Целевым набором. Британия спасает от талибов афганских лесбо- и педерастов

09:59 31.10.2021

Первая группа представителей ЛГБТ-сообщества Афганистана прибыла в Британию из захваченной талибами страны

Иллюстративное фото

Иллюстративное фото



Более двух десятков афганцев, представителей ЛГБТ-сообщества этой страны, прибыли в Великобританию в результате работы правозащитных организаций и вмешательства министра иностранных дел Лиз Трасс с целью вывезти этих людей из страны после захвата власти талибами.



В заявлении министра Трасс выражается надежда, что эта группа станет "первой из многих" в ближайшие месяцы. По словам главы британского МИДа, ее страна "сыграла ключевую роль в выводе этих людей и будет продолжать делать все возможное, чтобы помочь афганцам из группы риска".



Среди прибывших - студенты и активисты, неоднократно выступавшие за права ЛГБТ-сообщества в Афганистане. При прежнем правлении "Талибана" такие люди были одной из наиболее уязвимых групп.



Группу в организации их жизни в Британии будут поддерживать Stonewall, Micro Rainbow и другие благотворительными организации ЛГБТ.