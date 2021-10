НАТО разрабатывает методы ведения когнитивной войны, - Л.Савин

10:20 30.10.2021 НАТО разрабатывает методы ведения когнитивной войны

перспективная стратегия ведения войны будущего

Леонид Савин



Ведущую роль в этом направлении играет специализированный центр Innovation for Defence Excellence and Security (IDEaS), также известный как хаб по инновациям, размещенный в Канаде. При этом данный центр не входит в список официальных аккредитованных центров превосходства НАТО, таких как Центр кооперативной киберобороны в Таллине или Центр энергетической безопасности в Вильнюсе. Вероятно, в НАТО не захотели привлекать внимание к его работе, поэтому он функционирует "автономно".



Следует признать, что такой подход по сокрытию был удачным, так как, судя по ленте новостей, Центр начал работу еще в 2017 г.



Официально обозначенные цели мало отличаются от работы других подобных центров НАТО. Они обозначены общими фразами и представляют:



- Доступ к широкому сообществу экспертов как внутри НАТО, так и за ее пределами;



- Онлайн-платформа для совместной работы для взаимодействия с сообществом;



- База знаний по всем темам, рассматриваемым Инновационным центром;



- Документы об инновационных решениях, направленных на решение будущих задач НАТО и стран в области потенциала;



- Возможность объяснить свои проблемы, задать свои вопросы или предложить свои решения.



На сайте указано семь направлений, в области которых работает центр. Это образование и тренинги, механизмы принятия решений, киберпространство, гуманитарные инициативы, информация и дезинформация, автономные системы и стратегия. Однако наиболее часто повторяющейся темой сразу в нескольких направлениях является когнитивная война. В конце 2020 г. центр выпустил исследование на эту тему, автором которого указан Франсуа де Клюзель.



В предисловии работы сказано, что "человеческий разум в настоящее время рассматривается как новая область войны. С ростом роли технологий и информационной перегрузки индивидуальных когнитивных способностей будет не достаточно для обеспечения обоснованного и своевременного принятия решений, что приведет к появлению новой концепции когнитивной войны, которая в последние годы стала повторяющимся термином в военной терминологии... Когнитивная война имеет универсальный охват, от отдельного человека до государств и многонациональных организаций. Она использует приемы дезинформации и пропаганды, направленными на психологическое истощение рецепторов информации. Каждый вносит в это свой вклад, в той или иной степени, сознательно или подсознательно, и это дает бесценные знания об обществе, особенно открытых обществах, таких как на Западе. Затем эти знания можно легко использовать в качестве оружия... Инструменты информационной войны, наряду с добавлением "нейро-оружия", расширяют будущие технологические перспективы, предполагая, что когнитивное поле станет одним из полей сражений завтрашнего дня. Эта перспектива еще больше укрепляется благодаря быстрому развитию нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий, когнитивных наук и пониманию мозга".



i-love.ru

реклама

Узнать больше

Конечно, данные технологии и интерес к ним с точки зрения военных не являются чем-то новым. Американские агентства DARPA и IARPA занимаются этими направлениями многие годы. Но в данном случае этот подход признан как перспективная стратегия ведения войны будущего со стороны НАТО. А нейрооружие - как важная составляющая военного



В докладе даются ряд определений. "Когнитивная война - это война идеологий, которая стремится подорвать доверие, лежащее в основе каждого общества… Дезинформация использует когнитивную уязвимость своих целей, используя в своих интересах ранее существовавшие опасения или убеждения, которые предрасполагают их принимать ложную информацию.



Это требует от агрессора четкого понимания происходящей социально-политической динамики и точного знания того, когда и как проникнуть, чтобы наилучшим образом использовать эти уязвимости.



Когнитивная война использует врожденные уязвимости человеческого разума из-за того, как он устроен для обработки информации, которые, конечно, всегда использовались на войне. Однако из-за скорости и распространенности технологий и информации человеческий разум больше не в состоянии обрабатывать поток информации.



