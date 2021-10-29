Судный день Судана, - Рами Аль-Шаер

18:08 31.10.2021 США лишают легитимности власти в Судане и оставляют без электричества Ливан

Рами Аль-Шаер



В интервью российскому информационному агентству "Спутник" главнокомандующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что "максимум в течение недели в Судане выберут нового премьер-министра и Суверенный Совет".



Касаясь вопроса избрания нового премьер-министра страны, аль-Бурхан сказал, что глава правительства Судана "будет технократом". По словам главнокомандующего, предыдущий премьер Абдалла Хамдук был избран "через консенсус между политическими и военными силами". Как отметил аль-Бурхан, "сейчас политических сил нет, поэтому у нас патриотическая обязанность - вести народ и помочь ему в переходный период, пока не будут проведены выборы". Выступая по национальному телевидению вечером в четверг, 28 октября, аль-Бурхан пообещал "в ближайшее время завершить формирование переходных органов власти и осуществить демократические преобразования, придерживаясь принципов справедливости, свободы и мира". Главнокомандующий армией Судана подчеркнул, что "Хамдук, несмотря на его задержание, будет первым кандидатом на должность премьер-министра".



Между тем Совет Безопасности ООН после трех неудачных попыток наконец-то принял заявление, касающееся последних событий в Судане. Члены СБ ООН назвали эти события "захватом власти" (Take over), а не "переворотом" (Coup), видимо, учитывая то обстоятельство, что слово "переворот" - это юридический термин, в то время как выражение "захват власти" является скорее понятием описательным. При обсуждении проекта резолюции, внесенного Великобританией, Россия и Китай выступили против формулировки "решительное осуждение действий военных". В итоге было принято заявление, в котором сказано, что "члены Совета Безопасности ООН призывают суданские военные власти восстановить гражданское переходное правительство на основе Конституционного документа и других основополагающих документов процесса перехода".



Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя события в Судане, сказал: "Мы хотели бы видеть скорейшее возвращение ситуации в стране в конституционное русло. Мы, конечно, призываем все стороны к сдержанности". По словам пресс-секретаря российского лидера, "Москва внимательно наблюдает за тем, что происходит в Судане". Песков также отметил, что "суданцы должны сами разобраться в ситуации в стране". "Мы желаем, чтобы это произошло как можно скорее и без каких-либо потерь человеческих жизней", - добавил представитель Кремля.



В свою очередь, президент США Джо Байден в своем заявлении, размещенном в четверг, 28 октября, на официальном сайте Белого Дома, потребовал от суданских военных немедленно освободить всех задержанных и восстановить работу институтов переходного правительства. Байден осудил "захват власти военными". В заявлении было отмечено, что этот "захват власти" также осудили Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, Африканский Союз, Евросоюз, Международный валютный фонд и Всемирный банк. Однако Лига арабских государств, по словам ее Генерального секретаря Ахмеда Абуль Гейта, лишь выразила "глубокую обеспокоенность" в связи с последними политическими событиями в Судане и призвала "придерживаться принятых норм и правил переходного периода", среди которых – принцип разделения властей между военными и гражданскими институтами, пока в стране не будут проведены всеобщие выборы. Организация исламского сотрудничества также заявила, что внимательно, "с озабоченностью" следит за развитием ситуации в Судане и призвала все стороны придерживаться положений Конституционного документа и других достигнутых договоренностей, касающихся переходного периода. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф бен Ахмад аль-Усеймин подчеркнул, что "диалог является единственным способом для урегулирования разногласий". По его словам, "во главу угла необходимо поставить интересы всего суданского народа".



Не знаю, чем руководствовался Белый Дом, включив Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества в список в тех, кто "осуждает захват военными власти в Судане". Ведь в официальных заявлениях этих двух авторитетных организаций говорилось лишь о "глубокой обеспокоенности" и "озабоченности" в связи с последними событиями в Судане.



Тем не менее президент Байден отметил, что "наше послание (видимо, под словам "наше" он имел в виду все вышеупомянутые организации - Авт. ), адресованное военным властям Судана, четкое и недвусмысленное: суданский народ имеет право на мирные протесты, необходимо восстановить переходное гражданское правительство".



В этой связи я не могу не разделить точку зрения президента США и американской администрации по такому вопросу, как право суданского народа не только на "мирные протесты", но и на "самоопределение", на "суверенитет над своей собственной территорией", на "территориальную целостность страны", на "стабильность суданского общества в условиях, когда сформированы инклюзивные институты власти, избранные народом", а не навязанные стране из-за рубежа в соответствии с планами внешних сил.



Вместе с тем нынешняя истерия, поднятая многими СМИ по поводу "переворота" в Судане, напоминает события, предшествовавшие принятию Советом Безопасности ООН 17 марта 2011 года резолюции № 1973 о создании бесполетной зоны над территорией Ливии, что впоследствии было использовано в качестве предлога для бомбардировок населенных пунктов этой страны.



За неделю до принятия резолюции, 10 марта 2011 года, Совет по вопросам мира и безопасности Африканского союза провел саммит африканских лидеров, где было принята "дорожная карта" урегулирования ливийского конфликта. Этот документ предусматривал немедленное прекращение боевых действий, налаживание взаимодействия с ливийскими властями по вопросам оказания гуманитарной помощи, защиту иностранных подданых, разработку и осуществление политических реформ для того, чтобы устранить причины конфликта.



