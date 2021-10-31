 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.11.2021
00:32  Для стабилизации Афганистану нужна "дорожная карта" (наивные фантазии), - Н.Плотников
00:27  Гастарбайтеры: угроза или ресурс России? - "НГ"
00:23  В США посчитали ненужной защиту сирийских курдов от Турции, - "МК"
00:10  Ядовитое жало неолиберализма в Латинской Америке, - С.Кожемякин
Воскресенье, 31.10.2021
18:35  Голодовка не впрок : партия Саакашвили с треском проиграла второй тур, - "МК"
18:08  Судный день Судана, - Рами Аль-Шаер
16:43  Афганские пилоты угнали в Узбекистан и Таджикистан 25% военной техники Афганистана,

16:06  Спасти не-рядового Рахмона. 201 рос-база и НОА Китая защитят Таджикистан от Талибана? - "СП"
15:39  Почему чиновники так вцепились в свои кресла (на примере Украины), - "МК"
12:31  Возможен ли масштабный приток афган-беженцев в Россию? - Дм.Полетаев
12:23  В Казахском Актобе снесли голову памятнику основателю каз-государственности - В.Ленину
12:21  Происхождение и вызовы консервативной стратегии, - Т.Бордачев
12:19  Он - вырождается! Как сдержать крайности либерализма, - Г.Дисэн
11:02  А за чей счет банкет? Как бывшие российские чиновники-казнокрады "гуляют" за границей
10:57  Толкнул речь в кандагарской мечети. Лидер талибов Ахундзада впервые выступил на публике
10:31  Кыргызский парламент до конца каденции 6 созыва возглавила Аида Касымалиева
10:15  Си Цзиньпина "берут на слабо", - Юрий Тавровский
09:59  Целевым набором. Британия спасает от талибов афганских лесбо- и педерастов
09:56  ТаджВласти лишили лицензии иранский "Кафолатбанк"
07:40  КырКабмин ввел обязательно-принудительную вакцинацию для работников сферы культуры, досуга и спорта
06:21  Россиянка Камила Валиева установила новый МР по фигурному катанию - 265 баллов
00:25  Почему нынешняя внешняя политика США является бредовой, - Биллмон
Суббота, 30.10.2021
21:43  Путин уйдет лишь, восстановив империю, - "СП"
14:32  Много человеческих жертв в Ферганской долине... Почему оказалось почти забыто одно из мощнейших землетрясений в ЦА - 3/11/1946?
13:55  Казахстанец Никиша выиграл "бронзу" на этапе Кубка мира по шорт-треку
13:49  КОВИД убил казахстанского спортивного журналиста Евгения Гайдамакина
13:27  Эрдоган объявил пол-Черного моря своим. Не треснет?, - "СП"
13:06  КырВыборы-2021. Как расположились партии в избирательном бюллетене
11:43  Умер легендарный диктор ТВ СССР Игорь Кириллов
10:50  Кто кого от-"газпромит"? Казахстан и Россия возобновили переговоры по месторождениям "Хвалынское" и "Имашевское"
10:42  Власти Ашхабада торгуют хлебом в темноте, чтобы скрыть очереди, - "РО"
10:23  Таджикистан дал "зеленый свет" строительству китайской базы на его территории. Что это значит? - Р.Стэндиш
10:20  НАТО разрабатывает методы ведения когнитивной войны, - Л.Савин
10:04  Франция: попытка госпереворота? - В.Малышев
10:01  За орал на Красной площади тадж-блогера Бобиева посадили на 10 месяцев в рос-колонию
09:49  Когда нас заставят есть мясо из пробирки? - Р.Трунов
09:02  Русских в Эстонии гнетут, как "советский биомусор", - А.Топоров
09:01  Борьба за выживание в окружении президента Зеленского, - А.Каневский
08:44  Узбекистан построит две школы в Баткенской области Кыргызстана. Халява, плиз
00:59  Россия совершает национальное самоубийство коронавирусом, - Дм.Попов
00:56  Африка по-пекински. Китай развивает самый молодой рынок инвестиций, - К.Батанов
00:54  Неизбежное будущее "незалежной": Украина без Новороссии, - В.Капленков
00:46  Пекин не шутит: "Если надо, мы и TikTok отключим"
00:38  "Поэма о Панджшере". В Душанбе издана книга в поддержку афганского Фронта народного сопротивления в Панджшере
00:10  Си и после него, - Дженифер Хсу
00:07  Энергодефицит в Казахстане попытаются заткнуть российской "Интер РАО", - "Къ"
Пятница, 29.10.2021
21:06  Казахский танец келинчек в гениальном исполнении Шара-ханум (подлинное искусство), - Н.Нуртазина
19:02  Скончался кыргызский литератор , кинематографист и политик Мар Байджиев
15:50  Эрдоган способен сменить власть в Европе, - К.Гасанов
13:54  Пряли в пряхи. В Туркменистане соткут новый ковер-гигант (размером 210 кв. метров) для "Белой Юрты"
13:52  Уйгурами выбесили. Зачем Китай напал на Турцию в Совбезе ООН
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Гастарбайтеры: угроза или ресурс России? - "НГ"
00:27 01.11.2021

Гастарбайтеры: угроза или ресурс России?

