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Почему чиновники так вцепились в свои кресла (на примере Украины), - "МК"
15:39 31.10.2021

Погребинский рассказал, почему киевские чиновники так держатся за власть

Украинские чиновники даже при самой жесткой критике и обвинениях в коррупции держатся за власть и стараются остаться при должности. О причинах такой "верности креслу" рассказал известный украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Один день премьера – миллион долларов"
Комментируя в своем Telegram-канале очередной текст в украинских СМИТ "о продаже должностей, о фантастических откатах в команде Зеленского", Погребинский вспомнил один эпизод из прошлой жизни. По его словам, как-то раз (давно это было, уточнил политолог), он задал вопрос очень высокопоставленному чиновнику: почему премьер так упорно держится за свое кресло, зная как его ненавидят, и понимая, что непременно с позором попрут рано или поздно?

"Его ответ я запомнил надолго, - написал Погребинский. - В твоем вопросе, сказал он, есть часть ответа. Это ты сказал "рано или поздно". А ты представляешь, сколько стОит для него день пребывания в должности премьера?". Я сказал, что не представляю. "Так вот, если очень грубо, "навскидку" – ОДИН МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ. Понятно теперь, почему премьер держится за свое кресло с таким остервенением?".

"Так это – премьер! А день президента сколько тогда должен стОить?" - задал риторический вопрос Погребинский.

Авторы: СЕРГЕЙ ВАЛЬЧЕНКО

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635683940
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