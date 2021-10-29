Ядовитое жало неолиберализма в Латинской Америке, - С.Кожемякин

00:10 01.11.2021 Латиноамериканская буржуазия пытается взять реванш за политическое и моральное банкротство. В Боливии правая оппозиция подняла флаг сепаратизма. Власти Эквадора, испугавшись протестов, ввели режим чрезвычайного положения.



Месть за поражение



Чилийский поэт Пабло Неруда заметил как-то, что капитализму свойственны все сорта яда, а народу дается право выбрать лишь один из этих сортов. Это наблюдение замечательно характеризует ситуацию в Латинской Америке. Как и во времена Неруды, трудящиеся загнаны в тесный политический "вольер". Их права ограничены узким пространством, любые попытки выйти из него караются. На протяжении всего времени, пока Боливией руководило "Движение к социализму" во главе с Эво Моралесом, правые силы не переставали кричать об "авторитаризме" и добиваться его свержения. Когда же им это удалось, на народные массы обрушились репрессии. Десятки человек погибли.



Хунта, пришедшая в результате переворота, не смогла удержать власть. Год назад "Движение к социализму" одержало убедительную победу. Его выдвиженцы получили большинство в обеих палатах парламента, кандидат левых сил Луис Арсе стал президентом. Новому правительству удалось быстро расчистить "авгиевы конюшни". После прошлогоднего 8-процентного падения за первую половину года экономика выросла на 9,4 процента. Восстановлен разоренный госбюджет, создан фонд государственных инвестиций. Средства объемом 217 млн долларов пойдут на проекты в промышленности и сельском хозяйстве, помогая восстановить внутренний спрос.



Однако воля народа и на этот раз оказалась для буржуазии пустым звуком. Она ждала случая, чтобы нанести ответный удар. Таким поводом стал законопроект о борьбе с отмыванием денег. Важность его принятия подтвердило "Досье Пандоры" - опубликованные недавно данные об офшорных счетах сотен публичных персон. Среди них оказались и боливийцы, например Бранко Маринкович. Один из богатейших людей страны, во время годичного правления хунты он занимал пост министра экономики и финансов. Этот период стал разорительным для страны. По крайне приблизительным подсчетам, из Боливии вывели более 1 млрд долларов. Финансовые аферы включали махинации с бюджетом минздрава, а также получение в обход закона кредита Международного валютного фонда. Правительству Арсе пришлось возвращать как сам транш, так и проценты по нему, превысившие 24 млн долларов.



Оппозиция грубо извратила суть документа. Она утверждала, что власти хотят следить за гражданами и ввести тотальный контроль над бизнесом, в том числе мелким. В начале октября правые силы объявили о формировании альянса "Новый блок единства за свободу и демократию" и выдвинули правительству ультиматум. Помимо отзыва законопроекта, они потребовали освободить всех находящихся под арестом членов хунты и восстановить в должности силовиков, виновных в репрессиях. Как указывается, выполнение этих требований "не даст Боливии вернуться к диктатуре".



11 октября оппозиция попыталась организовать всеобщую забастовку. Ей удалось втянуть в протесты объединения розничных торговцев и водителей, но конечная цель - вызвать хаос блокированием основных магистралей - провалилась. Большинство профсоюзов и общественных движений поддержали правительство. На следующий день они устроили многотысячные манифестации. "Трудящиеся защищают родину, демократию и народное голосование от попыток дестабилизации. Мы ценим восстановление экономики после года разрушения и разграбления", - заявил глава Боливийского рабочего центра Хуан Хуарачи. В свою очередь экс-президент Эво Моралес, возглавляющий "Движение к социализму", назвал правую коалицию "блоком безнаказанности". "Виновники переворота мстят людям, которые победили их своими голосами. Они хотят уйти от наказания", - подчеркнул он.



Несмотря на массовую поддержку, политика властей недостаточно последовательна. 14 октября правительство объявило об отзыве законопроекта об отмывании денег, до этого одобренного нижней палатой парламента, объяснив этот шаг нежеланием давать оппозиции повод для протестов. Однако противники власти расценили это как свою победу. "Это триумф народа! Грядет новая борьба, демократия победит авторитаризм!" - хорохорится Луис Фернандо Камачо.