Чем когнитивная война отличается от пропаганды, так это тем, что каждый участвует, в основном непреднамеренно, в обработке информации и формировании знаний беспрецедентным образом. Это тонкое, но значительное изменение. В то время как отдельные люди пассивно подчинялись пропаганде, теперь они активно вносят в нее свой вклад.



Эксплуатация человеческого познания превратилась в массовую индустрию. И ожидается, что новые инструменты искусственного интеллекта вскоре предоставят пропагандистам радикально расширенные возможности для манипулирования человеческим разумом и изменения человеческого поведения".



В докладе говорится и о поведенческой экономике, которая определяется как метод экономического анализа, применяющий психологическое понимание человеческого поведения для объяснения принятия экономических решений.



Как показывают исследования в области принятия решений, поведение становится все более вычислительным.



В оперативном плане это означает массовое и методичное использование поведенческих данных и разработку методов активного поиска новых источников данных. С огромным количеством (поведенческих) данных, которые каждый генерирует в основном без нашего согласия и осведомленности, дальнейшие манипуляции легко достижимы.



Крупные компании цифровой экономики разработали новые методы сбора данных, позволяющие выводить личную информацию, которую пользователи могут не обязательно намереваться раскрыть.



А избыточные данные стали основой для новых рынков прогнозирования, называемых целевой рекламой.



"Вот истоки капитализма наблюдения в беспрецедентном и прибыльном вареве: поведенческий избыток, наука о данных, материальная инфраструктура, вычислительная мощность, алгоритмические системы и автоматизированные платформы" - говорится в работе.



И все это уже отработано такими западными компаниями-гигантами как Facebook, Google, Amazon, Microsoft и другие. Не случайно они неоднократно критиковались как за навязывание монополии, так и за применение манипуляций на основе данных самих пользователей. А поскольку все они активно сотрудничают с силовыми структурами США в качестве подрядчиков, то это создает риск в преднамеренной манипуляции для пользователей со всего мира.



Также высказано мнение, что отсутствие регулирования цифрового пространства приносит пользу не только режимам цифровой эпохи, которые могут оказывать значительное влияние не только на компьютерные сети и человеческие тела, но и на умы своих граждан, но и использовано в злонамеренных целях, как показал скандал с Cambridge Analytica.



i-love.ru

реклама

Узнать больше

Цифровая модель Cambridge Analytica описала, как объединить персональные данные с машинным обучением в политических целях путем профилирования отдельных избирателей, чтобы нацелить их на персонализированную политическую рекламу.



Используя самые передовые методы опроса и психометрии, Cambridge Analytica фактически смогла собрать огромное количество данных о людях, которые помогли им понять с помощью экономической, демографической, социальной и поведенческой информации, что думает каждый из них. Это буквально открыло компании окно в умы людей.



Автор пишет, что "гигантский сбор данных, организованный с помощью цифровых технологий, сегодня в основном используется для определения и предвидения поведение человека. Поведенческие знания - это стратегический актив. Поведенческая экономика адаптирует психологические исследования к экономическим моделям, создавая тем самым более точные представления о человеческих взаимодействиях".



При этом многие такие компании из США спокойно продолжают работать в России и собирать данные наших граждан.



Еще один интересный аспект, отмеченный в исследовании по когнитивной войне - это киберпсихология, которая находится на стыке двух основных областей: психологии и кибернетики. Как сказано, "все это имеет отношение к обороне и безопасности, а также ко всем областям, которые важны для НАТО в процессе подготовки к трансформации. Киберпсихология, сосредоточенная на выяснении механизмов мышления и концепций, использования и пределов кибернетических систем, является ключевым вопросом в обширной области когнитивных наук. Эволюция искусственного интеллекта вводит новые слова, новые понятия, но также новые теории, которые охватывают изучение естественного функционирования людей и созданных ими машин и которые сегодня полностью интегрированы в их естественную среду (антропотехническую). Людям завтрашнего дня придется изобрести психологию своего отношения к машинам. Но задача состоит в том, чтобы разработать также психологию машин, программное обеспечение с искусственным интеллектом или гибридных роботов. Киберпсихология - это сложная научная область, которая охватывает все психологические явления, связанные с соответствующими развивающимися технологиями или затронутые ими. Киберпсихология исследует то, как люди и машины влияют друг на друга, и исследует, как отношения между людьми и искусственным интеллектом изменят взаимодействие людей и межмашинную коммуникацию".



