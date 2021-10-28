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Эрдоган объявил пол-Черного моря своим. Не треснет?, - "СП"
13:27 30.10.2021

Эрдоган объявил пол-Черного моря своим: Турецкие погранцы появятся напротив Сочи
Почему Москва не реагирует на реализацию Анкарой новой агрессивной доктрины "Голубая Родина"

Александр Ситников

По сообщению стамбульской газеты Yeni Safak, для контроля над частью Мраморного и Эгейского морей турками построены первые 13 из 35 оптоэлектронные башни, запроектированные для этого участка. Скоро они вступят в строй, что позволит Анкаре в режиме реального времени визуально наблюдать греческие берега. Всего в рамках данного проекта потомки янычар планируют охватить гигантскую морскую границу протяженностью 8484 км, в том числе и на Черном море.

Это означает, что Турецкая Республика (ТР) приступила к реализации доктрины "Голубая Родина", которая пришла на смену "Нулевых проблем с соседями" и "Стратегической глубины". Мало кто знает, что разговоры о необходимости застолбить морское дно как можно дальше от турецких берегов потомками янычар ведутся давно.

Еще в 1959 году адмирал Корутюрк (шестой президент Турции), будучи тогда командующим Военно-Морским флотом, обозначил морские цели янычар: "Наши корабли находятся в составе Военно-Морского флота Мраморного моря. Но мы можем превратить наш флот в средиземноморский и черноморский. Например, мы уже должны отправить эсминцы в Искендерун и провести там обучение. Подводные корабли также могут работать в черноморском Эреглиси".

Но тогда это была пустая болтовня турецких "ястребов", тогда как политики, приходящие во власть, проявляли осторожность и сдержанность. Теперь многое изменилось, особенно с приходом на пост главы ТР Эрдогана, мечтающего о ренессансе Османской Империи.

Западные эксперты считают, что Турция уже не боится открыто заявлять о своих интересах и даже навязывает соседям свои собственные правила геополитической игры. Всего в рамках "Голубой Родины" сегодняшние янычары хотят взять под свой контроль 462 тысячи квадратных километров морской глади. Причем Эрдоганом заявлено, что обозначенные властями ТР "континентальный шельф и акватория имеют такое же значение для государства, как и ее земля".

На первый взгляд морские притязания Эрдогана направлены на интересы Греции и Кипра, поскольку даже острова, принадлежащие другим государствам, не являются препятствием для турецкой юрисдикции в рамках "Голубой Родины". Однако, с учетом объявленного бывшим командующим Военно-морскими силами Турции контр-адмиралом Джихадом Яйджи "принципа справедливости", морская граница ТР теперь проходит примерно в 150 км от Сочи.

Если турки и здесь поставят (а они поставят, поскольку обозначили стопроцентный охват новых морских границ) свои оптоэлектронные башни, то технически они смогут даже наблюдать за резиденций президента Путина "Бочаров ручей". И вообще, неизвестно, как в будущем будут развиваться российско-турецкие отношения, тогда как такая близость, безусловно, ухудшает безопасность военных и гражданских активов нашего черноморского побережья.

В любом случае, "Голубая Родина" по-турецки является серьезной заявкой на пересмотр баланса военно-морских сил. Да, есть мнение, что Черное море является чуть ли не "русским озером", и здесь мы разгромим кого угодно. Но и Анкара будет усиливать свои ВМС, дабы позиционировать себя, как великая морская держава.

Шаги в этом направлении делаются семимильные. ВМС ТР уже подписали соглашение с Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW), с самой продвинутой верфью Германии, о совместном производстве шести подводных лодок типа 214 с воздухонезависимой двигательной установкой. Западные военные источники сообщают, что немцы, скорее всего, передадут свои технологии потомкам янычар.

Нет смысла комментировать эти вбросы по причине отсутствия официальной информации. Но германская сторона давно уже не считает анаэробные движки чем-то особенным. В любом случае эти субмарины, которые считаются одними из самых лучших в мире, будут строиться совместно и с максимальным количеством местного оборудования на военно-морской верфи Гельчук.

Поэтому не исключено, что Анкара и впрямь создаст в Черном море сильнейший региональный подводный флот. Собственно, Анкара и не скрывает свои планы. Турецкие адмиралы считают, что 14 тихоходных подлодок, постоянно несущих службу в районе Босфора и на черноморской границе "Голубой Родины", позволят им доминировать в регионе.

Что касается надводного турецкого флота, его точно нельзя назвать слабым. Фрегаты немецких проектов Barbaros и MEKO 200, а также корабли Gabya - бывшие американские "Оливер Хазард Перри", составляющие костяк ВМС ТР, уже сегодня выглядят вполне достойным соперником. Но завтра их мощь будет многократно усилена.

В настоящее время строится универсальный десантный корабль Anadolu водоизмещением 27,5 тысячи тонн. Его еще называют малым авианосцем, рассчитанным на 12 самолетов F-35B. Но в связи с выходом Турции из программы американских самолетов-невидимок, тамошним командованием принято решение переоборудовать его в вертолетоносец с большим числом ударных БПЛА. Плюс к этому турки разрабатывают свой противовоздушный эсминец класса TF-2000 для защиты ВМС ТР от налета вражеской авиации и поражения противокорабельными ракетами.

По заявлению турецкого командования, сегодня на Черном море со стороны ЧФ РФ на корабли ТР не оказывается никакого давления, поэтому, дескать, все усилия по усилению военно-морских сил якобы не направлены на Россию. В перекрестии звездно-полумесячных корабельных пушек находятся только суда Греции, Израиля и Египта. И в самом деле, именно эти страны сейчас сталкиваются с жестким и даже экспансионистским характером поведения Анкары.

Считается, что тлеющий конфликт может разгореться из-за месторождения газа на шельфах восточного Средиземноморья. В то же время Тель-Авив вынужден фактически отказаться от добычи голубого топлива на шельфовой площадке "Тамар" из-за высоких эксплуатационных расходов. В целом, по мнению уже греческой стороны, газовый проект Эрдогана обречен, поскольку Турция не располагает необходимыми технологиями.

Таким образом, доктрина "Голубая Родина", в первую очередь, направлена на прекращение всех экономических проектов, в которых Анкара не участвует. Эрдоган придерживается правила, если "нам ничего не достанется, то и вам - тоже". Такая политика, с позиции Новой Османии, оправдана лишь потому, что не дает соседям дополнительных ресурсов для развития. Возможно, поэтому Кремль и ведет себя так, будто его русская хата с краю.

Но если же попытаться заглянуть за среднесрочный горизонт, ничего хорошего от новых турецких морских границ России ждать не приходится. С уходом Эрдогана из большой политики с высокой вероятностью ТР начнется сближаться с США. Вот тогда уже и забеспокоятся наши политики и военные: расставленные Анкарой башни наблюдения позволят американцам воочию наблюдать как за отдыхом нашего президента, так и за военными базами Черноморского флота РФ.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635589620
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