Кыргызский парламент до конца каденции 6 созыва возглавила Аида Касымалиева

10:31 31.10.2021

Аида Касымалиева стала исполняющей обязанности спикера Жогорку Кенеша



Заместитель спикера Жогорку Кенеша Аида Касымалиева будет исполнять обязанности спикера до 28 ноября.



Спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов участвует в парламентских выборах в качестве кандидата, поэтому его обязанности были возложены на вице-спикера.



24 октября Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации Таланту Мамытову за то, что он не ушел с должности спикера Жогорку Кенеша. В связи с этим он обратился в суд.



28 октября Административный суд Бишкека отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Таланта Мамытова в качестве кандидата.



Парламентские выборы в Кыргызстане пройдут 28 ноября.



29 октября стартовала агитационная кампания.



Источник: Марал радиосу