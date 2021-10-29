В США посчитали ненужной защиту сирийских курдов от Турции, - "МК"

00:23 01.11.2021

Американский журнал предложил переложить заботу о них на Сирию или Россию



Американский журнал предложил переложить заботу о них на Сирию или Россию



В статье, которая опубликована в американском журнале, отмечается, что администрация Байдена боится уходить из Сирии, опасаясь повторения "афганского" сценария.



"Защита курдов, - говорится в статье, - является одной из главных причин решения американского правительства оставлять на территории Сирии около 900 подразделений".



Курды составляют 9% от населения Сирии. В 2012 году курдская оппозиция подняла восстание, чтобы получить автономию от сирийского правительства, а три года спустя курдские отряды, поддерживаемые США, отбросили войска ИГИЛ, запрещенной в России террористической организации.



"В сентябре этого года глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи был послан с тайным визитом, чтобы встретиться с главнокомандующим сирийскими демократическими силами Мазлумом Абди (настоящее имя Ферхат Абди Шахин. – "МК"), – говорится в публикации. – Задача Маккензи заключалась в том, чтобы склонить курдского лидера к сотрудничеству и передать информацию, что США готовы поддержать его войска".



Но стремление Байдена после поражения в Афганистане как можно крепче закрепиться в Сирии одобрили не все. По мнению автора статьи, американская поддержка курдов вовсе не бесконечна.



В 2019 году вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии для борьбы с курдскими формированиями. "Защищать курдов от Турции просто немыслимо, - говорится в статье, - ведь Турция является союзником НАТО, на ее территории размещены американские ядерные боеголовки! И, несмотря на то, что мы очень благодарны курдам за помощь, наши интересы часто не совпадают. Ни курды, ни другие народы не должны думать, будто армия США готова предоставить им вечную защиту".



Защита курдов ежедневно потребляет ресурсы Америки и не отдает взамен практически ничего. Американцы задаются вопросом: так почему солдаты США до сих пор остаются в Сирии, наблюдая целыми днями за дронами, ракетами и российскими конвоями, в то время как Вашингтон делает вид, будто это естественная необходимость для безопасности Америки?



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"Сирия – это не желанный приз", - говорится в публикации. А США от постоянного нахождения на территории чужого государства ничего не получает. ИГИЛ (запрещена в РФ) больше не представляет угрозы в этом регионе, а ответственность за уничтожение "разбитых и разрозненных" отрядов этой организации можно переложить на Россию, правительство Башара Асада или Иран.



В конце автор предлагает оригинальное решение этой проблемы: "Что мы поняли из нашего прошлого сотрудничества, так это то, что курды по понятным причинам больше заботятся о собственном выживании, вместо того, чтобы беспокоиться за безопасность тех, кто им предоставляет защиту. США вполне способны уговорить курдских лидеров самим защищать свою территорию без присутствия американских войск".



"В конце концов, курды могут попросить защиту от Турции у Дамаска или, скажем, России", - подытоживает автор.



Роман Тюкавкин