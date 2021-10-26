А за чей счет банкет? Как бывшие российские чиновники-казнокрады "гуляют" за границей

11:02 31.10.2021 А за чей счет банкет?

Как бывшие российские чиновники-казнокрады "гуляют" за границей

Андрей Соколов

26.10.2021



Бурный скандал вызвало сообщение о шикарной свадьбе в Италии на озере Комо бывшего замминистра финансов правительства РФ, а затем сенатора Андрея Вавилова. Отставной и уже пожилой политик сочетался браком с 24-летней Софи-Антуанетт Дилуа. Торжество прошло с размахом, гости на него были доставлены частными самолетами, в качестве ведущих были приглашены Ксения Собчак и Максим Галкин, а развлекала гостей певица Любовь Успенская и другие звезды эстрады.



Как свидетельствует МК, для друзей и знакомых политика был полностью забронирован роскошный отель Grand Hotel Tremezzo на берегу озера Комо. Само торжество прошло на вилле Бальбьяно, где присутствующие могли видеть фрески XVII века. На берегу озера оформители свадьбы построили зеркальный подиум, где Вавилов и Софи обменялись кольцами. Невеста шла к алтарю под аккомпанемент пианиста и композитора Стивена Ридли. Затем прогремел роскошный салют на берегу Комо.



Как рассказала руководитель свадебного агентства Marryme Александра Ковтун, свадьбу на озере могут себе позволить только очень состоятельные люди - их обычно устраивают топ-менеджеры крупных компаний и владельцы бизнесов, да и то только те, кому позволяют средства.



В круглую сумму обошелся, например, гонорар ведущей мероприятия Собчак. По словам Ковтун, она могла получить сумму в размере 40-50 тысяч евро (3,2-4,1 миллиона рублей). Свадебный организатор также рассказала, что стоимость подобного праздника без учета размещения 30-35 гостей обходится как минимум в 40 тысяч евро. Если молодожены оплатят приглашенным перелет и проживание, то речь идет уже о 70 тысяч евро. Окончательная сумма зависит уже исключительно от запросов молодоженов, отметила Ковтун. Таким образом все это торжество в Италии вместе с салютом обошлось не менее чем в 800 тысяч долларов.



Гулянка за наш с вами счет



Словом, наш "великосветский" бомонд повеселился на славу. Однако скандал вызвал, конечно, не сам по себе брак (любви, как говорится, все возрасты покорны), и даже не факт пышной свадьбы именно в Италии, а сакраментальный вопрос: а за чей счет на самом деле был сей роскошный банкет? Этот вызывающий пир, в буквальном смысле слова, во время чумы.



Откуда у бывшего госчиновника, сенатора оказались средства для проведения такого шикарного и дорогостоящего мероприятия за границей? Вопрос совсем не праздный во время кризиса и всеобщих ограничений, а потому вызвавший в России бурю возмущения.



Известный российский журналист-расследователь Олег Лурье в интервью "Известиям" в этой связи сообщил, что устроивший дорогую свадьбу в Италии Андрей Вавилов сколотил себе состояние за счет российского бюджета.По его словам, Вавилов нанес России колоссальный ущерб, когда в 90-е годы занимал пост в Министерстве финансов. Резко осудил Лурье и присутствие на мероприятии после смертельного ДТП Собчак, которая к тому же пытается подвизаться в политике.



"Основа этого состояния, которое гуляется, это российский бюджет, деньги, которых там уже нет. Так что, Ксения Анатольевна, гонорар, получается, по сути, из российского бюджета", - отметил он.



Лурье выразил также удивление, с какой легкостью во времена массовых ограничений из-за коронавируса по всему миру Ксении Собчак удается так свободно везде и всюду перемещаться. Напомним, что до того, как Ксения Собчак вылетела в Италию, где провела пышную свадьбу Вавилова, телеведущая летала во Францию. Причем перед этой поездкой она стала участницей смертельного ДТП в Сочи, в ходе которого водитель машины, на которой перемещалась спешившая в аэропорт Собчак, врезался в другой автомобиль, в результате чего трое человек оказались в больнице, а один из скончался.



Однако после аварии Собчак быстро покинула место происшествия, даже не попытавшись оказать помощь пострадавшим. А потом, как сообщили СМИ, не явилась на допрос к следователю, куда была вызвана, как свидетель.



Ущерб бюджету в 2 млрд долларов



Но куда больше вопросов, чем к Собчак, к самому жениху, к господину Вавилову. Он являлся сенатором с 2002 по 2010 годы. А до этого -занимал должность замминистра финансов с 1992 по 1997 годы, являясь "куратором" госбюджета.



"Напомню, что человек, к которому так спешила на свадьбу г-жа Собчак, -один из самых ярких коррупционных персонажей "лихих 90-х", - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. - Именно 1-й зам.министра финансов в 1992-97 гг. Андрей Вавилов - считается автором и идеологом множества коррупционных финансовых схем, включая взаимозачеты и торговлю долгами.Комиссия ГД по борьбе с коррупцией прямо обвиняла его в причастности к ряду коррупционных преступлений, оценивая ущерб бюджету от его действий более чем в $ 2 млрд. Неслучайно 3 февраля 1997 года SAAB Вавилова был взорван прямо у здания Минфина на Ильинке".



