Казахстанец Никиша выиграл "бронзу" на этапе Кубка мира по шорт-треку

13:55 30.10.2021

Казахстан выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира по шорт-треку



В Нагоя (Япония) в эти дни проходит второй этап Кубка мира по шорт-треку в этом сезоне, сообщает Zakon.kz.



Казахстанец Денис Никиша принес в актив страны бронзовую медаль турнира.



Успеха Никиша добился на дистанции 500 метров. В утренней сессии он смог пробиться в финал А, что и дало ему возможность бороться за медали турнира. По итогам выступления он показал результат 58,267 секунды, – говорится в сообщении на официальном сайте НОК РК.







Чемпионом дистанции стал кореец Дэхен Хван. На вторую ступень пьедестала поднялся Зивэй Рен из Китая.



Напомним, что это вторая медаль ЭКМ в активе казахстанца в этом сезоне. Ранее он завоевал бронзовую награду Кубка мира в Пекине.