Для стабилизации Афганистану нужна "дорожная карта" (наивные фантазии), - Н.Плотников

00:32 01.11.2021

Как выстраивать отношения с новыми властями в Кабуле



Об авторе: Николай Дмитриевич Плотников – руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук.

31.10.21



Заседание Московского формата консультаций по Афганистану прошло в конструктивной атмосфере.

Крайне напряженная ситуация в Афганистане обусловила активизацию различных международных и региональных форумов и конференций. В частности, 20 октября прошло третье заседание Московского формата консультаций по Афганистану, а 27 октября уже по инициативе Тегерана проведена министерская встреча стран – соседей этой страны. Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, крайне важно, чтобы форумы не дублировали, а дополняли друг друга, способствуя возвращению Афганистана на международную арену в качестве "ответственного и мирного государства".



С учетом рекомендации главы российского внешнеполитического ведомства Институт востоковедения РАН совместно с женевским центром "За гуманитарный диалог" провел международный научно-практический семинар, посвященный ситуации в Афганистане и перспективам его развития. Участие в нем приняли бывшие и действующие дипломаты, военные, сотрудники ООН и международных НПО из 14 стран (Китай, Индия, Пакистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Афганистан, Великобритания, Германия, Норвегия, Финляндия, Сербия, Швейцария, Россия).



Как было отмечено экспертами, то, что сейчас в Кабуле действует новая администрация, – объективная реальность, с которой надо считаться. Афганистан столкнулся с огромными проблемами в социально-экономической и финансовой сферах, не снята с повестки проблема наркопроизводства и террористической активности. Остро стоят гуманитарная и миграционная проблемы. До сих пор не сформировано правительство, которое учитывало бы интересы всего народа. Сам Афганистан не способен разрешить эти проблемы. Без помощи международного сообщества не обойтись.



Рефреном через все выступления проходила мысль, что Восток – дело тонкое, а Афганистан на этом фоне еще и непредсказуем. С момента образования афганского государства в 1747 году в силу различных факторов там все воюют против всех. Союзы носят временный характер, и зачастую сегодняшние союзники завтра становятся заклятыми врагами. Чтобы остановить перманентные гражданские войны, надо восстановить баланс интересов.



Победа в Афганистане "Талибана" (запрещен в России) придала новый импульс международному джихадизму и представлена его пропагандой как победа его интерпретации ислама над Западом и его коррумпированными ценностями. Звучат заявления типа "если это смогли талибы, то чем хуже мы?".



Это сигнал к активизации действий террористических сетей по всему миру и возрождению глобального террора. Что видно на активизации деятельности структур "Исламского государства" и "Аль-Каиды" (обе организации запрещены в РФ) в Африке; выдвижении требований группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), контролирующей сирийскую провинцию Идлиб, о ее таком же международном признании, как и талибов; заявлении индонезийской террористической сети "Джемаа Исламия" (запрещена в России) о том, что по примеру талибов ее целью является создание исламского государства Даула Исламия Нусантара, в состав которого войдут Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Таиланд и Южные Филиппины. Подобного рода заявлений террористических организаций из различных регионов мира, где функции государств ослаблены или утеряны, звучит немало.



Сейчас руководство талибов заявляет, что не позволит террористическим организациям использовать Афганистан в качестве базы для совершения нападений на своих соседей. Действительно талибы это смогут? Ведь их отношения с "Аль-Каидой" и другими террористическими группировками давние и глубокие. Лидер талибов мулла Омар никогда открыто не отрекался от Усамы бен Ладена и не обвинял его в том, что он привел к гибели режим талибов в 2001 году. Напомним, что двадцать лет назад отказ талибов выдать бен Ладена послужил оправданием для президента Джорджа Буша-младшего начать вторжение в Афганистан под руководством США.



За последние два десятилетия талибы не нарушали свой союз с "Аль-Каидой". В свою очередь, "Аль-Каида" ценит отношения с талибами как по идеологическим, так и по тактическим соображениям. Сейчас "Аль-Каида", извлекшая уроки из поражений и работающая в Афганистане довольно скрытно, через местных доверенных лиц, вполне может использовать ситуацию для перегруппировки, увеличивая риск того, что страна снова превратится в полигон для вербовки и подготовки террористических групп джихада.