Этот ультраправый политик принял активное участие в перевороте. После победы Арсе против него возбудили уголовное дело, однако не решились арестовать, и весной Камачо был избран губернатором департамента Санта-Крус. Для будущего страны это таит серьезную опасность. В 2008 году регион уже пытался отделиться от Боливии. Сепаратизму способствует то, что значительную часть его населения составляют белые. С колониальных времен они владеют латифундиями, где выращиваются сахарный тростник, рис, хлопок. Открытие богатых месторождений газа только подогрело аппетиты дельцов.



Едва вступив в должность, Камачо стал спекулировать на расширении полномочий департамента. В нарушение Конституции местные власти наделили себя правами назначения прокурора, финансового контролера, сотрудников избиркома и других чиновников. Скандальный демарш был совершен во время празднования годовщины антииспанского восстания. Руководство региона не позволило выступить приехавшему в Санта-Крус вице-президенту Давиду Чокеуанке и спустило "випалу" - знамя коренных народов, наравне с флагом использующееся в качестве государственного символа Боливии. Президент назвал это проявлением расистской логики колониальных времен, добавив, что "Санта-Крус не является чьей-то вотчиной, а принадлежит всем боливийцам".



Тем временем Камачо заявил о готовности принять и защитить всех "жертв режима". Не исключены дестабилизирующие действия оппозиции, вплоть до вооруженных провокаций. Серьезного внимания заслуживают результаты расследования, обнародованные МВД. По его данным, за несколько дней до прошлогодних выборов в страну прибыла диверсионная группа. Получая указания из Майами и координируя свои действия с хунтой, она должна была убить Арсе. Покушение сорвалось из-за бдительности его окружения. Куда меньше повезло президенту Гаити Жовенелю Моизу. В июле этого года с ним расправилась группа тех же самых головорезов.



Явным сигналом для правительства Арсе стало награждение Феликса Родригеса - сотрудника ЦРУ, руководившего поимкой и убийством Че Гевары в Боливии в 1967 году. Губернатор Флориды Рон Десантис вручил ему медаль свободы, призвав "бороться с коммунизмом во всем мире".



Ползучий переворот



Если в Боливии капитал хочет вернуть власть, то в Эквадоре его задача - любой ценой сохранить свое господство. Напомним: несколько лет страной руководил Ленин Морено. Много лет он мимикрировал под социалиста, но после избрания расправился со вчерашними соратниками и повел страну по неолиберальному пути. Результатом согласованных с МВФ реформ стало массовое обеднение и неготовность к пандемии. Треть населения живет в бедности, 2,3 млн граждан страдают от недоедания. Из-за кризиса страну в прошлом году покинули 100 тыс. человек.



Протесты против антинародной политики жестоко подавлялись, но в этом году у трудящихся появился шанс. Кандидат от левой коалиции "Союз надежды" Андрес Араус уверенно лидировал в первом туре президентских выборов, однако во втором уступил банкиру Гильермо Лассо. Этому способствовали предательская позиция ряда других кандидатов и всемерная поддержка Лассо буржуазией, в том числе зарубежной.



Понимая зыбкость своего положения, президент начал с изощренного популизма. "Виновные в кризисе набивают карманы, в то время как невиновные - простые эквадорцы - не могут наполнить свой желудок", - вещал он на инаугурации. Но, выполнив одно из обещаний - вакцинировать от коронавируса половину населения, Лассо, видимо, решил, что "с народа хватит". Власти провели новые переговоры с МВФ, добившись выделения 1,5 млрд долл. до конца года и пообещав "оптимизировать госрасходы". Это выразилось в сокращении субсидий на топливо и прекращении закупок сельхозпродукции по гарантированной цене.



Также власти объявили о возвращении в международный арбитраж под эгидой Всемирного банка и принялись задабривать корпорации. Англо-французская нефтегазовая компания Perenco получила 374 млн долларов по иску, поданному еще в 2008 году. Так она оценила свои потери из-за повышения налогов левым правительством Рафаэля Корреа.



