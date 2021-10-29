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Возможен ли масштабный приток афган-беженцев в Россию? - Дм.Полетаев
12:31 31.10.2021

Возможен ли масштабный приток беженцев из Афганистана в Россию?

Дмитрий Полетаев

Россия имеет имидж страны, которая не считает беженцев перспективной категорией для увеличения численности населения страны, а сама процедура получения беженцами сначала официального статуса, а затем гражданства РФ достаточно сложна для афганцев, пишет Дмитрий Полетаев, ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), директор Центра миграционных исследований (ЦМИ).

После вывода советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года правительство Мохаммада Наджибуллы продержалось три года, до апреля 1992-го. Развернувшаяся в Афганистане гражданская война стала решающим фактором для эмиграции афганцев, в том числе в Россию. В нашу страну бежало немало сторонников режима Наджибуллы, в том числе представители военно-политической элиты, надеявшиеся получить политическое убежище у своих бывших союзников. Приток афганцев в Россию, начавшийся почти сразу после вывода советских войск, усилился после падения правительства Наджибуллы и достиг своего пика в 1992–1994 годах. Но официальный учет прибывающих в Россию афганцев был налажен слабо, и точно установить масштабы их присутствия было непросто. Существует совместная оценка численности афганской диаспоры у российских экспертов и лидеров афганских общин в 100–150 тысяч человек к концу 1994 года. В других постсоветских странах, на Украине, в Таджикистане, Киргизии, численность афганских беженцев была значительно меньше.

Лишь немногим афганцам удалось легализовать свое положение в России именно как беженцам, поэтому постепенно их количество в России стало снижаться. Они испытывали серьезные сложности с получением статуса беженца и в дальнейшем – гражданства РФ. Об этом красноречиво говорит официальная статистика. С марта 1993 года до января 2002 года статус беженца получил только 491 афганец, а с 2009 по 2021 год – 417 афганцев. И еще одна показательная цифра: среди всех, кто имел в России официальный статус беженца, гражданство России с 2004 по 2013 год получили только 140 (!) человек, и в основном это были беженцы из Афганистана (111 человек – 79 процентов от всех получивших гражданство).

По итогам анализа миграционных потоков из Афганистана в Россию на протяжении последних трех десятилетий можно отметить несколько важных факторов, влияющих на перспективы миграции из Афганистана в Россию:

1. Среди афганских мигрантов в России значительная часть состояла из представителей афганской элиты, которые по политическим причинам не могли оставаться на своей родине. Среди них было много образованных людей, в том числе получивших высшее образование в СССР, занимавших в свое время высокие посты на родине. В целом этот поток был довольно значительным, но массовый выезд афганцев шел все-таки в основном в другие страны – в Пакистан и Иран.

2. Афганцы в России с большим трудом приобретали официальный статус беженца и гражданство РФ, и эта информация по социальным сетям ("сарафанному радио") стала известна среди афганцев в других странах. Даже те немногочисленные беженцы, что имеют официальный статус в России, не могут рассчитывать на получение пособий и комплексной социальной поддержки, подобной той, что получают такие беженцы, например, в странах ЕС. Общий посыл такой ситуации заключается в том, что Россия с самого начала обретения новой государственности не рассматривает беженцев как значимый демографический ресурс, несмотря на то, что нуждается как в притоке мигрантов на постоянное место жительства, так и в трудовых мигрантах из-за нарастающего дефицита рабочей силы.

3. Для мигрантов из Афганистана легализация своего статуса в России, помимо получения статуса беженца, затруднена, так как они не могут воспользоваться самым популярным каналом для приобретения гражданства РФ – Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, не подпадая под ее критерии. Поэтому задел для привлечения высококвалифицированной миграции из Афганистана, созданный во времена Советского Союза, используется далеко не полностью. Для России перспективнее всего было бы использовать канал приема квалифицированных мигрантов из Афганистана. Речь идет прежде всего о тех афганцах, которые обучались в российских и советских вузах, но так как в России пока не ведется комплексная работа с иностранцами, получившими высшее образование в России, развертывание такого рода программы, нацеленной на афганских выпускников, будет непростой задачей.

4. Россия сменила подход к международным отношениям с Афганистаном, сложившийся во времена СССР и подразумевавший прямую помощь (в том числе военную), на прагматический подход взаимодействия с наиболее влиятельными силами в Афганистане без оказания прямой помощи любой из противодействующих сторон. В рамках этого подхода значительное усиление миграционного потока из Афганистана в Россию маловероятно.

Российские эксперты отмечают, что Россия на протяжении последних тридцати лет периодически несла репутационные издержки в глазах влиятельных семей в Афганистане, пусть уже не имеющих реальной власти, но обладающих социальным капиталом. Речь идет как о довольно далеком прошлом – прекращении поддержки Афганистана со стороны России, приведшем к падению правительства Наджибуллы в 1992 году, так и о настоящем времени – например, об отказе во въезде в Россию осенью 2021 г. афганскому студенту Рафиулле Рохани, приходящегося родственником бывшему начальнику генштаба афганской армии генералу Хайбатулле Ализаю – "врагу № 1 "Талибана"" . Это также снижает привлекательность России как принимающей страны для афганских мигрантов.

К 2020 году большинство афганских беженцев находились в Пакистане (1,438 миллиона человек, 55,4 процента от всего количества афганских беженцев в мире) и в Иране (780 тысяч человек, 30 процентов), а среди западных стран наибольшее их число находилось в Германии (148 тысяч человек, 5,7 процента). По данным МВД России, на 1 января 2021 года статусом временного убежища обладали 514 выходцев из Афганистана (3 процента от общего количества имеющих такой статус в России), а статус беженца имели 256 афганцев (56 процентов от всех имеющих статус беженца в РФ).

К осени 2021 года более 5 миллионов афганцев находились в положении лиц, перемещенных внутри Афганистана и за его пределами, что для страны с 39-миллионным населением является очень значительной цифрой. С конца мая 2021 года почти четверть миллиона афганцев были вынуждены покинуть места своего постоянного проживания, из них около 80 процентов составляли женщины и дети. После вывода американских войск из Афганистана потоки беженцев, по оценкам ООН, могут достигнуть полумиллиона. В настоящее время Афганистан находится на пороге гуманитарной катастрофы, а организация потоков гуманитарной помощи до сих пор остается под вопросом.

Сейчас можно скорее говорить о дополнительном давлении неопределенности в Афганистане на усиление масштабов эмиграции в Россию граждан тех государств Средней Азии, которые находятся в непосредственной близости от Афганистана. Мигранты из этого региона и ранее – в результате развития процессов трудовой миграции из Средней Азии в Россию – принимали решение о приобретении российского гражданства, только сейчас к этому решению их подталкивает в том числе и возможная эскалация военного конфликта в Афганистане. Например, уже наблюдается всплеск численности граждан Таджикистана, переезжающих в Россию на ПМЖ.

Таким образом, при всей неопределенности ситуации в Афганистане и нарастании рисков нового потока беженцев с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что потоки беженцев из Афганистана в Россию не будут значительными, по крайней мере в краткосрочном периоде.

Источник - Клуб "Валдай"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635672660
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