Конкретно для России и ее партнеров из стран Центральной Азии угроза из Афганистана опять может исходить от нашедших там прибежище салафитско-джихадистских группировок, в которых участвуют выходцы из некоторых стран региона. Значительная часть из них получила боевой опыт в Сирии и Ираке.



Джихадисты из стран Центральной Азии с восторгом встретили сообщение и воспряли духом, получив известие, как они считают, о вынужденном подписании в феврале 2020 года в Дохе американцами соглашения с талибами о мире в Афганистане. Они уже тогда расценили это как поражение США, признание талибов на высоком дипломатическом уровне и их победу как свою. Это подняло дух центральноазиатских джихадистов, идентифицирующих себя как часть движения талибов. Их конечная цель – создание исламистских режимов в странах Центральной Азии.



В связи с этим неизбежно возникает вопрос, как поведет себя самое радикальное крыло движения талибов – "Сеть Хаккани" (запрещена в России). Ее лидер Сираджуддин Хаккани, ставший министром внутренних дел, всегда был тесно связан с "Аль-Каидой" и "Исламским государством" историей совместной борьбы, идеологическими симпатиями и смешанными браками. С ним в тесном контакте состоят лидеры группировок центральноазиатских джихадистов.



Что же делать в складывающейся ситуации? По мнению многих экспертов, в первую очередь необходимо купировать угрозы, исходящие из Афганистана, и налаживать контакты с новой афганской властью, дав шанс самим афганцам вернуть страну к мирной жизни. Дальнейшей маргинализации ситуации в стране с почти 38-миллионным населением, ставшей центром мирового производства наркотиков опийной группы и прибежищем для международных террористических организаций, допускать нельзя. Но все шаги по оказанию помощи Афганистану необходимо связывать с практическим выполнением правительством талибов своих обещаний.



Прежде всего талибам необходимо на деле доказать мировому сообществу, что новые власти действительно намерены кардинально изменить свои отношения с терроризмом. Ведь в Афганистане по-прежнему действует более 20 террористических группировок.



Руководство движения талибов прекрасно понимает, что, не найдя общего языка с мировым сообществом, не удастся остановить нарастание катастрофы в стране. При этом нельзя допускать, чтобы талибы, ничего не выполняя или имитируя выполнение обещаний, шантажом и угрозами добивались от мирового сообщества послаблений и уступок. Это надо пресекать, не позволяя им навязывать свою повестку. Для этого необходимо определить четкие механизмы мониторинга со стороны ООН за деятельностью нового афганского правительства и установить границы, за которое оно не должно выходить.



Как отметил Лавров на заседании тегеранской министерской встречи, время проведения конференций ради конференций прошло. Нужны практические действия. Для этого, по мнению участников международного научно-практического семинара, целесообразно разработать "дорожную карту". В ее подготовке под руководством ООН желательно участие стран Московского формата консультаций как наиболее заинтересованных в стабилизации Афганистана и афганского правительства. Кабулу должен быть послан сигнал, что мировое сообщество готово оказать помощь, но при обязательном выполнении ряда обязательств. Это бескомпромиссная борьба с терроризмом и коррупцией; прозрачность при распределении гуманитарной помощи; достижение компромиссов со всеми этноконфессиональными группами; готовность разрешать на основе диалога межнациональные и межрелигиозные проблемы.



Государство должно завоевать доверие у всех граждан Афганистана независимо от национальности и вероисповедания. Без интеграции национальных и религиозных меньшинств в госструктуры и их представительства в органах власти, армии, полиции, спецслужбах нельзя восстановить в стране этноконфессиональный мир, обеспечить внутреннюю безопасность страны.



Наконец, важно, чтобы афганцы сами решали свою судьбу, научились слушать и слышать друг друга, идти на взаимные компромиссы и уступки. А внешним силам следует перестать рассматривать Афганистан как площадку для решения своих геополитических интересов и вмешиваться в его внутренние дела. Задача мирового сообщества –создать условия для межафганского диалога, не становясь на какую-то одну сторону.