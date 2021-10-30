Поляки наступили на газовые грабли "Газпрома", - Н.Макеев

00:25 01.11.2021

Россия повела с Польшей тайный торг за "Северный поток-2"

"Разменной монетой" стали скидки на газ



Польша попросила "Газпром" снизить цены на поставляемый газ из-за энергокризиса в Европе, который поднял стоимость "голубого топлива" в несколько раз. В принципе, даже по европейским законам российский концерн вправе не идти на уступки Варшаве, которая через год вообще собирается отказаться от отечественного углеводородного сырья. Тем не менее монополия приняла заявку к рассмотрению.



Возможно, имеет место некий "подковерный" торг: согласившись на дисконт, "Газпром" вынудит Польшу не препятствовать запуску "Северного потока-2". Но не исключено, что монополия опасается: в случае отказа в скидках поляки могут обратиться в судебные инстанции ЕС, через которые однажды уже выбивали компенсацию с "Газпрома".



В своем ходатайстве польская энергокомпания PGNiG предлагает пересмотреть стоимость сырья, которое "Газпром" уже четверть века поставляет в соседнюю страну по так называемому Ямальскому контракту. Основой для изменения заложенных в соглашение условий является беспрецедентное подорожание "голубого топлива" на европейском оптовом рынке. По мнению главы PGNiG Павла Маевского, "на наш взгляд, есть место для снижения цены на поставляемый нам газ".



Ямальский контракт, о котором говорят поляки, был заключен между Москвой и Варшавой в 1996 году. Соглашение предусматривает поставку в Польшу 9,8 млрд кубометров сырья в год по газопроводу "Ямал-Европа", который и "подарил" название для документа. Срок действия договора истекает в конце 2022 года, и Варшава не раз открыто давала понять, что не собирается после его окончания закупать российские энергоресурсы, отдав предпочтение норвежским углеводородам.



Как полагает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, с юридической точки зрения поляки предоставляют довольно неубедительные доводы для обоснования своих требований по снижению цены за российский газ. С первой половины 2010-х Варшава пыталась поступательно оспорить в европейских судах привязку своего долгосрочного договора с "Газпромом" к нефтяным котировкам. Такая практика в свое время была широко распространена - бралась средняя стоимость газа в момент подписания контракта, служащая затем константой, а ее изменение рассчитывалось за счет формулы, связанной с колебаниями цен на нефть. Правда, потребители "голубого топлива" ощущали на своем кармане рыночную волатильность с временным лагом в два-три месяца - это было одним из условий контракта.



Варшава решила, что сможет покупать газ на свободном европейском рынке, чтобы за счет действий на опережение получать самые дешевые текущие цены. В прошлом году такая тактика принесла пользу - падение спроса в результате пандемии коронавируса уронило котировки до $30, тогда как средняя стоимость отправляемой "Газпромом" за рубеж тысячи кубометров превышала $140. В 2021 году ориентир на биржевые возможности Старого Света не оправдался: котировки газа на краткосрочных торгах скакнули в три-четыре раза, что вынудило PGNiG напрямую обратиться к российской стороне с предложением о предоставлении дисконта.



"Варшава действует нелогично: сначала поляки долго настаивали на переходе к спотовому определению стоимости газа, теперь же пытаются повернуть ситуацию в обратную сторону и фактически вручную подобрать цену для контракта. У "Газпрома" нет формальных препятствий, чтобы отказать польской компании в этой просьбе", - полагает Пикин.



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Между тем, как напоминает топ-менеджер в области финансовых коммуникаций, экономист Андрей Лобода, в случае отказа польский концерн может обратиться в европейский арбитраж, поскольку уже обладает успешным опытом в разрешении газовых конфликтов с Россией на судебных площадках Старого Света. Так, в прошлом году "Газпрому" пришлось перечислить полякам 1,5 млрд евро в качестве компенсации за чересчур высокие цены в предыдущие годы.



По мнению Сергея Пикина, сложившееся на европейском рынке сложное положение с запасами "голубого топлива" дает России возможность перейти в контрнаступление и подтолкнуть страны ЕС к вынесению положительного решения относительно сертификации "Северного потока - 2". Польша принимает участие в технологической оценке нового трубопровода - Варшава не может наложить вето на запуск проекта, однако в перспективе способна затруднить его полноценную эксплуатацию. Газовые скидки, позволяющие Польше без опаски встретить наступающие декабрьские морозы, могли бы способствовать более дружественному отношению Варшавы к новому российскому экспортному маршруту.



"Как бы то ни было, "Газпром" принял заявку PGNiG к рассмотрению. С одной стороны, это формальный, бюрократический шаг, ведь компания обязана проанализировать любое предложение своего давнего партнера, - полагает Андрей Лобода. - С другой стороны, скидку, скорее всего, придется предоставить - нынешние цены на газ запредельно высоки, поэтому сейчас не стоит излишне настаивать на соблюдении контрактов с привязкой к спотовому рынку. Такое поведение европейские законы могут трактовать как спекуляцию, а навлекать на себя подобные обвинения наша страна явно не заинтересована".



Николай Макеев