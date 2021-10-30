Байден объяснил свое опоздание на G20 "игрой с лифтами". Старик-то совсем того...

00:17 01.11.2021

Стас Малаев



Президент США Джо Байден извинился за свое опоздания перед журналистами на саммите "Большой двадцатки" в Риме. Об этом сообщает РИА "Новости".



"Пожалуйста, садитесь. Я прошу прощения, что заставил вас ждать. Мы играли с лифтами, долгая история. В любом случае, добрый вечер", - сказал Байден, не дав никаких дальнейших объяснений.



Сообщается, что с июня по октябрь среднее время опоздания президента США на публичные мероприятия составило 22 минуты. Иногда задержки доходили до часа и более.



Ранее сообщалось, что Байден более чем на час опоздал на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президенты встречаются во французском посольстве в Ватикане. Это первая встреча на высшем уровне после того, как США, Великобритания и Австралия объявили о создании оборонного альянса AUKUS, после чего Франция потеряла многомиллиардный контракт на поставку австралийским военным атомных подводных лодок.



Саммит "Большой двадцатки" проходил в Риме 30 - 31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, задействовала в переговорах ключевых игроков по Афганистану - США, Турцию, Китай и Россию.