Наконец, кабинет Лассо внес в парламент пакет радикальных реформ. Обильно пересыпанный цитатами неолиберальных "гуру" Айн Рэнд и Милтона Фридмана, документ предусматривает сокращение государственного присутствия в экономике. Власти настаивают на либерализации трудового законодательства. Срок деятельности срочных трудовых договоров предлагается довести до четырех лет, что лишит работников большинства прав, а также сократит полномочия профсоюзов. Будут устранены преграды для иностранных инвесторов: запрещены региональные референдумы по горнодобывающим проектам и выделены прежде охраняемые территории. Их площадь составляет 3 млн гектаров, входящие в зону расселения 22 индейских племен.



Чтобы "подсластить пилюлю", правительство инициировало некоторое увеличение налогов для богатых граждан. Но сбить людей с толку популистская подачка не смогла. В стране начались широкие протесты. Объединенный фронт рабочих и конфедерация коренных народов провели забастовку против роста цен на топливо и других требований МВФ. "Политика Лассо приносит пользу богатым, а рабочим - страдания. Если власть не остановится, народ поднимет восстание", - заявил глава конфедерации коренных народов Леонидас Иса.



Власти не церемонились с демонстрантами. В Кито - столице страны - на них спустили полицейских собак. Но людей это не остановило. 18 октября по стране прокатились выступления крестьян, требующих возобновить закупку сельхозпродукции, ввести регулирование цен и льготные ссуды. К фермерам присоединились учителя. Национальный союз педагогов выступает за увеличение бюджетных расходов, выравнивание зарплаты по регионам и восстановление уволенных учителей. 21 октября протестовали медработники, возмущенные нестабильной занятостью, нехваткой лекарств и оборудования.



Под давлением улицы изменился расклад в парламенте. Если прежде последовательным критиком власти был только "Союз надежды", то теперь к нему присоединились индейское движение "Пачакутик" и Социал-христианская партия. Вместе они отказались рассматривать пакет реформ. Это не единственная неприятность для Лассо. Президент и его семья упоминаются в "Досье Пандоры" как партнеры 14 офшорных компаний в Панаме и США, хотя Лассо неоднократно утверждал, что все его активы находятся в Эквадоре. Кроме того, президент уличен в уходе от налогов, что нанесло государству ущерб в 32 млн долларов.



Подавляющим большинством голосов депутаты постановили создать комиссию для расследования махинаций. Однако Лассо не только отказался давать показания, но и пригрозил распустить парламент. Выступая по национальному телевидению, он сообщил о "заговоре против демократии", которым руководят экс-президент Корреа, Леонидас Иса и глава Социал-христианской партии Хайме Небот. Попутно Лассо назвал парламент "ленивым органом", из-за которого откладывается восстановление экономики. Потребовав принятия пакета реформ в месячный срок, президент пообещал в случае отказа назначить досрочные выборы.



Почва уже готовится. 18 октября Лассо ввел режим чрезвычайного положения сроком на два месяца. Поводом стали рост преступности и тюремные бунты. Для "восстановления порядка" в девяти провинциях развернута армия, значительно расширены полномочия полиции. Ее освободят от исков в случае ранения или гибели предполагаемых злоумышленников. "Сегодня права человека кажутся более важными, чем безопасность страны. Мы это исправим", - возгласил президент-"либерал".



Решимости ему придала поддержка Вашингтона. На следующий день после введения режима ЧП в Кито прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. "Демократия иногда должна принимать исключительные меры для обеспечения безопасности своих граждан", - заявил он, одобрив шаги Лассо. По словам дипломата, Эквадор и Колумбия - еще одна страна, которую посетил Блинкен, смогли развить демократию на благо народа.



Оппозиция заявила о "ползучем перевороте" и отметила, что единственная цель ЧП - защитить власть от народного гнева. 20 октября профсоюзы внесли в парламент законопроект о трудовой реформе, включающий гарантии стабильной занятости и социального обеспечения. Народ Эквадора готов защищать свои права.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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