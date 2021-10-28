 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер легендарный диктор ТВ СССР Игорь Кириллов
11:43 30.10.2021

На 90-м году жизни умер легендарный советский и российские теле- и радиоведущий Игорь Кириллов.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на "Первый канал".

"Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель", - говорится в сообщении телеканала.

Причина смерти Кириллова, а также время и место похорон пока не называются.

Справка "СП"

Игорь Леонидович Кириллов (одился 14 сентября 1932 года в Москве. Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР (1957-1991), актер, тележурналист; лауреат Государственной премии СССР (1977), народный артист СССР (1988).

Работу на телевидении начал уже в далеком 1957 году помощником режиссера Музыкальной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР. Через два с половиной месяца после прихода на телевидение вышел в эфир, победив на конкурсе дикторов.

Был диктором программы "Время" более 20 лет. Последний раз вел эту программу 30 декабря 1989 года. Работал в качестве комментатора, репортера, ведущего развлекательных программ на ЦТ СССР. Возглавлял дикторский отдел на Первом канале с 1968 года по 1989 год.

Часто выступал с новогодним обращением к народу вместо руководства страны. Вел программы "Песня года" (1971-1975), "Экслибрис", "Спутник телезрителя", "Взгляд", "Телескоп" и вечерний канал "ВИD представляет", работал для международной версии "Первого канала", художественным руководителем канала "Деловая Россия".

До 2006 года ежегодно вел трансляцию парадов Победы 9 мая. С 1996 по 2011 год читал текст в ежегодной минуте молчания 9 мая. С апреля 1995 года работал диктором-консультантом Отдела телевизионного производства Дирекции оформления эфира "Первого канала". Озвучивал анонсы канала, программу передач. Ныне озвучивает некоторые передачи, выходящие на "Первом".

Источник - свободная прессаs
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635583380
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