Таджикистан дал "зеленый свет" строительству китайской базы на его территории. Что это значит? - Р.Стэндиш

10:23 30.10.2021

Предложение передать право собственности на базу Китаю было представлено президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном (справа) министру обороны Китая Вэй Фэнхэ во время его поездки в Таджикистан в начале этого года



Таджикистан дал "зеленый свет" строительству на его территории нового китайского военного объекта и предложил предоставить Пекину полное право собственности на существующую базу, сообщает таджикская редакция РСЕ/РС.



Новая китайская база появится на территории Таджикистана недалеко от границы с Афганистаном. Сделка происходит на фоне предупреждений таджикских властей о нарастающих угрозах, исходящих от его южного соседа.



Параллельно с этим таджикское правительство предложило передать Пекину полный контроль над уже существующей в стране китайской военной базой и отказаться от любой арендной платы в обмен на военную помощь со стороны Китая. Эти сведения следуют из коммюнике, которое направлено посольством Китая в Душанбе в министерство иностранных дел Таджикистана и которое видела таджикская редакция РСЕ/РС.



Эти два события отображают обстановку растущего военного присутствия Китая в центральноазиатской стране на фоне более неустойчивой ситуации с безопасностью в Афганистане.



- Решение построить объект и совместно укомплектовать его персоналом - один из немногих известных примеров Китая по всему миру. Тот факт, что мы продолжаем наблюдать эту деятельность в Таджикистане, говорит об уровне обеспокоенности Китая Афганистаном и регионом, - сказал Радио Свободная Европа / Радио Свобода старший научный сотрудник в лондонском Королевском институте объединенных служб Рафаэлло Пантуччи.



У Китая уже есть военная база в Таджикистане на территории Мургабского района недалеко от афганской границы на отдаленном участке близ Ваханского коридора. Предполагается, что эти объекты и аванпосты существуют не менее пяти лет и стали объектом недавнего расследования Радио Свободная Европа / Радио Свобода, которое показало, что китайский персонал играет все более активную роль в этом районе.



Как китайское, так и таджикское правительства официально отрицают существование базы, и очень мало известно подробностей, в чьей она собственности и как функционирует. В документах, которые видела таджикская редакция РСЕ/РС, говорится, что на базе в Таджикистане задействован китайский персонал, но в настоящее время она принадлежит Таджикистану.



Согласно документам, предложение о передаче базы в собственность Китаю было представлено в июле президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном министру обороны Китая Вэй Фэнхэ во время его визита в Душанбе.



- Это ярко демонстрирует, что Центральной Азии будет уделено особое внимание Китая. В дальнейшем Пекину, возможно, будет сложно оказаться не втянутым в проблемы региональной безопасности, - сказал Пантуччи.



Рядом со старым советским форпостом ряд стратегически расположенных зданий и смотровых башен в Таджикистане, контролируемых китайскими войсками, являются частью зарождающегося, но растущего влияния Пекина в регионе

Рядом со старым советским форпостом ряд стратегически расположенных зданий и смотровых башен в Таджикистане, контролируемых китайскими войсками, являются частью зарождающегося, но растущего влияния Пекина в регионе

В документах не указывается, принял ли Пекин предложение, которое поступило от таджикской стороны. Однако в них обобщены данные о предложении, выдвинутом Рахмоном, согласно которому Китай увеличит объем финансирования для усиления таджикских военных пунктов вдоль границы с Афганистаном в обмен на то, что Душанбе передаст полный контроль над существующими объектами Китаю и не будет взимать плату за базирование.



- Для Китая безопасность на его границе имеет решающее значение и является частью его основных интересов в Центральной Азии. Расширение своего присутствия в сфере безопасности в Таджикистане - самый эффективный инструмент, которым он сейчас обладает, - сказал Радио Свободная Европа / Радио Свобода Темур Умаров, эксперт по Центральной Азии из Московского центра Карнеги.



Строительство нового объекта было одобрено 27 октября в нижней палате парламента Таджикистана, когда законодатели проголосовали по поводу соглашения, достигнутого между министерством внутренних дел Таджикистана и министерством общественной безопасности Китая.



Первый заместитель министра внутренних дел Таджикистана Абдурахмон Аламшозода сказал, что объект будет расположен в селении Вахан в отдаленной Горно-Бадахшанской автономной области страны и принадлежать он будет специальному отряду быстрого реагирования - силам специального назначения, подведомственным управлению по борьбе с организованной преступностью МВД страны. Законодатели заявили, что на объекте также будут присутствовать регулярные таджикские военные силы.



Таджикский депутат Толибхон Азимзода заявил в парламенте, что новая база будет построена при финансовой поддержке Китая и общая стоимость составит 10 миллионов долларов. По словам Азимзоды, это связано с ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане с тех пор, как "Талибан" сверг поддерживаемое Западом правительство.



- Строительство ведется на фоне захвата "Талибаном" Афганистана и растущих угроз безопасности на границе страны, - сказал Азимзода.



Точное назначение новой базы неизвестно, хотя законодатели заявили, что она будет выполнять полицейские функции, направленные на борьбу с организованной преступностью, и что на объекте будет установлено "специальное оборудование для информационной системы Интерпола" из Китая.



Пекин оказался в сложной ситуации в плане безопасности в регионе после захвата власти движением "Талибан". Китай поддерживает прагматичные рабочие отношения с этой группировкой, но только время покажет, насколько тесно будет сотрудничать "Талибан" с китайскими властями по вопросам борьбы с терроризмом.



На протяжении ряда лет Китай бьет тревогу по поводу того, что уйгурские экстремисты могут использовать Афганистан в качестве плацдарма для атак на китайские объекты в регионе или в его западной провинции Синьцзян.



В то время как масштаб исходящей от уйгурских боевиков угрозы является предметом споров и, по мнению многих аналитиков, боевики недостаточно скоординированы и ограничены численностью для совершения нападений, перспектива распространения террористических угроз из Афганистана является центральной проблемой для китайских политиков.



- События, подобные этим были ожидаемы, но нестабильность в Афганистане их ускорила. В будущем мы можем увидеть активизацию китайского военного и разведывательного сотрудничества по всему региону, – сказал Умаров.



Рид СТЭНДИШ. При подготовке статьи были использованы материалы таджикской редакции РСЕ/РС.



Перевела с английского Алиса Вальсамаки.