Власти Ашхабада торгуют хлебом в темноте, чтобы скрыть очереди, - "РО"

10:42 30.10.2021

Власти столицы Туркменистана Ашхабада перенесли торговлю хлебом в государственных магазинах на раннее утро, чтобы в темноте не были видны очереди. Об этом сообщает Радио Азатлык (Туркменская редакция Радио Свобода).



Государственная цена на хлеб ниже рыночной примерно в 10 раз, объясняет редакция. В условиях дефицита муки и продуктов это приводит к созданию огромных очередей. На присланном в редакцию видео запечатлено, как в очередях за хлебом стоят сотни человек, в том числе маленькие дети. Хлеб поступает в продажу в пять часов утра, за два с половиной часа до рассвета.



В апреле Азатлык сообщал, что региональные власти в стране запрещают гражданам скапливаться в очередях перед продуктовыми магазинами, чтобы не дискредитировать президента Гурбангулы Бердымухамедова.



Туркменистан в последние годы находится в глубоком экономическом кризисе. В стране, обладающей четвертыми в мире доказанными запасами природного газа, отмечается дефицит продуктов. Сообщается, что у населения не хватает наличных денег и оно переходит на натуральный обмен.



Власти страны проблемы отрицают. В июне стало известно, что Всемирный банк исключил Туркмению из отчета о глобальных экономических перспективах из-за отсутствия достоверной статистики. В апреле использование официальной государственной статистики Туркмении прекратил Международный валютный фонд.