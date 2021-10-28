Кто кого от-"газпромит"? Казахстан и Россия возобновили переговоры по месторождениям "Хвалынское" и "Имашевское"

10:50 30.10.2021

Министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев встретился с Председателем Правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером



Пресс-служба Министерства энергетики РК, 28 октября



Министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев встретился с Председателем Правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

В ходе состоявшейся в г. Санкт-Петербург встречи стороны рассмотрели основные направления сотрудничества в газовой сфере, в том числе в области переработки газа.

Также участники обсудили вопросы стабильности приемки Карачаганакского газа Оренбургским ГПЗ и газификации Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей и другие.

Кроме того, на встрече достигнута договоренность по возобновлению переговоров по освоению месторождений "Хвалынское" и "Имашевское".

"Нами взят курс на активное освоение нефтегазовых месторождений с фокусом на переработку газа. Для этого мы разработали ряд фискальных и регуляторных преференций, стимулирующих разведку и добычу углеводородов. За последние годы потребление газа внутри страны резко возросло, и будет устойчиво расти с учетом перехода с угля на газ, а также развитием газохимии", - сказал в ходе встречи министр энергетики Казахстана М. Мирзагалиев.

В свою очередь, Алексей Миллер сообщил, что компания "Газпром" заинтересована в проектах и готова вернуться к обсуждению условий участия в них.

Стороны отметили как востребованность этих проектов, так и их экономическую эффективность, в том числе расширение экспортных возможностей для двух стран.

В завершение встречи стороны выразили намерения по дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.