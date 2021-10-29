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Голодовка не впрок : партия Саакашвили с треском проиграла второй тур, - "МК"
18:35 31.10.2021

"Над ним смеется вся тюрьма"

В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. В 24 округах граждане повторно голосовали за мажоритарных депутатов сакребуло (местный представительный орган). Также выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе пяти крупных – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. После подсчета 100% голосов оказалось, что кандидат от оппозиции сумел победить только в одном населенном пункте. Это поселок Цаленджиха в регионе Самегрело - Земо Сванети (население 3800 человек). Саакашвили не помог.

Как говорил товарищ Швондер, "это какой-то позор". Напомним, что представители оппозиционного Единого национального движения (ЕНД) гордо вещали, что в пух и прах разобьют правящую партию "Грузинская мечта" в крупных городах. В результате во всех крупных городах оппозиция проиграла. Накануне второго тура основатель ЕНД, экс-президент Саакашвили, пошел ва-банк, поставив на кон даже свою жизнь. Он объявил в тюрьме, где сейчас пребывает, самую строгую голодовку, отказавшись принимать назначенные врачами лекарства и сдавать анализы. И заявил грузинским избирателям, что от их выбора зависит его жизнь. Ну избиратели и показали, как им важна жизнь великого реформатора. Хотя, не исключено, они ему просто не поверили. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе обвинил экс-президента в имитации голодовки и сообщил, что тот ежедневно выпивает по три литра лимонада. "Вся тюрьма смеется", - добавил он.

По обыкновению, ЕНД тут же объявило, что не признает итоги выборов. Сторонники Саакашвили, кстати, до объявления данных ЦИК даже успели отпраздновать свою победу. Один из лидеров ЕНД Георгий Барамидзе заявил о начале "мирной революции" с понедельника. Все, как всегда: палатки, гражданское неповиновение, крики о фальсификациях. Однако очень сомнительно, что оппозиции удастся повторить сценарий 2003 года и спровоцировать серьезное гражданское противостояние. Уровень поддержки ЕНД в грузинском обществе стал понятен после ареста Саакашвили: народ не вышел стихийно на улицы в его поддержку, а на хорошо разрекламированную "массовую" акцию оппозиции в центре Тбилиси пришлось завозить людей из провинции на специально арендованном транспорте.

"Революционная ситуация" сегодня в Грузии отсутствует. У оппозиции есть в запасе только один сценарий: госпереворот. Но нынешние грузинские власти – это не поздний Шеварднадзе, и если сторонники Саакашвили решатся на силовой сценарий, церемониться с ними не будут. Кстати, уже возбуждено уголовное дело о попытке госпереворота с участием Саакашвили, вероятно, после выборов ему будет дан ход. Фигурантами его могут оказаться ближайшие соратники экс-президента. Власти утверждают, что Саакашвили, тайно приехав в Грузию, должен был эффектно появиться перед толпой на митинге после выборов. Его арест должен был спровоцировать беспорядки, штурм госучреждений. При этом якобы планировалось убийство нескольких оппозиционеров, в котором обвинили бы власти.

Словом, сидеть Саакашвили – не пересидеть. Я думаю, что Украине его не передадут, наоборот, накрутят еще не один новый срок. Выпустить Саакашвили – это значит серьезно разочаровать электорат "Грузинской мечты", и она на это не пойдет. Есть пиар, а есть суровая реальность. Саакашвили годами вещал, что у него в Грузии просто офигенная поддержка, что грузины только и мечтают о том, чтобы сбросить ненавистный режим "российского олигарха" Иванишвили и продолжить самые лучшие в мире реформы под его, мишиным, руководством. Результат мы видим: ЕНД потерпело серьезное поражение, Саакашвили в тюрьме, и грузинский народ это, похоже, устраивает.

Марина Перевозкина

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635694500
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