 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 30.10.2021
14:32  Много человеческих жертв в Ферганской долине... Почему оказалось почти забыто одно из мощнейших землетрясений в ЦА - 3/11/1946?
13:55  Казахстанец Никиша выиграл "бронзу" на этапе Кубка мира по шорт-треку
13:49  КОВИД убил казахстанского спортивного журналиста Евгения Гайдамакина
13:27  Эрдоган объявил пол-Черного моря своим. Не треснет?, - "СП"
13:06  КырВыборы-2021. Как расположились партии в избирательном бюллетене
11:43  Умер легендарный диктор ТВ СССР Игорь Кириллов
10:50  Кто кого от-"газпромит"? Казахстан и Россия возобновили переговоры по месторождениям "Хвалынское" и "Имашевское"

10:42  Власти Ашхабада торгуют хлебом в темноте, чтобы скрыть очереди, - "РО"
10:23  Таджикистан дал "зеленый свет" строительству китайской базы на его территории. Что это значит? - Р.Стэндиш
10:20  НАТО разрабатывает методы ведения когнитивной войны, - Л.Савин
10:04  Франция: попытка госпереворота? - В.Малышев
10:01  За орал на Красной площади тадж-блогера Бобиева посадили на 10 месяцев в рос-колонию
09:49  Когда нас заставят есть мясо из пробирки? - Р.Трунов
09:02  Русских в Эстонии гнетут, как "советский биомусор", - А.Топоров
09:01  Борьба за выживание в окружении президента Зеленского, - А.Каневский
08:44  Узбекистан построит две школы в Баткенской области Кыргызстана. Халява, плиз
00:59  Россия совершает национальное самоубийство коронавирусом, - Дм.Попов
00:56  Африка по-пекински. Китай развивает самый молодой рынок инвестиций, - К.Батанов
00:54  Неизбежное будущее "незалежной": Украина без Новороссии, - В.Капленков
00:46  Пекин не шутит: "Если надо, мы и TikTok отключим"
00:38  "Поэма о Панджшере". В Душанбе издана книга в поддержку афганского Фронта народного сопротивления в Панджшере
00:10  Си и после него, - Дженифер Хсу
00:07  Энергодефицит в Казахстане попытаются заткнуть российской "Интер РАО", - "Къ"
Пятница, 29.10.2021
21:06  Казахский танец келинчек в гениальном исполнении Шара-ханум (подлинное искусство), - Н.Нуртазина
19:02  Скончался кыргызский литератор , кинематографист и политик Мар Байджиев
15:50  Эрдоган способен сменить власть в Европе, - К.Гасанов
13:54  Пряли в пряхи. В Туркменистане соткут новый ковер-гигант (размером 210 кв. метров) для "Белой Юрты"
13:52  Уйгурами выбесили. Зачем Китай напал на Турцию в Совбезе ООН
13:47  Искурил учебники? КырПрез Жапаров мелет чушь про передачу киргизского Мургаба Таджикистану в 1924 году
13:44  Партизанский "Фронт национального сопротивления Афганистана" открыл свое представительство (блиндаж) в США
13:21  В бой на Приднестровье и Донбасс пойдут американские морпехи
13:18  Суэцкий кризис. Как СССР давал по зубам коллективному Западу (история), - М.Борисов
13:12  Мажоры протестуют или кривляются? В Алма-Ате мальчики "Назарбаев интеллектуальной школы" пришли в школу в юбках после гибели восьмиклассника
12:55  КырКумовщина. Сват премьера Жапарова стал начальником Северо-восточной таможни
12:09  Разворовавшие "Астана LRT" Ардан (турок, "инвестор") и Султанбеков (казах, экс-замакима) объявлены в розыск Интерпола
11:15  Интриги, провалы и утечки Центральной Азии, - И.Джорбенадзе
11:12  Секта "Лев Тахор": Евреи рвутся эмигрировать в мусульманский Иран
11:08  Талибы не могут остановить джихад в Афганистане, - А.Серенко
11:05  Главред "Кыргызфильма" Бирназаров обвинил "русских колонизаторов" - научили пить водку, материться, не уважать старших, драться и скандалить
10:56  В Алматы поставят памятник Святому Благоверному князю Александру Невскому
10:51  РосДепутат-коммуняка Рашкин задержан на браконьерской охоте с убитым лосем. Жаль, что не наоборот...
10:02  Монголия впервые назначила посла в Кыргызстане. Им стал Ганхуяг Содном
08:01  Настоящий ад. Рассказ укро-кыргызстанки, сбежавшей из "салона красоты" в Ираке
01:52  В Термезе открывают "Институт агротехнологий и инновационного развития". Очередная УзбКишлакАкыдемина
01:47  Елбасы вручил "Назарбаевскую премию" страшному как черт крон-принцу Абу-Даби
01:07  Досье "Фейсбука" и политическая власть в Америке, - В.Прохватилов
01:05  Авгиевы конюшни РосВласти, - Михаил Делягин
00:24  Три поднебесные армады. Китай формирует авианосные группы, - "НВО"
00:21  Индия и Китай могут обменяться "минимальными" ядерными ударами, - В.Скосырев
00:16  Ливан балансирует на грани гражданской войны, - Ришар Куюмджян
00:14  4 узбекских хокима умудрились созвать сессии райсоветов на... прошедшие числа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КОВИД убил казахстанского спортивного журналиста Евгения Гайдамакина
13:49 30.10.2021

Скончался известный казахстанский спортивный журналист Евгений Гайдамакин

Известный казахстанский спортивный журналист Евгений Гайдамакин скончался от коронавирусной инфекции, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил журналист Артур Шишига.

В это просто нельзя поверить. Ушел Женя Гайдамакин. Мы с ним познакомились в этом году – одним из первых пришел ко мне на подкаст. Не скажу, что стали друзьями, но стали часто общаться по работе. Женя сильно любил спорт, местами даже фанатично, но любил. Неделю назад он планировал писать Тихонова после матча "Кайрат" – "Астана". Большое вью не срасталось, а короткий комментарий после матча он не записал, потому что неважно себя чувствовал. Все говорил: "Сейчас оклемаюсь, и буду делать новый YouTube-канал. Уже не про спорт". Просто не по себе, когда совсем недавно говорил с человеком, который, по его словам, шел на поправку и строил планы. Берегите себя, – написал он на своей странице в Facebook.



Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что Евгений Гайдамакин скончался от коронавируса.

Коронавирус забрал у нас талантливого журналиста, которому еще не было и 40 лет, – написал он в Telegram-канале.

Евгений Гайдамакин работал в редакции газеты "Караван", на сайте "Наш Спорт". В последнее время он был занят своим YouTube-проектом Sports True.

28 октября Евгений Гайдамакин записал выпуск с единственной девушкой-бойцом UFC из Казахстана Марией Агаповой.

Редакция Zakon.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Гайдамакина.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635590940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Сенаторы одобрили в первом чтении законопроект по совершенствованию системы госуправления
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2021 года №719
- О ситуации на финансовом рынке в сентябре 2021 года
- А. Смаилов провел встречу со Статс-секретарем – заместителем Министра финансов РФ А. Сазановым
- В Казахстане прошел первый Международный форум "Global Pharm" по вопросам развития фарминдустрии
- В Казахстане построят объекты ВИЭ суммарной мощностью 1 ГВт – Минэнерго
- Минэнерго прокомментировало заявление столичного аэропорта по нехватке авиатоплива
- МЦРИАП РК и HUAWEI подписали Меморандум о взаимопонимании
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  