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ТаджВласти лишили лицензии иранский "Кафолатбанк"
09:56 31.10.2021

В Таджикистане прекращена деятельность иранского "Кафолатбанка"
Октябрь 28, 2021
Искандар Фируз

Национальный банк Таджикистана отозвал лицензию у "Кафолатбанка" - финансового учреждения с иранским капиталом в стране.

"Кафолатбанк" - второй иностранный банк в Таджикистане, у которого отозвана лицензия за последнее полугодие. Летом этого года правление Национального банка Таджикистана отозвало лицензию у ЗАО "Дочерний банк Пакистана в Таджикистане".

Как сообщается на официальном сайте Национального банка Таджикистана, "данное решение было принято на основании решения Наблюдательного совета Национального банка Пакистана от 21 февраля 2020 года в соответствии с торговой стратегией международных операций, которая включает прекращение деятельности Национального банка Пакистана в Туркменистане, Азербайджане, Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Афганистане и Таджикистане".

"Нацбанк неоднократно предупреждал "
Что касается отзыва лицензии у "Кафолатбанка", пресс-секретарь Национального банка Таджикистана Мавджуда Хасанова сообщила Радио Озоди 28 октября, что ранее главный финансовый регулятор страны вынес предупреждения иранской кредитной организации.

"Национальный банк Таджикистана неоднократно предупреждал "Кафолатбанк" о несоответствии нормативно-правовым требованиям и несоблюдении приемлемых стандартов Нацбанка и в конце концов принял решение отозвать его лицензию", - сказала Мавджуда Хасанова.

На официальном сайте НБТ говорится, что любая банковская деятельность через "Кафолатбанк" запрещена до назначения ликвидатора. Между тем, в текущем году Нацбанк оштрафовал "Кафолатбанк" за несоблюдение требований.

Почему закрыли "Кафолатбанк"?
Некоторые обозреватели рассматривают отзыв лицензии у "Кафолатбанка" как продолжение антииранской политики таджикских властей. Однако экономист Ходжимухаммад Умаров не согласен с подобным мнением. По его словам, на самом деле "Кафолатбанк" не вел обширную банковскую деятельность, только принимал оплату за иранские визы для граждан Таджикистана и оказывал услуги гражданам Ирана.

"Я ознакомился со статистическими отчетами "Кафолатбанка" за последние несколько лет. Нет необходимости держать представительство банка за рубежом только для того, чтобы принимать визовый сбор. "Кафолатбанк" не инвестировал ни в одного таджикского предпринимателя и не принимал участия в реализации других крупных проектов. "Кафолатбанк", как представительство, занимал лишь здание в центре Душанбе", - сказал он.

Под санкциями США
Попытки Радио Озоди получить комментарий руководства представительства "Кафолатбанка" в Таджикистане не увенчались успехом. Мобильный телефон руководителя был выключен, а сотрудники офиса сказали, что "руководство в настоящее время отсутствует".

В 2014 году таджикский банк с иранским капиталом "Кафолатбанк" был внесен США в санкционный список банков за причастность к развитию иранской ядерной программы или содействие Ирану в уклонении от введенных ранее санкций. Большая часть акций таджикского банка принадлежит иранскому банку "Sarmayeh", который с 2012 года находится в санкционном списке США.

Летом 2018 года Национальный банк Таджикистана оштрафовал представительство иранского банка "Тиджарет" в Таджикистане за погрешности с налоговыми отчислениями и дал ему время на исправление недостатков.

В настоящее время в Таджикистане действуют 13 коммерческих банков, один исламский банк "Тавхидбанк" и 63 микрокредитных учреждения.

Источник - rus.ozodi.org
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