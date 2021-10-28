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|КырВыборы-2021. Как расположились партии в избирательном бюллетене
13:06 30.10.2021
30 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов провела жеребьевку среди политических партий, баллотирующихся по единому избирательному округу, для определения очередности включения их в избирательный бюллетень.
ЦИК зарегистрировала списки 21 партии.
По итогам жеребьевки партии расположатся в следующем порядке:
"Ата Мекен";
"Бутун Кыргызстан";
"Альянс";
"Легалайз";
"Ыйман Нуру";
"Кучтуу регион";
Либерально-демократическая партия Кыргызстана "Багыт";
"Ынтымак";
"Ишеним";
"Азаттык";
"Мекенчил эл";
Партия зеленых Кыргызстана;
"Жашасын Кыргызстан";
"Социал-демократы";
"Аруузат - Эл куту";
Патриотическая партия единения Кыргызстана;
"Улуттар биримдиги";
"Эл умуту";
"Ордо";
"Улуу-Журт";
"Ата Журт Кыргызстан".
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.