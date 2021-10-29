В Казахском Актобе снесли голову памятнику основателю каз-государственности - В.Ленину

12:23 31.10.2021

Обезглавленную скульптуру Ленина сняли на видео жители Актобе



Жители села имени Кенеса Нокина, находящегося под Актобе, сняли на видео памятник Владимиру Ленину, у которого отсутствовала голова, передает ЭК со ссылкой на "Диапазон".



На днях сообщили, что в селе имени Нокина возле Дома культуры осквернили памятник Ленину. Самое интересное, что это произошло в день рождения комсомола.



29 октября читатель газеты сообщил, что в селе имени Нокина возле Дома культуры осквернили памятник Ленину. Памятник остался без головы. Читатель подчеркнул, что произошло это в день рождения комсомола.







По информации местных жителей, этот памятник был установлен в парке в 1965 году.



В городском акимате заверили, что памятник Ленину не входил в реестр охраняемых памятников культуры, а голова у него отлетела при демонтаже.



"Памятник, установленный в парке перед Домом культуры села имени Кенеса Нокина, пришел в негодность. В связи с высокой степенью износа и реальной угрозой разрушения, во избежание несчастных случаев и обеспечения безопасности граждан было принято решение о его демонтаже. При демонтаже объект буквально стал рассыпаться на части, в результате откололась и упала голова памятника", - сообщили в акимате Актобе.



Городские власти отметили, что памятник полностью демонтировали.



Напомним, ранее ЭК рассказывал, что фрагменты древнего караван-сарая нашли археологи в Атырау.