За орал на Красной площади тадж-блогера Бобиева посадили на 10 месяцев в рос-колонию

10:01 30.10.2021

29.10.2021

Участников фотопровокации на фоне храма Василия Блаженного отправили в тюрьму

Мировой суд Тверского района в Москве приговорил к десяти месяцам колонии общего режима таджикского блогера Руслана Бобиева (настоящее имя – Руслани Талабджон) и его подругу модель Анастасию Чистову за скандальную фотосессию на фоне собора Василия Блаженного: они имитировали оральный секс, при этом девушка была одета в куртку с надписью "Полиция". Кадр был подписан фразой: "Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить".



FC3T40KXIAk5jVL.jpgМолодых людей задержали, за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции суд назначил им административный арест на 10 суток со штрафом в 5 тыс. рублей. В отношении Чистовой также составили протокол за незаконное ношение форменной одежды. Кроме того, суд решил выдворить блогера за пределы РФ. После задержания мужчина публично извинился: "Я искренне извиняюсь! Я никогда больше так не буду".



Позже в отношении молодых людей возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Данная статья предусматривает наказание до 1 года лишения свободы.



"Сегодня в мировом судебном участке № 370 был оглашен приговор по делу Бобиева и Чистовой. Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в колонии общего режима", – сказали в пресс-службе суда.



Именно о таком сроке наказания для подсудимых просил прокурор в ходе прений сторон.