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Афганские пилоты угнали в Узбекистан и Таджикистан 25% военной техники Афганистана,
16:43 31.10.2021

Афганским летчикам удалось угнать 25% военных самолетов, имевшихся в распоряжении армии Афганистана, чтобы они не достались радикальному движению "Талибан". Об этом говорится в квартальном отчете Генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), опубликованном 30 октября.

Речь идет о самолетах вывезенных в Таджикистан и Узбекистан. Среди авиации, находившейся на вооружении ВВС Афганистана, есть легкие штурмовики A-29 Super Tucano, вертолеты UH-60 Black Hawk, MD-530 и вертолеты Ми-17.

Один из авторов отчета Джон Сопко сообщает в документе, что раскрыть полную картину произошедшего в Афганистане на фоне вывода войск США и НАТО невозможно, так как часть информации уже засекречена.

Массовое бегство афганских военнослужащих - наземных сил и авиаподразделений - в Узбекистан и Таджикистан произошло в августе, после того, как талибы взяли под свой контроль крупнейший на севере Афганистана город Мазари-Шариф и окружили афганскую столицу Кабул.

Около 500 военнослужащих афганских ВВС и их родственников оказались в Термезе, в Узбекистане.

Как сообщил позже МИД РУз, 12 и 13 сентября бежавшие в Узбекистан афганские военные и члены их семей были вывезены, "в третью страну".

Источник - centralasia.media
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