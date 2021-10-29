Спасти Рахмона. 201 рос-база и НОА Китая защитят Таджикистан от Талибана? - "СП"

16:06 31.10.2021

201 дивизия и НОАК защитят Таджикистан от талибов*

Пекин построит военную базу на территории страны ОДКБ



Юрий Енцов



Когда говорят про границу Таджикистана с Афганистаном, обычно вспоминают реку Пяндж. Но есть на этой длинной, петляющей границе места, где только горы - все более высокие и ущелья, все менее проходимые. Именно там, на Памире, в Ваханском ущелье Горно-Бадахшанской автономной области Китай решил построить специальную базу для Министерства внутренних дел Таджикистана. Ее стоимость почти девять миллионов долларов. Проект соглашения о ее строительстве обсужден и принят парламентом республики.



Если в таджикской валюте, то базу оценивается в сто миллионов сомони. Если в юанях - 55 миллионов. Но суть в том, что строит - Китай, и как бы отнюдь не для министерства обороны, а для МВД. Есть соответствующее соглашением между министерством внутренних дел Таджикистана и министерством общественной безопасности Китая, - сообщил заместитель главы правоохранительного ведомства Таджикистана Абдурахмон Аламшозода. Но все равно вопросы остаются, что МВД, что минобороны - силовые ведомства. В какой-то момент, с наступлением времени "Ч", одних силовиков можно быстро заменить другими.



Директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов считает, что Китай не рассматривает будущий объект как базу для своих вооруженных сил:



- Формально это база для проведения ремонтных работ для китайской военной техники. Надо прекрасно понимать, что речи идет все-таки о реакции на афганскую ситуацию. Необходима совместная защита таджикских границ, границ Центральной Азии от возможного проникновения радикального ислама. Мне представляется, что все это было согласовано с российской стороной. Не думаю, что это представляет для нас какую-то серьезную угрозу.



Китай давно говорил о необходимости создания зарубежных военных баз. Но пока реальная действующая база только на востоке Африки, в Джибути, Китай ее использует для технических работ, а не как база наступательных войск. Поэтому в Таджикистане ничего особенного не происходит.



"СП": - По данным РИА "Новости" на базе будут размещены таджикские силовики с семьями. А вы утверждаете, что там будут и китайские специалисты тоже?



- Это совместная база, на которой предстоит размещение и таджикского, и китайского контингентов. Надо так же учитывать, что таджикские силовики - во многом обучаются российскими специалистами, там есть российские советники. Так что, по сути, на мой взгляд, база во многом получается трехсторонней…



Неподалеку от ущелья Вахан Ишкашимского района Горного Бадахшана предполагается разместить группу быстрого реагирования управления по борьбе с организованной преступностью таджикского МВД. По соглашению все оборудование, ввозимое в Таджикистан из Поднебесной при строительстве базы, будет освобождено от уплаты налогов и таможенных пошлин.



Запланировано возведение 12 зданий: административного корпуса, общежития, столовой, помещений для проживания, резервуары для воды и две наблюдательных вышки. Общая площадь комплекса составит три с половиной тысячи квадратных метров.



В этих местах, где рядом расположены границы как минимум трех государств: Таджикистана, Афганистана и Пакистана. А не так уж далеко - Китай с Киргизией. Прежде тут, чуть южнее, в Пакистане располагалась только одна старинная крепость, сохранившаяся со времен британского владычества. И вот руки у официальных властей, наконец, дошли



А все оттого, что по мнению заместителя директора Института Дальнего Востока Андрея Островского, что ситуация с Афганистаном очень обострилась:



- Поэтому помощь Китая не повредила бы - на мой личный взгляд. Не известно, что будет - сможет ли одна наша 201-я российская дивизия устоять против талибов*? Думаю, что там надо усиливать военное присутствие. То, что Китай включается - это хорошо.



"СП": - Не слишком ли он усилится?



- Но с другой стороны усиление талибана тоже ничего хорошего не обещает. Тем более что маршрут его известен - на север. Мы уже смогли в этом убедиться.



"СП": - Для нас странно слышать, что в Таджикистане военную базу строят китайцы. У нас на московских стройках работает много приезжих из этой страны. Словно там своих строителей не хватает?



