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Постоянная величина: почему в Японии победила партия власти, - Н.Портякова
00:14 01.11.2021

И стоит ли ждать изменений во внешней политике Токио

Наталия Портякова

Выборы в ключевую нижнюю палату Японии закончились победой правящей Либерально-демократической партии. Впрочем, победа эта оказалась с легким привкусом горечи: партия власти потеряла некоторое число депутатских мандатов по сравнению с парламентом прежнего созыва, но на пару со своим союзником - партией "Комейто" - все-таки заручилась простым большинством. Таким образом сотый премьер Японии Фумио Кисида, лишь в сентябре победивший в борьбе за пост лидера политсилы и избранный на роль главы правительства однопартийцами, смог пройти и тест избирателей.

Сила привычки

Либерально-демократическая партия Японии правила страной в течение последних 66 лет (за исключением четырех, во время которых власть принадлежала оппозиции). Интересно, что в Стране восходящего солнца столь долгое доминирование скорее обеспечило ЛДП в глазах избирателей реноме надежной и проверенной политической силы, отмечают эксперты.

- С момента своего создания в 1955 году ЛДП долгое время находилась у власти в качестве правящей партии и накопила мудрость и опыт управления. Другие политические силы в Японии не имеют такого опыта. И когда они несколько раз становились правящими, то оказывались недолговечными, - пояснил "Известиям" доцент Токийского технологического института, специализирующийся на политике и СМИ, Ресуке Нисида причины популярности ЛДП.

По мнению другого японского политолога, эксперта токийского Университета Софии Коити Накано, доминирование ЛДП на политическом олимпе страны связано прежде всего с тем, что в стране нет реальных равных условий игры.

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- Будучи вечной правящей партией, ЛДП сумела в значительной степени создать условия, которые формируют предвыборную борьбу в ее пользу. У нее есть все преимущества, которые можно придумать для действующего лидера, - отметил эксперт.

Так или иначе большинство опросов по итогам выборов 31 октября сулило ЛДП победу. Правда, далеко не безоговорочную - ряд аналитиков даже допускал, что голосование приведет к потере ЛДП большинства в парламенте.

По данным предвыборных рейтингов агентства Kyodo, голосовать за либерал-демократов намеревались 26,9% избирателей, около 5% собирались поддержать младшего партнера ЛДП партию "Комейто". Отставание оппозиции при этом было весьма приличным - отдать голос за главную оппозиционную Конституционную демократическую партию (КДП) были готовы лишь 9,7% избирателей. Но при этом за неделю до выборов 40% не могли четко сказать, за кого они в итоге проголосуют, внося в кампанию изрядную интригу.

Обязательства оппозиции

Нынешняя предвыборная кампания в Японии оказалась интересной и тем, что оппозиционные силы впервые решили объединиться в попытке прекратить доминирование ЛДП. КДП, Коммунистическая партия Японии и еще две небольшие партии, в прошлом чаще конкурировавшие не столько с консервативным большинством, сколько между собой, на этот раз выставили единых кандидатов в большинстве округов.

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В начале сентября они подписали обязательство, что в случае своей общей победы отменят ряд принятых в годы власти Синдзо Абэ законов о безопасности, будут выступать в соответствии с духом действующей конституции и ее пацифистской статьей 9 (Абэ и его сторонники, к коим относится и Кисида, очень хотели ее пересмотреть) и сообща бороться против переноса военной базы США в префектуре Окинава в район Хеноко. Кроме того, четверка выступила за повышение минимальной заработной платы и пересмотр налогов на прибыль и корпоративные налоги - так, чтобы зарабатывающие мало люди отчисляли казне меньше, а крупный бизнес - больше.

Многие эксперты сочли такое сотрудничество оппозиционных сил историческим. Но большинству японцев коллаборация показалась не самой лучшей идеей. Как продемонстрировал недавний опрос Kyodo, 60,4% респондентов были не в восторге от соглашения КДП и коммунистов, сочтя такой союз недолговечным.

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Незадолго до голосования Фумио Кисида, ставший около месяца назад новым лидером ЛДП и автоматически премьером Японии, заявил, что наиболее реальным исходом выборов будет получение в 465-местном парламенте простого большинства в 233 мандата на пару с "Комейто" - намного меньше, чем 305, которые коалиция контролировала до выборов. Но по итогам двум партиям удалось заручиться даже более приличным числом кресел - подсчет 85% голосов показал, что им досталось уже 265 мест.

Идя на выборы, Кисида обещал укрепить систему здравоохранения Японии для борьбы с COVID-19 и стимулировать экономический рост. Как известно, именно не самое удачное реагирование на пандемию стало одной из причин, по которым предыдущий премьер Есихидэ Суга решил самоустраниться в августе с роли лидера партии.

Однако нынешняя эпидемическая ситуация, напротив, сыграла на руку правящей партии: в последние недели ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Японии стало быстро снижаться и с отменой чрезвычайного положения и возобновлением работы баров и ресторанов у многих возникло ощущение возвращения к нормальной жизни. И это, безусловно, стало благоприятным фактором для ЛДП.

В сфере внешней политики Фумио Кисида обещал противостоять растущей ассертивности Китая в регионе и более тесно сотрудничать с Австралией, Индией, АСЕАН, европейскими странами и Тайванем для "продвижения свободной и открытой индо-тихоокеанской политики". При этом японо-американский альянс остался для ЛДП краеугольным камнем дипломатии Японии.

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- Япония в значительной степени зависит от США в своей внешней политике и политике безопасности, и нет ничего, что указывало бы на то, что это сильно изменится после выборов, - заверил "Известия" эксперт по японской политике из токийского Университета Софии Коити Накано. - Япония также, скорее всего, поддержит курс США на усиление напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня, хотя пацифистские настроения среди общественности остаются сильными.

По словам эксперта, о неизменности общего курса Японии после выборов свидетельствует и тот факт, что сам премьер Кисида долгое время возглавлял МИД при Синдзо Абэ, а также оставил на своих постах главу МИДа Тосимицу Мотэги и главу минобороны Нобуо Киси. Последний, кстати, является родным братом экс-премьера Абэ (разные фамилии у политиков потому, что в младенчестве Киси усыновили родственники по материнской линии).

Кроме того, много заявлений касалось и укрепления обороны - прежде всего для противодействия северокорейской ракетной угрозе. Кисида не только призвал к увеличению расходов на оборону до 2% от ВВП (вместо нынешнего неофициального предела в 1%), но и допустил вероятность пересмотра национальной оборонной стратегии с целью разрешения превентивных ударов по ракетным базам на территории потенциального противника. Отличным напоминанием о том, что угроза от КНДР для Токио не пустой звук, стал пуск Пхеньяном 10 октября ракеты с подлодки, из-за чего премьер был даже вынужден прервать свое предвыборное мероприятие, чтобы вернуться в Токио для обсуждения ракетных испытаний соседей.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635714840
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