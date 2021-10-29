Целевым набором. Британия спасает от талибов афганских лесбо- и педерастов

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09:59 31.10.2021
Первая группа представителей ЛГБТ-сообщества Афганистана прибыла в Британию из захваченной талибами страны
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Более двух десятков афганцев, представителей ЛГБТ-сообщества этой страны, прибыли в Великобританию в результате работы правозащитных организаций и вмешательства министра иностранных дел Лиз Трасс с целью вывезти этих людей из страны после захвата власти талибами.
В заявлении министра Трасс выражается надежда, что эта группа станет "первой из многих" в ближайшие месяцы. По словам главы британского МИДа, ее страна "сыграла ключевую роль в выводе этих людей и будет продолжать делать все возможное, чтобы помочь афганцам из группы риска".
Среди прибывших - студенты и активисты, неоднократно выступавшие за права ЛГБТ-сообщества в Афганистане. При прежнем правлении "Талибана" такие люди были одной из наиболее уязвимых групп.
Группу в организации их жизни в Британии будут поддерживать Stonewall, Micro Rainbow и другие благотворительными организации ЛГБТ.