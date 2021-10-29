КырКабмин ввел обязательно-принудительную вакцинацию для работников сферы культуры, досуга и спорта

07:40 31.10.2021

В Кыргызстане введена обязательная вакцинация для работников сферы культуры, досуга и спорта, сообщает пресс-служба Минздрава КР.



По ее данным, решением кабинета министров внесены изменения в постановление правительства "О реализации закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 21 декабря 2001 года № 800.



Так, указанным постановлением утвержден перечень работ на территории республики, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок.



"Данный перечень теперь дополнился работами в сфере культуры, досуга и спорта (музеи, выставочные залы, библиотеки, дворцы спорта, театры, кинотеатры, концертные залы, культурно-развлекательные учреждения, детские игровые площадки, детские лагеря, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы)", - говорится в сообщении.



Кабмин отмечает, что в перечень изначально были включены работа по обслуживанию больных инфекционными заболеваниями, и работа во всех типах и видах образовательных учреждений.



Учитывая складывающуюся ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, работники культуры, досуга и спорта будут теперь проходить вакцинирование, в том числе и от COVID-19.