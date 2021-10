Без кровавых соплей: US Army не готова к штыковому бою

00:18 01.11.2021 Пентагон встревожен неумением своих солдат идти в рукопашную



Виктор Сокирко

Материал комментируют:

Владислав Шурыгин



Бесспорно - американская армия является одной из самых высокотехнологичных в мире и Вашингтон за последние годы заметно модернизировал свои войска, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы и кибероружием, предназначенным для противостояния в информационном пространстве. Современные средства ведения войны сыграют свою стратегическую роль в конфликте, однако в Пентагоне озаботились и такой темой как важность рукопашного боя, когда пойдет "стенка на стенку". И здесь технологии уже совсем другие.



"Взлохматил" тему американский генерал-лейтенант армии США Тед (Теодор) Мартин, который дал интервью изданию Military. Com, где отметил, что современные средства поражения эффективны лишь на начальном этапе конфликта. "Работают они ровно до тех пор, пока солдаты не сойдутся в ближнем бою, так как невозможно взять под контроль территорию без непосредственного присутствия на ней военнослужащих", - заявил генерал, кадровый, к слову военный, хотя уже и предпенсионного возраста (60 лет). А вот с рукопашным боем в американской армии есть определенные проблемы. Биться до кровавых соплей рейнджеров там не учат.



Понятно, что подготовка бойцов из состава "Зеленых беретов", "Морских котиков", "Дельты" и иных подразделений специального назначения US Army (таких насчитывается порядка десяти групп) заметно превосходит уровень подготовки, в том числе физической, прочие силы сухопутных войск, ВМС и ВВС. Их боеготовность для реального противостояния в ближнем бою оценивается достаточно низкой, на что обратило внимание и американское командование. Недавно в бронетанковом корпусе сухопутных войск армии США был увеличен срок подготовки рекрутов с 17 до 22 недель. В программу их обучения включили занятия по совершенствованию уровнем владения личным оружием и физической подготовки. Разработали даже специальные тесты для проверки боепригодности, в которых измеряются сила, скорость и выносливость солдата. По идее, самого лучшего в мире. Так ли?



Недавно, в мае нынешнего года, в США появился рекламный ролик US Army, понятно, что в сравнении с армией РФ. Там демонстрируются кадры, на которых российские военные отжимаются, прыгают с парашютом, ведут стрельбу по целям. Затем - американский мультфильм, рекламирующий службу в вооруженных силах страны. Главная мультяшная героиня - воспитанная в однополой семье капрал, которая "всегда боролось за равенство", решившая вступить после окончания школы в ряды американской армии. "Мы обречены", - отреагировал на ролик один из пользователей американских соцсетей. "А другой армии у нас нет?", - задался вопросом еще один пользователь. В бой теперь пойдет бой-баба Анджелина, а не сержант Джон.



"Многие военнослужащие, среди которых немало женщин, испытывают определенные трудности в процессе обучения, - отметил в своем интервью генерал Мартин (звание лейтенанта он получил в 1983 году после окончания военной академии Вест Пойнт). - Именно поэтому сегодня основной задачей командования США является подготовка пехоты, экипажей танков и разведчиков к бою в тесных условиях города на территории врага. Для этого солдат обучают приемам рукопашного боя и обращению с холодным оружием". Ну, что-то типа борьбы тайских мальчиков с тайскими девочками под одеялом. И кто из них пойдет в рукопашный бой с российскими десантниками?



Армия США набирает с начала 2018 года в свои ряды преимущественно людей с неопределенной ориентацией, в том числе с сексуальной. Теперь ковбой из Техаса, чьи предки провели свою жизнь в седле, а дальний-дальний дедушка еще участвовал в гражданской войне 1861−1865 годов между Севером и Югом, может спокойно заявить в местном "военкомате", что он вовсе не Джон, а некая особь женского пола. При этом даже нет надобности демонстрировать первичные половые признаки, а лишь указать в заявлении предпочтительный для себя пол. И потом в казарме выбирать для себя соответствующий туалет - для дам или джентльменов.



Сержант-инструктор Магвайр из знаменитого романа о морских пехотинцах США Роберта Фленагана "Черви" наверное умер бы на месте с открытой челюстью, услышав от новобранца, что никакой он не мужик, а считает себя женщиной. Вероятно, что проверил бы половую принадлежность традиционным армейским способом - методом тыка. Но сейчас в американской армии предписано быть не просто терпимее к трансгендерам, но и отдавать им преимущество при прохождении военной службы - все-таки свободные граждане свободной страны (не забываем ставить кавычки). Пентагон теперь, даже если пол новобранца отличается от пола указанного в свидетельстве о рождении, будет записывать в армию с указанием предпочтительного - легко меняя "муж" на "жен". Наличие детородного органа теперь не имеет значения.



Идеей снятия многолетнего запрета на службу в армии для трансгендеров озадачился бывший министр обороны США Эштон Картер еще в 2016 году. Он считал, что подобное нововведение должно обеспечить равный доступ к службе в армии для всех американцев. Ну, может же мэр некоего крупного города быть геем и не скрывать своей ориентации, так почему же спецназовский "морской котик" не может оказаться "морской кошечкой"? К слову, именно с его подачи пост министра армии (гражданского руководителя сухопутных войск) впервые занял открытый гей Эрик Фэннинг. Ворота американской армии оказались открытыми для людей с нетрадиционной ориентацией - образно говоря, десантник в юбке и стрингах перестал быть чем-то необычным.



