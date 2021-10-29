Франция: попытка госпереворота? - В.Малышев

10:04 30.10.2021

В стране зреет недовольство политикой властей на фоне пандемии и кризиса

Владимир Малышев

29.10.2021

Франция: попытка госпереворота?

Главное управление внутренней безопасности Франции сообщило о предотвращении попытки государственного переворота. Смену власти в стране, по данным следствия, планировал Реми Дайе - бывший депутат партии "Демократическое движение", который в конце октября был заключен под стражу по подозрению в организации нападений на центры вакцинации. В планах его сторонников был захват здания парламента, Елисейского дворца и Министерства внутренних дел, пишет газета Parisien.



Расследуя связи бывшего депутата, следователи пришли к выводу, что Дайе создал "террористическое подполье", имеющее сеть филиалов по всей Франции. Туда входили как действующие, так и находящиеся в отставке военные, сотрудники полиции и жандармерии. Один из них, 63-летний подполковник в отставке Кристоф М., обладатель ордена "За заслуги" перед Пятой республикой, возглавлял радикально-военизированное крыло группировки. Переписка участников заговора, которую проанализировали следователи, помогла выявить 36 отвечающих за определенный регион "капитанов".



Они планировали захват государственных учреждений, в том числе Министерства обороны и телеканала для трансляции пропаганды, с помощью взрывчатки. План по свержению власти во Франции получил название "Операция Лазурь".



Сторонники Дайе занимались распространением теорий заговора и постоянно участвовали в насильственных акциях в ходе массовых протестов во Франции. Так "капитан" ячейки в столичном регионе Франции некий Сильвэн П. фигурировал в полицейских сводках среди участников вторжения в здание телеканала BFM во время протестов "Желтых жилетов" в сентябре 2020 года. По мнению следователей, это было "тренировкой" перед настоящим захватом СМИ в ходе предполагаемого переворота.



В конце прошлого года, скрываясь в Малайзии от французской полиции по обвинению в похищении 8-летней девочки, Дайе призывал к свержению существующей власти. В апреле этого года экс-депутат разослал некоторым французским парламентариям сообщения, где указывал, что "республика больше не является доминирующей идеей, пришел час расплаты". Один из получателей обратился в прокуратуру, на основании чего и началось расследование.



Однако адвокат Дайе Жан-Кристоф Бассон Ларби, взявший на себя защиту бывшего депутата, отвергает любые обвинения его причастности к терроризму. Он утверждает, что его подзащитный призывал всего лишь "к мирному и народному" свержению существующей политической системы в рамках осуществления "свободы выражения мнений".



Понятно, что представленная правоохранителями картина "заговора" Дайе в том виде, как она ими представлена, вряд ли могла привести к силовому свержению власти во Франции, а больше напоминает авантюру хотя и бывшего депутата, но, как видно, не вполне адекватного человека. Поэтому не исключено, что объявив о попытки предотвращения "Операции Лазурь", органы правопорядка пытаются набить себе цену и явно преувеличивают реальные возможности "путчиста Дайе".



"Бредовым" называет эту якобы попытку переворота парижская газета Liberation. "Еще неизвестно, - пишет она, - действительно ли заговорщики хотели взяться за оружие или они были далеки от желания действовать".



Не исключено также, что разоблачение "попытки переворота" может послужить нынешним властям Франции для того, чтобы закрутить гайки перед предстоящими в будущем году президентскими выборами, на которых нынешнему президенту Эммануэлю Макрону будет очень нелегко сохранить власть.



Однако о вероятности попытки военного переворота во Франции говорят уже давно. В мае нынешнего года группа отставных французских генералов и действующих офицеров различных рангов опубликовали в еженедельнике Valeurs actuelles открытое письмо "За возвращение чести наших правителей", адресованное президенту Франции и властям.



В тексте письма военных содержалась резкая критика в адрес французского правительства, а также призывы к сохранению традиционных "французских ценностей".



Военные подчеркивали, что исламисты и банды из предместий угрожают единству нации, захватывая районы и целые города, устанавливая там свои порядки, противоречащие Конституции.



"Кто мог десять лет назад предположить, что обезглавят школьного учителя?" - вопрошали они, имея в виду зверское убийство террористом в пригороде Парижа Самюэля Пати. На уроке свободы слова в средней школе Пати показал своим ученикам карикатуру на исламского пророка Мухаммеда.



Авторы письма также обратили внимание на то, что во французском обществе наблюдается заметный рост насилия и всеобщей ненависти. "Те, кто управляют республикой, должны найти смелость, чтобы устранить опасность", - заявили французские военнослужащие, призвав "применять, не колеблясь, существующие законы".



"Настал серьезный час, Франция в опасности, ей грозит смертельная опасность. Времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война придет на смену этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами", - бьют тревогу французские генералы и офицеры.



Письмо подписали более 8 000 военных, а по некоторым оценкам, более 10 тысяч военнослужащих. Военные получили также политическую поддержку со стороны лидера ультраправой партии "Национальное объединение" и кандидата в президенты Марин Ле Пен.



Она заявила, что разделяет беспокойство военных по поводу безопасности французского общества. Военных также поддержала бывший министр юстиции Франции Рашида Дати.



"То, что написано в этом письме - реальность. Когда ваша страна поражена чумой уличной войны, когда у вас под боком постоянный риск террористической угрозы, когда вопиющее неравенство постоянно возрастает, то нельзя сказать, что дела у такой страны идут хорошо", - указала она.



После появления этого письма власти Франции заявили, что такое в стране невозможно, против его авторов и подписантов стали принимать жесткие меры. Однако ситуация в стране становится еще более напряженной в связи с продолжающейся пандемией и экономическим кризисом, а также накануне предстоящих в будущем году президентских выборов и начавшейся ожесточенной борьбой между партиями. Как сообщило министерство труда, в марте был зарегистрирован "исторический рост числа безработных на более чем 246 тысяч человек". "В марте число лиц, ищущих работу, в категории А, то есть тех, кто вообще не работал в течение месяца, возросло на 246 100", - сообщается в пресс-релизе министерства.



"Наше общество находится на грани, потому что во время пандемии у людей сбились ориентиры. Мы утратили доверие, нарушения становятся нападением. На фоне антиваксеров мы наблюдаем психосоциальный всплеск, серьезность которого мы еще не измерили", - заявил газете France Soir психотерапевт Пьер Нанта. По оценкам специалистов в области здравоохранения, еще до пандемии более трех миллионов французов (15-35 лет) уже имели более или менее серьезные симптомы "пограничного" расстройства личности, не считая людей с биполярным расстройством. Нанта считает, что кризис пандемии может закончиться в стране "психологической катастрофой".



Нынешнее сообщение спецслужб о предотвращении госпереворота свидетельствует о том, что во Франции и в самом деле есть люди, которые уже реально вынашивают идеи насильственной смены власти. Сегодня в стране, похоже, возможно всякое.



Что же касается возможности путча военных, то такое в недавней истории Франции уже было. Так, в 1961 году отставные французские генералы Морис Шалль, Андре Зеллер, Рауль Салан и Эдмонд Жухо попытались осуществить государственный переворот с целью воспрепятствовать уходу Франции из своей тогдашней колонии - Алжира, в ходе которого им удалось захватить некоторые стратегические объекты в этой стране и убедить воинские части присоединиться к ним. Однако в Париже попытка путча с треском провалилась. Тогдашний президент Шарль де Голль, в прошлом сам генерал, приняв решительные меры, смог подавить начавшийся переворот военных. Но сегодня во Франции во власти нет такого авторитетного генерала…