Отмечены в докладе и проблемные моменты, связанные с человеческим мышлением. Сказано, что "когнитивные предубеждения могут привести к неточным суждениям и неправильному принятию решений, что может спровоцировать непреднамеренную эскалацию или препятствовать своевременному выявлению угроз. Понимание источников и типов когнитивных предубеждений может помочь уменьшить недопонимание и помочь в разработке более эффективных стратегий реагирования на попытки оппонентов использовать эти предубеждения в своих интересах.



В частности, мозг:



- не может определить, является ли конкретная информация правильной или неправильной;



- Используется для быстрого определения достоверности сообщений в случае информационной перегрузки;



- склонен верить утверждениям или сообщениям, которые он уже слышал как истинные, даже если они могут быть ложными;



- принимает утверждения как истинные, если они подкреплены доказательствами, без учета подлинности этих доказательств".



Есть там и раздел посвященный России. Как и другие подобные исследования, упоминание роли России, скорее, служит для обоснования необходимости выделения средств на разработку нейрооружия и методик ведения когнитивной войны для того, чтобы НАТО не опередили противники.



В июне 2021 г. на базе Центра вышло очередное исследование по теме когнитивных войн.



Там уже дана четкая формулировка терминологии, что свидетельствует о принятии концепции когнитивной войны на вооружение НАТО.



"Когнитивная война - это общевойсковой подход, который объединяет некинетические боевые возможности кибернетической, информационной, психологической и социальной инженерии, чтобы победить без физической борьбы. Это новый тип войны, определяемый как использование общественного мнения внешними субъектами в качестве оружия. Это делается с целью оказания влияния и/или дестабилизации нации. Эти атаки можно представить в виде матрицы: охватывающей немногих и многих; влияющей на мысли и действия; цели варьируются от всего населения до индивидуальных мер; между сообществами и/или организациями. Атаки направлены на изменение или усиление мыслей. То, как она проводится, отличается от более традиционных областей ведения войны. Информационная война пытается контролировать то, что видит целевая аудитория, психологическая война контролирует то, что чувствует целевая аудитория, кибервойна пытается нарушить технологические возможности целевых стран, в то время как когнитивная война фокусируется на контроле того, как целевая аудитория думает и реагирует".



В данной работе представлен ряд технологий для усовершенствования работы НАТО. "Первая состоит из "реальных" средств когнитивной радиоэлектронной борьбы (КРБ). Это определяется как использование когнитивных систем, искусственного интеллекта или машинного обучения для улучшения разработки и эксплуатации технологий радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для оборонного сообщества. Больше похожий на автоматизированную войну, он отличается от настоящей когнитивной системы, в которой были бы разработаны планы с точки зрения учета мыслей и поведения, которые можно было бы ожидать от своих противников. Он состоит из двух типов инструментов КРБ. Первый из них не является кинетическим и использует системы РЭБ для изменения мыслей/поведения противника путем нацеливания на его информационные системы/системы влияния. С другой стороны, в кинетической войне эти системы используются для изменения мыслей и поведения противника путем прямого воздействия на его нервную систему.



