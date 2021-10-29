 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Много человеческих жертв в Ферганской долине... Почему оказалось почти забыто одно из мощнейших землетрясений в ЦА - 3/11/1946?Много человеческих жертв в Ферганской долине... Почему оказалось почти забыто одно из мощнейших землетрясений в ЦА - 3/11/1946?
14:32 30.10.2021

"И много человеческих жертв"
Почему оказалось почти забытым сильнейшее землетрясение

"В результате землетрясения имеются большие разрушения жилых зданий и предприятий" (на фото - один из домов в Ашхабаде после близкого по силе землетрясения в 1948 году)
Фото: Виктор Темин / Фотоархив журнала "Огонек"

75 лет назад, в ночь на 3 ноября 1946 года, на территории Узбекской и Киргизской ССР произошло разрушительное землетрясение, в результате которого погибли более тысячи человек и было разрушено множество зданий. В том, что об этой природной катастрофе практически забыли, не было ничего странного. Сообщение о ней для печати согласовывали с И. В. Сталиным, находившимся на отдыхе. А когда формулировку о помощи пострадавшим от правительства СССР согласовали, все газеты были полны рапортами об успехах в преддверии годовщины Октябрьской революции. Так что единичные публикации о трагедии так и остались незамеченными.

Из доклада министра внутренних дел СССР генерал-полковника С. Н. Круглова председателю Совета министров СССР И. В. Сталину, заместителям председателя Совета министров СССР Л. П. Берии и Н. А. Вознесенскому, секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Жданову, 3 ноября 1946 года.

МВД Узбекской ССР сообщило, что 3 ноября 1946 года в 0 часов 30 минут 7 секунд по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение. В гор. Ташкенте землетрясение, силой в 8 баллов, продолжалось 56 секунд… Среди населения отмечены растерянность и испуг…

По данным Ташкентской сейсмологической станции, в городе в 7 часов 12 минут по местному времени был повторный толчок, силой в 2–3 балла…

Из доклада С. Н. Круглова И. В. Сталину, Л. П. Берии, А. А. Жданову, Н. А. Вознесенскому, 4 ноября 1946 года.

МВД Киргизской ССР сообщило, что 3 ноября в 0 часов 29 минут 12 секунд по местному времени сейсмической станцией гор. Фрунзе зарегистрировано сильное землетрясение, продолжавшееся 8 часов. При 12 повторных толчках землетрясение достигло 6–7 баллов…

Из доклада А. А. Жданова и Н. А. Вознесенского, переданного по ВЧ находившемуся на отдыхе на юге страны И. В. Сталину, 3:00 5 ноября 1946 года.

В ночь на 3-е ноября (00 часов 30 минут по местному времени) в районах Узбекистана и Киргизии произошло сильное землетрясение, доходившее до 9 баллов.

В результате землетрясения имеются большие разрушения жилых зданий и предприятий и много человеческих жертв. В Узбекской ССР насчитывается 198 убитых и 289 раненых, в Киргизии - 925 убитых и 1030 раненых. Разрушено зданий в Узбекистане - 4.300, в Киргизии - 2.242. По предварительным данным в Киргизии районный центр Токтогульского района разрушен на 75%, центр Караванского района - на 80%.

Вероятно потребуется помощь республикам со стороны Союзного правительства, о чем доложим Вам после получения соответствующих предложений от Советов Министров Узбекистана и Киргизии.

Считаем необходимым опубликовать в печати и по радио прилагаемое сообщение ТАСС.

Просим Вашего согласия.

Из проекта сообщения ТАСС "Землетрясение в районах Средней Азии", переданного по ВЧ И. В. Сталину, 5 ноября 1946 года.

В ночь на 3-е ноября в ряде районов Узбекской и Киргизской ССР произошло землетрясение значительной силы. Максимальная сила землетрясения в отдельных пунктах доходила до 9 баллов.

В результате землетрясения в районах Намангана, Андижана, Ферганы - Узбекской ССР; в районах Джалал-Абадской области Киргизской ССР имеются серьезные разрушения зданий и человеческие жертвы.

Правительствами Узбекской и Киргизской ССР оказывается пострадавшим от землетрясения необходимая помощь.

Правительство СССР решило оказать помощь пострадавшим.

Публикация Евгения Жирнова

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635593520
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