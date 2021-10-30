 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Байден объяснил свое опоздание на G20 "игрой с лифтами". Старик-то совсем того...
00:17 01.11.2021

Стас Малаев

Президент США Джо Байден извинился за свое опоздания перед журналистами на саммите "Большой двадцатки" в Риме. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Пожалуйста, садитесь. Я прошу прощения, что заставил вас ждать. Мы играли с лифтами, долгая история. В любом случае, добрый вечер", - сказал Байден, не дав никаких дальнейших объяснений.

Сообщается, что с июня по октябрь среднее время опоздания президента США на публичные мероприятия составило 22 минуты. Иногда задержки доходили до часа и более.

Ранее сообщалось, что Байден более чем на час опоздал на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президенты встречаются во французском посольстве в Ватикане. Это первая встреча на высшем уровне после того, как США, Великобритания и Австралия объявили о создании оборонного альянса AUKUS, после чего Франция потеряла многомиллиардный контракт на поставку австралийским военным атомных подводных лодок.

Саммит "Большой двадцатки" проходил в Риме 30 - 31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, задействовала в переговорах ключевых игроков по Афганистану - США, Турцию, Китай и Россию.

Источник - gazeta.ru
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