i-love.ru

реклама

Узнать больше

Вторая технология - 3D-биопечать с использованием нервной ткани... Еще одна технология - это тренажер когнитивной производительности виртуальной реальности. Включая обучение в виртуальной реальности и анализ нейронных данных, этот подход повышает эффективность работы человека в военных миссиях. Он объединяет виртуальную реальность с датчиками электроэнцефалографии (ЭЭГ) и системой управления человека для повышения производительности за счет анализа нейронных данных, полученных во время тренировки. Работа в стрессовой обстановке часто предъявляет дополнительные требования к отдельным людям, в результате чего человеческое познание становится наиболее важным фактором. Это направлено на повышение оперативной производительности. Гарнитура пользователя оснащена датчиками, которые собирают данные ЭЭГ во время определенных раундов и во время всего игрового процесса. В рамках теста Струпа пользователю предлагается стрелять по целям тремя отдельными раундами, подвергаясь отвлекающим факторам и увеличивая время. После каждого раунда пользователь помещается в "комнату отдыха", где его уровень стресса может вернуться к исходному уровню, прежде чем подвергнуться еще одному раунду теста. Подробный отчет о последующих действиях отслеживает технические и тактические результаты, такие как точность, принятие решений и возбуждение. Все это сформулировано в уникальной оценке производительности в конце моделирования. Каждая сессия измеряется, хранится и анализируется в системе управления стрелками, где данные отображаются с помощью виртуальной панели мониторинга.



Последняя технология состоит из квантовых вычислений и технологий. Это единственный способ обрабатывать гигантские разрозненные наборы данных и быстро получать аналитические данные. В будущем это будет критически важно для того, чтобы иметь возможность проводить нейронную стимуляцию на наноуровне у людей".



Таким образом мы видим, что научные специалисты НАТО самым серьезным образом подходят к внедрению новых методик ведения войны, которые основаны на последних достижениях различных наук. Кстати, первыми жертвами инноваций в области когнитивной войны, разрабатываемой НАТО, стали канадцы. Граждане этой страны были использованы как подопытные кролики, ничего не зная о манипуляциям, которым они подвергались.



В апреле 2020 года был разработан и введен в действие план по пропаганде, а эпидемия Ковид-19 послужила для этого прикрытием. Хотя канадские вооруженные силы уже признали, что "информационные операции, политика и доктрины нацеливания предназначены для противников и имеют ограниченное применение во внутренней концепции".



План, разработанный канадским объединенным оперативным командованием, также известным как CJOC, основывался на методах пропаганды, аналогичных тем, которые использовались во время войны в Афганистане. Кампания призывала к "формированию" и "использованию" информации. CJOC утверждал, что схема информационных операций была необходима для предотвращения гражданского неповиновения канадцев во время пандемии коронавируса и для усиления правительственных сообщений об этой проблеме.



Отдельная инициатива, не связанная с планом CJOC, но контролируемая офицерами разведки канадских вооруженных сил, заключалась в сборе информации из общедоступных аккаунтов в социальных сетях в Онтарио. Также были собраны данные о встречах Black Lives Matter и лидерах BLM. Старшие военные офицеры утверждали, что информация была необходима для обеспечения успеха операции "Лазер", миссии канадских вооруженных сил по оказанию помощи в домах долгосрочного ухода, пострадавших от COVID-19, и для оказания помощи в распространении вакцин в некоторых северных общинах. Конечно же, после обнародования информации в канадских СМИ, мало кто поверил этим отговоркам, поскольку они совершенно не убедительны. Наконец, нужно отметить, что на 9 ноября уже запланирована конференция The NATO Innovation Network Conference. А на 30 ноября - конференция "Инновационный вызов НАТО", которая пройдет в Онтарио. Это свидетельствует о том, что разработки в области ведения когнитивных войн со стороны Запада будут продолжены.



27.10.21 Источник - geopolitica.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635578400

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Сенаторы одобрили в первом чтении законопроект по совершенствованию системы госуправления

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2021 года №719

- О ситуации на финансовом рынке в сентябре 2021 года

- А. Смаилов провел встречу со Статс-секретарем – заместителем Министра финансов РФ А. Сазановым

- В Казахстане прошел первый Международный форум "Global Pharm" по вопросам развития фарминдустрии

- В Казахстане построят объекты ВИЭ суммарной мощностью 1 ГВт – Минэнерго

- Минэнерго прокомментировало заявление столичного аэропорта по нехватке авиатоплива

- МЦРИАП РК и HUAWEI подписали Меморандум о взаимопонимании