Почему у миграционной политики страны нет четкого направления
31.10.21

Российские власти дают противоречивые и даже взаимоисключающие трактовки действующей в стране миграционной политики. Технократический утилитарный подход правительственных чиновников-экономистов, опирающийся на поддержку бизнеса, вызывает возражения части силового блока по вопросам безопасности, что подогревается опасениями общества о мигрантской угрозе.

На иностранную рабочую силу делается долгосрочная ставка в реализации строительных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и других проектов, что подразумевает существенное увеличение количества мигрантов и, соответственно, послабление режима их въезда и пребывания. Грубо говоря, согласно этому представлению, работать в стране некому. Численность мигрантов месяц назад была оценена МВД в 7 млн человек. За время пандемии их количество уменьшилось примерно на четверть, и бизнес в этой интерпретации объективно испытывает острую нехватку гастарбайтеров для развития проектов. Летом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что дефицит рабочих рук на российских стройках на период до 2024 года составляет 5 млн человек. И мигранты, по его мнению, главный источник восполнения нехватки рабочих ресурсов из-за высокой производительности труда и снижения себестоимости работ. "Мигрант работает 12 часов за 30–40 тыс., максимум 50 тыс. руб. Наши люди не готовы работать 12 часов за 50 тыс. руб., а мигранты готовы", – пояснял Хуснуллин.

Правительство уже предпринимает конкретные шаги в этом направлении. Недавно запущен правительственный пилотный проект по централизованному привлечению 10 тыс. граждан Узбекистана для временной трудовой деятельности в России. По взаимной договоренности "амнистированы" высланные из РФ 300 тыс. граждан Узбекистана и Таджикистана, нарушившие сроки пребывания в России и не совершившие преступлений и правонарушений на ее территории. МВД подготовлены законодательные поправки в правовой режим трудовых мигрантов, изменяющие требования о владении ими русским языком, механизм неразрешения въезда и ряд других ограничительных положений, на что обратил внимание президентский Совет по правам человека. И примеров еще немало.

Тем любопытнее узнавать, что наплыв гастарбайтеров вызывает и большие опасения в верхах. "Масштабный приток трудовых мигрантов из других государств несет серьезные риски роста преступности, возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков, способствует повышению напряженности среди коренного населения", – подчеркнул не кто-нибудь, а секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Среди прочего он увязал с приезжими угрозы "перевозки и распространения наркотиков" и "проникновения приверженцев радикальных религиозных течений".

Наверняка столь жесткие оценки найдут отклик у живущих рядом с мигрантскими гетто россиян, периодически берущих в осаду гастарбайтерские общежития и создающих стихийные дружины самообороны. Заявления Патрушева выглядят шокирующими на фоне изложенной выше целенаправленной политики правительства по завозу мигрантов. Получается, чиновники признаются, что активизировать деловую жизнь и развивать важные проекты приходится, поставив под угрозу безопасность жителей, понимая, что возникнет ухудшение криминогенной обстановки и обострение межнациональных отношений?

Единого мнения о том, какой должна быть миграционная политика в России, нет – это факт. При выработке решений, связанных с ней, не проводится тщательная увязка различных ее целей, отсюда и такой "ведомственный эгоизм". Необходимо, пока не поздно, провести масштабную согласительную процедуру и либо отказаться от столь массированного привлечения мигрантов, хотя бы частично найдя им альтернативу, либо привлекать на условиях, гарантирующих россиянам безопасность.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635715620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Сенаторы одобрили в первом чтении законопроект по совершенствованию системы госуправления
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2021 года №719
- О ситуации на финансовом рынке в сентябре 2021 года
- А. Смаилов провел встречу со Статс-секретарем – заместителем Министра финансов РФ А. Сазановым
- В Казахстане прошел первый Международный форум "Global Pharm" по вопросам развития фарминдустрии
- В Казахстане построят объекты ВИЭ суммарной мощностью 1 ГВт – Минэнерго
- Минэнерго прокомментировало заявление столичного аэропорта по нехватке авиатоплива
- МЦРИАП РК и HUAWEI подписали Меморандум о взаимопонимании
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  