- Любая армия - это суровый механизм, в котором любые действия строятся на применении силы, как мускульной, так и технической, - считает военный эксперт Владислав Шурыгин. - Начиная от бытовых процедур "подъем-отбой", "упал-отжался", форма одежды для утренней физической зарядки "номер два" - это голый торс, если кто не помнит. Это удел мужчин, почему собственно в войсках служат именно представители именно этого пола. При этом в армии имеются должности, которые занимают исключительно женщины - в качестве медицинского персонала, связисток, да и многих других воинских специальностей, не предполагающих тяжелых физических нагрузок и, что тоже немаловажно, совместного проживания с мужчинами в одном помещении. И они с этими обязанностями вполне справляются, при этом всегда надеясь на крепкую мужскую руку. Женщина в форме всегда вызывает уважение именно потому, что она женщина. Но вот представить бойца, например, механика-водителя танка, или трюмного моториста на корабле, который считает что он Юля, а не Юра по самому факту рождения, очень проблематично. По крайней мере, в Российской армии подобных казусов не встречалось еще. К счастью.



Американская армия за всю историю своего существования никогда толком не воевала. У нее не было Куликовской битвы, Сталинградского сражения, на счету лишь позорный Вьетнам, где янки так и не смогли добиться каких-либо военных успехов и предпочитали поливать джунгли напалмом. Сама профессия военного человека выхолостилась и превратилась в некое подобие чиновничьей службы, на которую устраиваются те, кто не нашел другую востребованность в жизни. "Я не мужик, я баба". - с таким паролем теперь можно легко найти место на армейской службе в американской армии. Биде, гигиенический душ и тампоны камуфлированного цвета гарантированы. Как навоюет такой солдат неопределенного рода?



Нет слов, US Army действительно обладает внушительной мощью, что при военном бюджете в 750 миллиарда долларов (больше чем у первой десятки стран по расходам на оборону вместе взятых) и не удивительно, да и ее численность в 1,4 миллиона человек занимает третью строку в списке самых милитаризованных стран мира. Американцы привыкли своей военной силой гордиться и всячески ее демонстрировать. Правда, это не всегда успешно получается, особенно когда дело доходит до "концертных выступлений" перед армией России, военнослужащие которой не желают довольствоваться ролью "зрителей" и сами поднимаются на "сцену". Нынешняя точка соприкосновения армий России и Соединенных Штатов находится в Сирии, где каждая из них старается продемонстрировать "стальные мускулы". Боевые действия, понятное дело, не ведутся, но без конфликтных ситуаций не обходится, что объяснимо разными интересами и поставленными задачами.



"Стычки на дорогах" в Сирии происходят достаточно регулярно, не смотря на взаимные договоренности командований российской группировки и американского контингента в этой стране. Памятен и недавний эпизод с тараном БТР-80А бронеавтомобиля MRAP с надписью US ARMY на борту ("СП" писала об этом 28.08.2020 г.), который попытался остановить российскую патрульную бронегруппу на северо-востоке Сирии. Стороны обменялись взаимными обвинениями (у американцев пострадали четверо военнослужащих), но вновь договорились о неприменении силы и поддержке контактов по установленным каналам связи, дабы избежать подобных инцидентов.



Однако, американские военные не успокоились и решили отомстить "наглым русским" за тот эпизод. В общем, решили проучить и продемонстрировать свое преимущество. Что на самом деле произошло в Сирии в сентябре прошлого года во время "показательной порки" неизвестно, по крайней мере Минобороны РФ никаких заявлений по этому поводу не делало и о недружественных действиях военнослужащих США не сообщало. А вот американские СМИ написали, что 10 сентября армия США "попыталась атаковать Россию в учебных целях, однако несогласованные действия командования привели к фиаско".



Что-то пошло не так у продвинутых американских военных с попыткой "учебной атаки". То ли кнопочки на современных компьютерах со стильными графическими интерфейсами "залипли", то ли, как утверждают эксперты, военнослужащие США еще не полностью перешли на передовые технологии, то ли отсутствует слаженность и командная работа. Можно еще конечно предположить, что руку к этому провалу приложили и российские средства РЭБ, а также переносные комплексы противодействия дронам, однако американцы на них в данном случае не ссылались. Итог "операции" военных США плачевен: "Даже действуя по заранее отработанному сценарию, во время учебной атаки армия попросту растерялась, и не понимала, что делать", - констатировало тогда издание Defence News.



Армия США приучена действовать по инструкции и если что-то с ней не совпадает в реальных боевых действиях, то американские военнослужащие просто теряются и не знают, что им предпринять. Образно говоря, "зависают" и пытаются нажать на клавиатуре на F5, чтобы перезагрузиться. Вся крутизна сразу теряется, если пропала связь или нет четкой команды на дальнейшие действия. В отличии от российской армии, для которой если на таран, так на таран, если в рукопашную, то штык-нож под рукой. Это даже не военная тактика, а состояние духа - действовать, как бог на душу положит. Немного безбашенно, как придется, главное ввязаться в драку, а там посмотрим. Этому в US Army точно не научат. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635715080