- Я против того, чтобы на стройках работали в массовом количестве приезжие из Средней Азии. Раньше для строительства в Москве вполне хватала приезжих из окружающих столицу областей. А теперь их заменили гости из республик ближнего зарубежья. Они часто и ведут себя неподобающе…



Все-таки этой какой-то "разрыв шаблона": таджики трудятся на наших стройках, а к себе - приглашают китайцев. Но таджики на московских стройках появились вследствие избытка рабочей силы на их родине. Так же как и приезжие из Узбекистана. Здесь они получают гораздо больше, чем у себя на родине. Если бы у нас им было плохо, они бы сюда не ехали. Им выгодно у нас. Но весь потенциал таджикской рабочей силы задействовать внутри страны невозможно - ее слишком много для промышленности этой страны.



Вот они и едут к нам, считает военный эксперт Виктор Литовкин, который предлагает выяснить, что будет размещаться на будущей базе:



- Это так же может быть разведывательный объект или база хранения каких-то боеприпасов, материально-технических средств. Надо все-таки уточнить, что это: танки, артиллерия или стрелковые войска. Таджики наверняка будут работать на строительстве военной базы вместе с китайцами.



Я полагаю, что там появится, мягко говоря, достаточно "скромный объект", с размещением не дивизии, а батальона. Ничего плохого в этом нет. В рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) есть направление борьбы с терроризмом. Этим совместно занимаются и Китай, и Россия, и Таджикистан, и Казахстан и другие страны входящие в ШОС. Поэтому совместные действия России и Китая на территории Таджикистана, конечно с участием таджикских военных - это усиление границы, усиление возможности противостоять проникновению террористических группировок на территорию Таджикистана, а так же далее на север, в Казахстан и на территорию России.



Кроме того не надо забывать о проникновении с территории Афганистана наркотических средств. Поэтому совместную работу России, Китая и Таджикистана я бы только приветствовал. Она сближает.



А потом я хочу сказать, что нет никакой сенсации в том, что Китай чувствует себя в Таджикистане достаточно свободно. Китай давным-давно оказывает экономическую помощь этой стране. Обеспечивает таджикские вооруженные силы различными компьютерами, автобусами, автомобилями. Эту технику можно элементарно увидеть, когда приезжаешь в эту республику, заходишь в Министерство обороны Таджикистана. Там -все китайское.



Более того, китайцы работают на рудниках, добывают там золото в месторождениях "Верхний Кумарг" и "Восточный Дуоба" в Согдийской области, алмазы, взамен строят электростанции, линии электропередач, объединившие отдельные части энергосистемы страны, что важно в условиях многолетнего зимнего энергодефицита. В столице Душанбе китайцы построили тепловую электростанцию. Там работает более четырехсот китайских компаний, это крупнейшие налогоплательщики и основные экспортеры.



Они внедрились в экономику страны. Поэтому сегодня говорить о том, что появление специальных объектов представляет опасность, я бы не стал. Надо понимать в каких масштабах и с какими целями они там действуют, и насколько это будет согласовываться с национальными интересами России, ШОС и организации Договора коллективной безопасности. Таджикистан и Россия подписали этот договор. Я думаю, что Таджикистан ничего не делает без согласия со своими союзниками по данному договору…



С этим утверждением отчасти согласен независимый военный эксперт Александр Храмчихин, который тоже считает, что китайцы находятся в Таджикистане давно:



- Поскольку скрывать дальше не получается, то они решили это легализовать. Для России это не то, что опасно буквально, напрямую, но очевидно, что происходит постепенный переход Таджикистана из российской сферы влияния в китайскую. Все это более чем очевидно.



"СП": - Казалось бы, гористая местность на высоте пять тысяч метров над уровнем моря никому не нужна кроме "снежных людей". Но Китай полвека тому назад "откусил" у Индии большой кусок Тибета. Сейчас откусывает Таджикистан?



- Не только кусок Таджикистана, но и кусок Киргизии. Просто это было сделано тайно. Россия ничего с этим поделать не может. Это против американцев можно устроить истерику, а против Китая - нельзя…



* Движение "Талибан" Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.