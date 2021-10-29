КОВИД убил казахстанского спортивного журналиста Евгения Гайдамакина

13:49 30.10.2021

Скончался известный казахстанский спортивный журналист Евгений Гайдамакин



Известный казахстанский спортивный журналист Евгений Гайдамакин скончался от коронавирусной инфекции, передает Zakon.kz.



Об этом сообщил журналист Артур Шишига.



В это просто нельзя поверить. Ушел Женя Гайдамакин. Мы с ним познакомились в этом году – одним из первых пришел ко мне на подкаст. Не скажу, что стали друзьями, но стали часто общаться по работе. Женя сильно любил спорт, местами даже фанатично, но любил. Неделю назад он планировал писать Тихонова после матча "Кайрат" – "Астана". Большое вью не срасталось, а короткий комментарий после матча он не записал, потому что неважно себя чувствовал. Все говорил: "Сейчас оклемаюсь, и буду делать новый YouTube-канал. Уже не про спорт". Просто не по себе, когда совсем недавно говорил с человеком, который, по его словам, шел на поправку и строил планы. Берегите себя, – написал он на своей странице в Facebook.







Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что Евгений Гайдамакин скончался от коронавируса.



Коронавирус забрал у нас талантливого журналиста, которому еще не было и 40 лет, – написал он в Telegram-канале.



Евгений Гайдамакин работал в редакции газеты "Караван", на сайте "Наш Спорт". В последнее время он был занят своим YouTube-проектом Sports True.



28 октября Евгений Гайдамакин записал выпуск с единственной девушкой-бойцом UFC из Казахстана Марией Агаповой.



Редакция Zakon.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Гайдамакина.