Совет по вопросам мира и безопасности также принял решение о создании Комиссии высокого уровня, состоящей из глав государств и правительств Мали, Мавритании, Республики Конго, Южной Африки и Уганды. Необходимо учесть также то обстоятельство, что резолюция № 1973 СБ ООН предоставила странам-членам Совбеза полномочия действовать на местном уровне при помощи региональных организаций с целью "принятия всех необходимых мер" для защиты гражданских лиц и населенных пунктов, которым угрожала опасность развязывания боевых действий, и "в том числе, такой меры, как создание бесполетной зоны над территорией Ливии". В пункте № 5 резолюции была упомянута Лига Арабских государств, а не Африканский союз, из чего следовало, что этот документ был адресован не ведущей африканской организации в части, касающейся международного сотрудничества с целью защиты гражданских лиц. Однако Комиссия высокого уровня Совета по вопросам мира и безопасности Африканского союза на своем заседании в Нуакшоте 19 марта 2011 года заявила о намерении посетить Ливию для того, чтобы содействовать диалогу по вопросам политических реформ, направленных на мирное устойчивое решение конфликта. На следующий день члены Комиссии высокого уровня планировали вылететь в Ливию, чтобы провести переговоры с представителями конфликтующих сторон.



Действуя в строгом соответствии с положениями резолюции № 1973 СБ ООН, Комиссия запросила разрешения вылететь в Ливию, однако получила отказ. Практически одновременно с заседанием Комиссии высокого уровня в Нуакшоте, ВМС США и Великобритании выпустили по территории Ливии около 110 крылатых ракет "Томагавк", а ВВС Франции, Великобритании и Канады совершили облет ливийской территории. Кроме этого, войска международной коалиции блокировали Ливию с моря. Последствия тех событий мы все видим до сих пор.



Эти события произошли давно. Однако меня не покидает ощущение возможного повторения того же сценария, особенно на фоне шумихи, поднятой в ряде СМИ по поводу "переворота" в Судане. Будут ли события в Судане развиваться по ливийскому сценарию?



Что касается вышеупомянутых слов Байдена, то хотелось бы узнать, почему он не выступал с подобными заявлениями, когда речь шла о судьбе палестинского народа, об Афганистане, Ливии, о событиях в северо-восточной части Сирии, об Ираке, не комментировал, как на самом деле живут миллионы людей в странах, которые стали объектами пагубных американских авантюр, совершаемых под лозунгами пресловутой "демократии", "свободы", о "жизни по-американски"?



Одновременно с "четкими и недвусмысленными посланиями" Байдена, из близких к Белому Дому источников поступила информация о том, что Вашингтон заморозил финансирование Всемирным банком проекта "Арабская газовая труба". Речь идет о поставке газа из Египта в Ливан через территорию Иордании и Сирии. Осуществление этого проекта давало определенную надежду на решение энергетического кризиса в Ливане.



Этот проект стал результатом сложной сделки, достигнутой в результате долгой работы, проделанной Москвой и Вашингтоном на различных уровнях с целью достижения стабильности на юге Сирии, в районах, где проходит газопровод и линии электропередач. Осуществление этого проекта стало возможным благодаря урегулированию ситуации в ряде районов Сирии под эгидой и при участии России, взаимодействию Дамаска с руководством Иордании, что выразилось в телефонном разговоре между президентом Сирии Башаром Асадом и королем Иордании Абдаллой II, контактам на министерском уровне и по линии спецслужб, в результате чего было принято решение об открытии трассы Амман-Дамаск. Была также проведена серия встреч на министерском уровне между Сирией, Иорданией, Египтом и Ливаном, в ходе которых обсуждались пути решения технических вопросов в рамках подготовки к пуску газопровода и налаживанию поставок электроэнергии в Ливан.



Сегодня же этот проект по сути дела похоронен. Причина, на мой взгляд, кроется в том, что Соединенные Штаты, вместо того чтобы помочь Ливану преодолеть серьезный экономический кризис, оказать поддержку обанкротившимся ливанским банкам, решить проблему катастрофической инфляции, которая привела к резкому росту цен, прибегли к своей излюбленной, вызывающей отвращение тактике - обману. Я уже не говорю о провокациях, направленных на разжигание вспыхивающих время от времени межконфессиональных конфликтов. Нельзя не поверить множеству доказательств того, что к этим конфликтам приложили руку американцы и израильтяне, которые ведут "непримиримую борьбу" с ливанской "Хезболлой" и Ираном.



Интересно, почему господин Байден хранит молчание, когда речь идет о незаконном строительстве поселений, когда Израиль 24 октября во всеуслышание объявляет о своих планах по расширению строительства поселений на оккупированной палестинской территории? Между тем уже объявлены тендеры на строительство 1355 жилых комплексов на Западном берегу реки Иордан и 83 комплексов в Восточном Иерусалиме. Цель этих шагов - удвоить к 2026 году число израильтян, проживающих на территории Иорданской долины. Почему же президент США ничего не говорит об этом?



Или американскую администрацию беспокоят только такие проблемы, как "переворот" в Судане, "захват военными" власти в этой стране, а также то, как оставить Ливан без электроэнергии, не дать ему возможность получить какую-то помощь от международных организаций, наказывая таким образом весь ливанский народ? Источник - zavtra.ru

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