мяса потребуется почти треть этих мощностей. К тому же эта воображаемая производственная линия должна иметь такое же технологическое оснащение, как и современный завод, который изготавливает вакцины от коронавируса.



При этом необходимо иметь в виду, что производительность одного биореактора будет сравнительно небольшой. А гипотетическая фабрика должна иметь 130 производственных линий с 600 биореакторами, работающими одновременно. Но ничего подобного еще никогда и нигде не существовало. Поэтому если США собираются перейти на культивированное мясо к 2030 году, то начинать надо уже сейчас. Причем для этого придется построить 4000 заводов, и вся эта затея обойдется минимум в 1,8 трлн долларов. Таким образом, производство культивированного мяса никогда не будет экономически обоснованным проектом, даже если допустить, что он технически осуществим.



Правда, есть еще один существенный нюанс. Джо Фасслер считает, что все стартапы, занимающиеся производством мяса из биореактора, откровенно лукавят в технико-экономических обоснованиях. Бизнесмены утверждают, будто в скором времени снизят себестоимость этого эрзац-продукта вчетверо. Но тем не менее пока никто из них даже близко не приблизился к заявленной цели. При этом стартаперы постоянно переносят сроки достижения этих показателей. Что, впрочем, нисколько не мешает им исправно получать дотации от государства и деньги венчурных инвесторов.



Роман Трунов

30 окт. 21