28 апреля 2001 года следователем ГВП в рамках расследования уголовного дела о хищении $327 млн из бюджета Минобороны Вавилову было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 3 ст. 285 УК РФ. Однако дело изъяла Генпрокуратура, и обвинение с Вавилова необоснованно было снято. Чтобы избежать дальнейших неудобств, в 2002 г. Вавилов стал членом Совета Федерации (от Пензенской области). Именно неприкосновенность не позволила привлечь его к уголовной ответственности и по делу о хищении $231 млн, выделенных из бюджета для РСК "МиГ".



13 февраля 2007 г. Верховный суд, рассмотрев представление Генпрокурора РФ, вынес заключение о наличии в действиях Вавилова признаков составов преступления, предусмотренных ч. 4 cт. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (мошенничество, злоупотребления). В 2008 г., однако, Следственный комитет прекратил преследование Вавилова за истечением срока давности (с его согласия).



"О такой мелочи, как уголовное дело, возбужденное по факту хищения Вавиловым 4-х комнатной квартиры в Москве (приватизировал по подложным документам), я и не говорю", - пишет в заключение Хинштейн.



Причина безнаказанности



Так каким же все-таки образом Вавилову с таким скандальным "послужным списком" удалось остаться безнаказанным? Ответ на этот вопрос пытается дать "Форбс". "Возможно, - пишет издание, - разгадка кроется в умении бывшего замминистра финансов выстраивать особые отношения с руководителями страны. Он был доверенным лицом Черномырдина и часто выполнял особые поручения негласного патрона "Газпрома". К мнению Вавилова нередко прислушивался и Борис Ельцин.



В 1996 году Вавилов был главным "фандрайзером" режима - именно он искал деньги на избирательную кампанию. Для этого были придуманы сложные финансовые схемы, одна из которых - с выкупом ГКО - описана в 25-страничной справке, которую подготовила комиссия по борьбе с коррупцией Госдумы в 2002 году.



"Государство передавало банкирам свои ценные бумаги со скидкой до 70% от номинала, а затем под предлогом острой нехватки денег в бюджете принимало их назад, но уже по номинальной стоимости. Разница в 70% делилась между предвыборным фондом и банками поровну".



В этой справке говорилось, что Вавилов виновен в растрате, присвоении бюджетных средств, злоупотреблении властью. "Эти действия нельзя рассматривать как цепь отдельных ошибок, заблуждений, промахов или оплошностей, поскольку все финансовые операции осуществлялись по схожим сценариям и имели узкую адресную направленность, были сопряжены с предоставлением огромных финансовых выгод коммерческим структурам", - написано в справке".



Приключения в США



Наследил бывший сенатор и замминистра и в США. Как пишет тот же "Форбс", в 2008 году Вавилов купил на аукционе за $53,5 млн два пентхауса в нью-йоркском Plaza Hotel рядом с Центральным парком, а потом подал иск в суд с требованием вернуть деньги. Адвокат Вавилова рассказывал, что решение о покупке было принято по видеопрезентации, а на деле оказалось, что это не пентхаусы, а какие-то чердаки. "Закончилось все для меня хорошо - я вышел оттуда без потерь", - говорит Вавилов, отмечая, что с девелопером удалось договориться во внесудебном порядке.



Большую часть своих средств Вавилов хранит в собственном хедж-фонде IFS Hedge Fund, который он зарегистрировал в 2004 году на Каймановых островах, еще будучи сенатором. Фонд ориентируется на инвестиции в деривативы в разных странах.



По словам Вавилова, начиная с 2005 года доходность стабильно держится на уровне 20% годовых. В мае 2006 года Forbes оценивал состояние Вавилова в $470 млн. Сколько денег сейчас у него на счету, отмечает "Форбс", Вавилов не говорит.



Отрыжка изжившей себя системы



Как говорится, картина маслом. Свидетельство того, что представляет из себя выросшая на грабеже России 90-х наша так называемая элита. Одно не понятно, почему должную оценку безумным кутежам отставных политиков с явно подмоченной репутацией не дают наши правоохранительные органы? Или хотя бы налоговики. Почему бы им не проверить, а уплачены ли налоги в российский бюджет с тех средств, которые были потрачены российским гражданином на шикарную свадьбу в Италии? А уплатили ли налоги с полученных гонораров те гости из России, в том числе и Собчак, которые развлекали молодоженов на берегу озера Комо? Не говоря уже о моральной стороне случившегося.



Словом, недаром Путин на Валдайском форуме заявил, что капитализм уже изжил себя. Такая вызывающая гулянка за бугром во время пандемии и строгих ограничений для всех российских граждан- еще одно свидетельство самого наглого разворовывания бюджета, еще один приговор экономической системе, при которой такое возможно.



Случившееся ничего кроме омерзения и презрения к участникам позорной гулянки на озере Комо вызвать не может. За чей счет был там роскошный "банкет"? Да за наш с вами!



Специально для "Столетия" Источник - Столетие

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635667320

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Сенаторы одобрили в первом чтении законопроект по совершенствованию системы госуправления

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2021 года №719

- О ситуации на финансовом рынке в сентябре 2021 года

- А. Смаилов провел встречу со Статс-секретарем – заместителем Министра финансов РФ А. Сазановым

- В Казахстане прошел первый Международный форум "Global Pharm" по вопросам развития фарминдустрии

- В Казахстане построят объекты ВИЭ суммарной мощностью 1 ГВт – Минэнерго

- Минэнерго прокомментировало заявление столичного аэропорта по нехватке авиатоплива

- МЦРИАП РК и HUAWEI подписали Меморандум о взаимопонимании

